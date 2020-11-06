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В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай

В Украине по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 201 человек, выздоровели 10 762 человека, что является самыми высокими показателями смертности и выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).

Также за последние суткиВ Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 01

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 02госпитализированы - 1 517 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 02летальных случаев - 201;

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 02выздоровели - 10 762 человека;

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 02осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире снова рекорд по количеству заражений COVID-19 - 608,4 тыс. новых случаев. Украина поднялась на 20-е место по числу инфицированных за время пандемии

За все время пандемии в Украине В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 01

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 07заболели - 440 188 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 07выздоровели - 195 544 человека;

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 07летальных исходов - 8 125;

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 07проведено ПЦР-тестов - 3 521 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - рассказал Степанов.

В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 11
В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай 12
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Топ комментарии
+5
Поздравим Ваву с новым чемпионским поясом.
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06.11.2020 08:30
+4
Настала епоха рекордів.
В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок - Цензор.НЕТ 4531
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06.11.2020 08:36
+4
Самое печальное, что в целом это здоровые люди, просто интеллекта не хватает для критического мышления. Как в старом анекдоте: психических отклонений нет, просто дурак. Так и тут, вроде здоровые, но в головах каша так как сами думать не умеют.
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06.11.2020 08:49
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Єто абічний гріб.
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06.11.2020 08:28 Ответить
ШТА?
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06.11.2020 08:42 Ответить
Груздь.
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06.11.2020 09:17 Ответить
Чи почали навмсно занижувати, чи подіяло тe, що діти виходили на осінні канікули і нe розповсюджували заразу. В Польщі по дві тисячі нових кожeн дeнь, алe в них вдвічі більшe. Тобто, за логікою, в нас повинно бути+ тимяча нових випадків . (с) Нe вірю!
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06.11.2020 09:17 Ответить
Так, можливо, осінні канікули трохи допомогли стримати пандемію. В школах катастрофічна ситуація. В класах відсутні багато учнів, хворіють та, на жаль, помирають вчителі. В сусідніх країнах діти перейшли на дистанційне навчання.
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06.11.2020 10:55 Ответить
Поздравим Ваву с новым чемпионским поясом.
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06.11.2020 08:30 Ответить
Все, конец света отменяется
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06.11.2020 08:30 Ответить
Если данные верны то в первый раз выздоровели больше людей чем заболели .
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06.11.2020 08:31 Ответить
Огу.
Начали включать в статистику тех кто лечился амбулаторно за весь период.
Раньше про них просто забывали.
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06.11.2020 08:41 Ответить
Сейчас выписывают не дожидаясь полного выздоровления: сам дышишь и сатурация выше 90 - долечивайся сам дома! Больницы забиты и нужны места для новых больных, которых просто валом..😞
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06.11.2020 08:46 Ответить
Зебуины думали откосить от войны. Но смерть зашла с другой стороны...
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06.11.2020 08:34 Ответить
Така їхня доля.
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06.11.2020 08:38 Ответить
Когда ж вас уже стрелять начнут, имбецилов конченых...
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06.11.2020 08:43 Ответить
А це все реформа медицини Супрун, котру продовжив Зеленський - повипускали цих ідіотів з дурдомів і вони тепер тут на "Цензорі" день та ніч про якихось "зебілів" пишуть.
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06.11.2020 08:47 Ответить
Самое печальное, что в целом это здоровые люди, просто интеллекта не хватает для критического мышления. Как в старом анекдоте: психических отклонений нет, просто дурак. Так и тут, вроде здоровые, но в головах каша так как сами думать не умеют.
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06.11.2020 08:49 Ответить
Плюсану вот и бостууга с той же когорты!
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06.11.2020 08:53 Ответить
Тормоз, ти хоть прочитай, що людина написала - це ж про тобі подібних кончених. В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок - Цензор.НЕТ 8883
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06.11.2020 13:15 Ответить
Настала епоха рекордів.
В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок - Цензор.НЕТ 4531
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06.11.2020 08:36 Ответить
Выздоровели 10 000...Аспирин пили...
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06.11.2020 08:36 Ответить
а что есть лекарства против короновируса?
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06.11.2020 08:59 Ответить
Це не означає що ті хто виздоровів не заразяться знов.
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06.11.2020 08:42 Ответить
мало того - 100% что они и умрут со временем...
так что - оденьте маски, сидите по норам и дрожите там...
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06.11.2020 08:45 Ответить
Тут вже був такий Поедатель зябликов. Хутко зник і не швидко вернеться.
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06.11.2020 08:52 Ответить
В Україні два рекорди COVID-19: 201 особа померла, 10 762 - одужали, виявлено 9721 новий випадок - Цензор.НЕТ 4395
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06.11.2020 08:50 Ответить
Вчоні сказали що 1.8 вже мало. У віруса довгі руки.
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06.11.2020 08:54 Ответить
Брехня.
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06.11.2020 09:09 Ответить
Не до конца здоровых людей начали массово выписывать из больниц чтоб освободить места, вот и появился резкий рост типа выздоровевших.
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06.11.2020 09:15 Ответить
Выздоровели - это отлично!
А сколько переболели и не заметили? Именно эта цифра является показателем коллективного иммунитета!
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06.11.2020 09:18 Ответить
Показателем коллективного иммунитета является процент людей в популяции, получивших устойчивый иммунитет. Причем без разницы как.
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07.11.2020 00:22 Ответить
Есть несколько вариаций иммунитета.
1) Когда люди становятся невосприимчивыми к вирусу (не заражаются).
2) Болеют, но бессимптомно, либо в легкой форме.
...
Я немного знаю людей, переболевших дважды. Точнее троих. Один раз в апреле, двоих пришлось госпитализировать.
Второй раз считали что это обычная ОРВИ, а тест делали для поездки в Египет.
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09.11.2020 09:41 Ответить
Коллективный иммунитет к вирусу к которому иммунитет сохраняется 2-3 месяца? ))
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07.11.2020 08:24 Ответить
А откуда такие феноменальные показатели в Кировоградской области,причём стабильно ???
Может это та ситуация ,когда пора перенимать опыт ?
Заслушать мэра на сессии ВР ,как борется с коронавирусом.
Что-то его успехи наши СМИ обходят молчанием.
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06.11.2020 09:18 Ответить
А в парках ещё можно гулять или уже нет?
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06.11.2020 09:39 Ответить
В Украине нашли лекарство от коронавируса. Иначе чем объяснить резкий всплеск выздоровевших в последние дни?
25.10 - 1753
26.10 - 1029
27.10 - 2799
28.10 - 3306
29.10 - 2990
30.10 - 3394
31.10 - 3902
01.11 - 2513
02.11 - 2327
03.11 - 5100
04.11 - 7536
05.11 - 8378
06.11 - 10762

Причем аномально большое количество выздоровевших в последние дни происходить в нескольких областях
Одесская 04.11 - 1253, 06.11 - 750
Львовская 04.11- 1295, 05.11 - 2194, 06.11 - 2405
Киев 06.11 - 1449

Количество выздоровевших за один день превышает количество заболевших за неделю. Не иначе как прорыв в лечении.
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06.11.2020 09:41 Ответить
А если подумать?
У нас стабильно каждую день большой прирост по заболевшим, смертность в районе 100 человек в день, человек болеет этой заразой около 3х недель (ну может около 4х), если человек не умер - то он добавится в группу "выздоровевшие" (что логично), поэтому это лишь вопрос времени. Так как заболевших скажем так за неделю 70 тысяч - а умерших за ту же неделю 1000, то через несколько недель, все кто из этих 70 тысяч не умер - выздоровеют, и будет их около 50-60 тысяч, что ж тут не понятного?
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06.11.2020 10:03 Ответить
Вот действительно нужно подумать. Сейчас выздоравливают люди большинство из которых заразились 3 недели назад. В то время в Львовской области в день заболевало в среднем около 300 человек. И тут в один день выздоровели 2400? Всех заразившихся за 8 дней вылечили в один день?

На будущее, когда продолжается рост заболевших, а это и происходит сейчас, никогда количество выздоровевших не будет превышать количество заболевших. Потому что заболевают сегодня, а выздоравливают те кто заразился в среднем три недели назад. А тогда заболевших было (ведь идёт динамика роста). Такое возможно только когда идёт спад заболевания. Вы считаете что заболевание пошло на спад?
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06.11.2020 11:31 Ответить
Зрада, зрада, зрада....
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06.11.2020 12:47 Ответить
Разрешили считаться вылечившимися людей, отбывших 10 дней на самоизоляции без повторного анализа и без наявных симптомов в течении 3 суток. То есть, раньше подтвержденные больные с легкой степенью ждали 14 суток, потом сдавали повторный ПЦР, потом ждали еще 3-6 дней его результат, и уже после 20-21 суток считались выздоровевшими. То теперь, спустя 10-11 суток. Думаю, из-за этого возникла база ускоренно выздоровевших.
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06.11.2020 13:30 Ответить
Это разрешили делать только в Киеве и Одесской и Львовской областях?
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06.11.2020 13:42 Ответить
Кто его знает. Где-то быстрее медицина перестраивается, где-то медленнее. Моя жена сдала повторно и ждала ответа, бо нужна справка в итоге вышло 15 дней. А у меня вообще анализ отрицательный изначально, а вычухаться уже 20 дней не могу.
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06.11.2020 14:07 Ответить
ну какой тот день? ну сами подумайте, человек болеет этим ковидом 3-4 недели, если он не умер - а смертность, пока что слава богу не очень большая от него, то он обязательно выздоровеет. Каждый день заболевает тысячи людей - а умирает сотни - все, простая математика. Процент смертности что-то около 2% (ну это если конечно нам дают настоящую статистику), 98% выздоровеют - вот они и дают эту статистику. Пока не вижу здесь ничего подозрительного, я еще 3 недели назад думал что вскоре кол-во выздоровевших превысит кол-во заболевших. Ну а дальше уже скорее всего будет обратно наоборот.
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06.11.2020 18:17 Ответить
Массово выписывают недолеченных для освобождения коек для новых больных. Пока не освоят (не разворуют) все выделенные в фонде ковида деньги эта шизофрения будет продолюаться. Закончатся деньги и ковид начнет исчезать.
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06.11.2020 09:56 Ответить
Я так понял, там именно ты их выписываешь)))
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06.11.2020 10:04 Ответить
Умные страны локализуют инфекцию и вводят карантин потому там уже нет пандемии, как в Китае, Австралии, или совсем мало количество случаев до 500 это Израиль, Япония, Ю.Коре из за чего % смерности 0, 3% потому, что медицина успевает оказать вмем помощь,у нас же медицина финансируется мало и не эфективно, власть устраивала концерты, побуждает и призывает людей к митингам не продуманы посещения и транспорт в школах.
Правильной дорогой идут Слуги народа до полного уничтожения народа, как завещали большевики - Ленинцы, Сталинцы, Троцкисты, прошу не путать с Хрущевым при котором прекратился голод и пошло какое то развитие по сравнению с Европой и социалка.
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06.11.2020 14:42 Ответить
Незнаю, как они считают , когда например во второй волне во Франции заражаемость в сутки в последние 2 недели примерно 50 тыс. в сутки, а умирает в среднм 500 человек, в Германии 15 тис. умирает 140 человек, значит смертность примерно 1%.
В украине на последние 2 недели от 6 до 10 тыс.примерно 8 тыс.в сутки умирает 170 значит смертность примерно 2,1%, а в тех странах, где заражаемость маленькая то и умирает мало например в Австралии и Китае вообще нет эпидемии из за сан.эпидем.обстановки и лечения и смертности нет в данный момент или заражение малое до 500 чел.в день в тких странах как Япония, Ю.Корея. Израиль и смерность малая, потому, чт медицина справляется.
В Украине же медицина финансируется слабо и не эфективно, власть усраивала концерты, призывает и вынуждает людей ходить на митинги не продуманы эпидем.условия в школах и транспорте., так чтт не надо говорить, что у нас все хорошо и из за этого смертнтсть малая она как минимум во второй волне в 2 раза больше, чем в Европе.
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06.11.2020 15:31 Ответить
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский, переболевший коронавирусом, жестко раскритиковал политиков за провал подготовки ко второй волне COVID-19.
На своей странице в Facebook он предложил, чтобы все политики и власть открыто сообщали, где они лечили и лечат себя и своих близких.
"Начну с себя, хотя я не власть. Спасли меня и маму в "Добробуте", но даже тут я видел столько горя, что хочется этих "слуг" наказать", - подчеркнул Бродский.
По его словам, кислорода в больницах не хватает - люди задыхаются, врачи и медперсонал поголовно болеет, защиты нет.
"В реанимационное отделение, даже за деньги, очередь. Мужчина ждал очередь и похоже, не дождался. Подключили к ИВЛ, но, видно, поздно", - рассказал предприниматель.
"Нам срочно нужно разорвать цепочку заражения, как это делает Европа, всего на месяц, иначе счет пойдет на тысячи трупов в день. Шмыгаль вздохнет - пенсии не нужно будет платить и налоги собирать", - резюмировал он.

Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/lechites-kak-prostyie-lyudi-ubldki-brodskij-pristyidil-politikov-za-bezdejstvie-s-covid-19.htm
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06.11.2020 20:52 Ответить
я заболел 23 октября -- взяли тэст --- дали больничный --- лечился дома советами знакомого врача который тоже болел --- купил кучу дорогих лекарств --- мой семейный врач тоже на больничном --- сделал КТ через неделю . началось двухстороннее воспаление ---- вкус и нюх я потерял 24 окт ----- тэст пришел 3 ноября безрезультата . сказали очень долго лежал --- 5 ноября меня выписали из больничного --- ЧЕМ МНЕ ПОМОГЛО ГОСУДАРСТВО ---- ЭТИ ТЭСТЫ ЗЕЛЬЦ И СТЕПАНОВ ХАЙ ЗАСУНУТ СЕБЕ В ДУПЛО . А ТАКЖЕ ВСЕ ЛЕКАРСТВА И КТ ЧТО Я ПОКУПАЛ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ТОЖЕ ИМ В ДУПЛО --- ШИМПАН-ЗЕ СКАЖИ ГДЕ БОБЛО ИЗ КОВИДНОГО ФОНДА --- ТЫ ЕГО ТОЖЕ В ДУПЛО ЗАПХАЛ --- КАК ОНО ТУДА ПОМЕСТИЛОСЬ
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07.11.2020 07:35 Ответить
 
 