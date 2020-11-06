Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1002 случая. Среди лидеров - Харьковщина и Житомирщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 6 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1002 человека.

Общее количество инфицированных составляет 42 375 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 841 человек, за прошедшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 13 769 пациента.

По состоянию на 6 ноября количество активных больных в Киеве составляет 27 765 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 5 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 983 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Житомирская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 801 человек. Общее количество инфицированных - 41 131. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 561 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 7 719 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 32 851.

В Житомирской области коронавирусом заболели 591 человек. Общее количество инфицированных составляет 17 189 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 295 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 9 051 пациент. Количество активных больных на Житомирщине составляет 7 843 человека.