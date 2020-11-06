В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай
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В Украине по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 201 человек, выздоровели 10 762 человека, что является самыми высокими показателями смертности и выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 517 человек;
летальных случаев - 201;
выздоровели - 10 762 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).
За все время пандемии в Украине
заболели - 440 188 человек;
выздоровели - 195 544 человека;
летальных исходов - 8 125;
проведено ПЦР-тестов - 3 521 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Начали включать в статистику тех кто лечился амбулаторно за весь период.
Раньше про них просто забывали.
так что - оденьте маски, сидите по норам и дрожите там...
А сколько переболели и не заметили? Именно эта цифра является показателем коллективного иммунитета!
1) Когда люди становятся невосприимчивыми к вирусу (не заражаются).
2) Болеют, но бессимптомно, либо в легкой форме.
...
Я немного знаю людей, переболевших дважды. Точнее троих. Один раз в апреле, двоих пришлось госпитализировать.
Второй раз считали что это обычная ОРВИ, а тест делали для поездки в Египет.
Может это та ситуация ,когда пора перенимать опыт ?
Заслушать мэра на сессии ВР ,как борется с коронавирусом.
Что-то его успехи наши СМИ обходят молчанием.
25.10 - 1753
26.10 - 1029
27.10 - 2799
28.10 - 3306
29.10 - 2990
30.10 - 3394
31.10 - 3902
01.11 - 2513
02.11 - 2327
03.11 - 5100
04.11 - 7536
05.11 - 8378
06.11 - 10762
Причем аномально большое количество выздоровевших в последние дни происходить в нескольких областях
Одесская 04.11 - 1253, 06.11 - 750
Львовская 04.11- 1295, 05.11 - 2194, 06.11 - 2405
Киев 06.11 - 1449
Количество выздоровевших за один день превышает количество заболевших за неделю. Не иначе как прорыв в лечении.
У нас стабильно каждую день большой прирост по заболевшим, смертность в районе 100 человек в день, человек болеет этой заразой около 3х недель (ну может около 4х), если человек не умер - то он добавится в группу "выздоровевшие" (что логично), поэтому это лишь вопрос времени. Так как заболевших скажем так за неделю 70 тысяч - а умерших за ту же неделю 1000, то через несколько недель, все кто из этих 70 тысяч не умер - выздоровеют, и будет их около 50-60 тысяч, что ж тут не понятного?
На будущее, когда продолжается рост заболевших, а это и происходит сейчас, никогда количество выздоровевших не будет превышать количество заболевших. Потому что заболевают сегодня, а выздоравливают те кто заразился в среднем три недели назад. А тогда заболевших было (ведь идёт динамика роста). Такое возможно только когда идёт спад заболевания. Вы считаете что заболевание пошло на спад?
Правильной дорогой идут Слуги народа до полного уничтожения народа, как завещали большевики - Ленинцы, Сталинцы, Троцкисты, прошу не путать с Хрущевым при котором прекратился голод и пошло какое то развитие по сравнению с Европой и социалка.
В украине на последние 2 недели от 6 до 10 тыс.примерно 8 тыс.в сутки умирает 170 значит смертность примерно 2,1%, а в тех странах, где заражаемость маленькая то и умирает мало например в Австралии и Китае вообще нет эпидемии из за сан.эпидем.обстановки и лечения и смертности нет в данный момент или заражение малое до 500 чел.в день в тких странах как Япония, Ю.Корея. Израиль и смерность малая, потому, чт медицина справляется.
В Украине же медицина финансируется слабо и не эфективно, власть усраивала концерты, призывает и вынуждает людей ходить на митинги не продуманы эпидем.условия в школах и транспорте., так чтт не надо говорить, что у нас все хорошо и из за этого смертнтсть малая она как минимум во второй волне в 2 раза больше, чем в Европе.
На своей странице в Facebook он предложил, чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких.
"Начну с себя, хотя я не власть. Спасли меня и маму в "Добробуте", но даже тут я видел столько горя, что хочется этих "слуг" наказать", - подчеркнул Бродский.
По его словам, кислорода в больницах не хватает - люди задыхаются, врачи и медперсонал поголовно болеет, защиты нет.
"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже, не дождался. Подключили к ИВЛ, но, видно, поздно", - рассказал предприниматель.
"Нам срочно нужно разорвать цепочку заражения, как это делает Европа, всего на месяц, иначе счет пойдет на тысячи трупов в день. Шмыгаль вздохнет - пенсии не нужно будет платить и налоги собирать", - резюмировал он.
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