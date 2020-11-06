В Украине два рекорда COVID-19: 201 человек умер, 10 762 - выздоровели, выявлен 9 721 новый случай

В Украине по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 201 человек, выздоровели 10 762 человека, что является самыми высокими показателями смертности и выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468).

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 517 человек;

летальных случаев - 201;

выздоровели - 10 762 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 80 082 (в т.ч. методом ПЦР - 50 506, методом ИФА - 29 576).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 440 188 человек;

выздоровели - 195 544 человека;

летальных исходов - 8 125;

проведено ПЦР-тестов - 3 521 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях", - рассказал Степанов.







