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На шахте в Кировоградской области от удара ковша погиб человек, еще один пострадал, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На шахте в Кировоградской области от удара ковша погиб человек, еще один пострадал, - ГСЧС

На шахте в пгт Смолино (Кировоградская область) во время проведения ремонтных работ погиб человек, еще один пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 ноября в пгт Смолино, Маловисковского района, на шахте ГП "Смолинска" на горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще один пострадал".

Спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего.

Шахта работает в штатном режиме.

От ГСЧС привлекалось 12 чел. личного состава и 2 единицы техники.

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Це не там Уранові копалини?
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06.11.2020 08:10 Ответить
Хоч нe в Польші загинула людиа за 30000 грн, а за рідні 7000. Дe ваші страшилки про закордон?
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06.11.2020 09:34 Ответить
як раз там., потім в Жовті Води руду везуть, а потім..мабуть на На шахті в Кіровоградській області від удару ковша загинула людина, ще одна постраждала, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1792 Маяк.
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06.11.2020 13:18 Ответить
Техника безопасности и ПДД пишутся кровью.Люди виноваты в своей смерти преждевременной.
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06.11.2020 08:22 Ответить
Так и напишут!
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06.11.2020 08:27 Ответить
 
 