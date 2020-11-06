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В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Раде принят за основу законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия

Народные депутаты приняли за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротскои Конвенции)".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины.

"Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротськой Конвенции)", – говорится в сообщении на сайте ВР Украины в четверг.

Проектом Закона №3055 предлагается ввести особый механизм предотвращения (профилактики) насилия над детьми для работников, с которыми контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями (изменения в ст. ст. 3, 10 и 30-2 Закона Украины "Об охране детства".

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Также планируется установить уголовную ответственность "За совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (новая редакция ст. 155 Уголовного кодекса Украины); "Притязания ребенка для сексуальных целей" (ст. 156-1 УК); "Сознательное получения доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии" (ст. 301-1 УК); "Сознательное получения доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение" (ст. 301-2 УК).

Кроме того, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс Украины положениями о том, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь, и предусмотреть дополнительные гарантии учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса (ст. ст. 28 224 УПК в редакции проекта) и др.
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Это что получается: партию педофила петушария - запретят или нет?
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06.11.2020 08:07 Ответить
Поліцeйських вбивць Кирила Тлялова випустили - нічого за вбивство дитини ім нe дали. Розважались та застрeлили як кошeня, мeрзотники аваковські! Знайшли зараз крайніх на кого всі гріхи скидати - страшні "пІдофіли".
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06.11.2020 09:32 Ответить
Вбивць застреленого Кирила Тлялова випустили з під варти. Українці, знайте, ящо ваших дітей пристрелять випадково чи навмисно - то вбивцям в погонах нічого не буде!

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-50643925У Раді ухвалено за основу законопроєкт про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства - Цензор.НЕТ 8553
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06.11.2020 10:53 Ответить
да уж. У нас оказывается страна детских сексуальных эксплуатантов и насильников. Молчу про 73%
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06.11.2020 08:17 Ответить
У русских алкашей логика, как известно, "на высоте". Такая ситуация с детьми много где. Но в Украине вот решили сейчас сделать решительные шаги для борьбы с этим, так и то оказались виноваты))
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06.11.2020 09:09 Ответить
Что, зебобик, шапка загорелась?
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06.11.2020 09:45 Ответить
Я кабы не понял, а родителям, с ведома которых, их несовершеннолетние занимаются проституцией, реальные сроки предусмотрели?
Помнится, на новый год был случай убийства, полиция бодро заявила о раскрытии и передаче дела в суд и тут стеснительно все затихло.
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06.11.2020 08:20 Ответить
Для начала, нужен открытый реестр судимых лиц!
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06.11.2020 09:27 Ответить
 
 