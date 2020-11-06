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В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии

По состоянию на утро 6 ноября в мире зарегистрировали 608 443 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 769 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 49 035 014 случаев инфицирования, из них 608 443 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 239 660 человек, из них 8 769 за минувшие сутки.

В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии 01

Побороли болезнь и вылечились 34,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 20-е месте мирового рейтинга, но все еще находится на 9-м в Европе.

В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии 02
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Топ комментарии
+4
Дайте мне с десяток моральных уродов в белых халатах, доступ к СМИ и возможность манипулировать гнилой "статистикой", - завтра в Украине будет пандемия триппера, передающегося воздушно-капельным путем.
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06.11.2020 07:56
+2
О! На Цензор Геббельс зайшов. ))
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06.11.2020 07:59
+1
Нещодавно зеля хвастався, що в нас все добре.
Певно, наврочив.😒
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06.11.2020 07:52
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Растьом!
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06.11.2020 07:47 Ответить
Нещодавно зеля хвастався, що в нас все добре.
Певно, наврочив.😒
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06.11.2020 07:52 Ответить
Стебкины коллеги во всем мире объединились...
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06.11.2020 07:53 Ответить
Дайте мне с десяток моральных уродов в белых халатах, доступ к СМИ и возможность манипулировать гнилой "статистикой", - завтра в Украине будет пандемия триппера, передающегося воздушно-капельным путем.
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06.11.2020 07:56 Ответить
О! На Цензор Геббельс зайшов. ))
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06.11.2020 07:59 Ответить
Цензор сам превратился в геббельс. Если учитывать число болеющих в текущий момент, то вообще получится 9-е место..Только это совершенно пустые цифры без учета общего количества населения в стране. У нас в любом областном центре больных может быть больше чем в целой стране Люксембург или Монако. ЗАчем сравнивать несравнимое?...Украина на самом деле на 72 месте по количеству инфицированных с момента начала пандемии на 1 млн.населения. К тому же в последнюю неделю в Украине перестали подавать данные по общему количеству выполненных тестов в стране. Похоже у нас Ковид стали приписывать "на глазок" на усмотрение эскулапов...
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06.11.2020 08:28 Ответить
*****! Да откуда ж вы лезете.
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06.11.2020 08:46 Ответить
Но ты то точно видел правильную статистику собственными глазами, по российському телевизору, ага?
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06.11.2020 09:24 Ответить
Все что тебе можно дать, это галоперидол с аминозином
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06.11.2020 08:45 Ответить
Уже 20-е место - рост на лицо! спасибо зе-команде, которая асфальтировала дороги за деньги короновирусного фонда
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06.11.2020 08:05 Ответить
Может лучше так: "спасибо дебилам без масок в метро, дебилам в ночных клубах, ресторанах, кинотеатрах, митингах"????
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06.11.2020 08:47 Ответить
Когда страна живущая вне глобальных туристических и бизнес потоков имеет 20е место, это всё равно что первое.
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06.11.2020 08:36 Ответить
Не будь ты Абрамовым, я бы может и согласился...
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06.11.2020 09:25 Ответить
"Пландемічні етюди"
Дуже цікава інформація!
https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html
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06.11.2020 09:19 Ответить
А в таблице вроде на 8 месте и 24000 новых или что там за UK на 8 месте?
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06.11.2020 11:31 Ответить
Это Англия, разобралась.
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06.11.2020 11:33 Ответить
 
 