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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1002 случая. Среди лидеров - Харьковщина и Житомирщина

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1002 случая. Среди лидеров - Харьковщина и Житомирщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Житомирской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 6 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1002 человека.

Общее количество инфицированных составляет 42 375 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 841 человек, за прошедшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 13 769 пациента.

По состоянию на 6 ноября количество активных больных в Киеве составляет 27 765 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 5 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 983 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Житомирская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 801 человек. Общее количество инфицированных - 41 131. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 561 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 7 719 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 32 851.

В Житомирской области коронавирусом заболели 591 человек. Общее количество инфицированных составляет 17 189 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 295 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 9 051 пациент. Количество активных больных на Житомирщине составляет 7 843 человека.
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Святкували Хелуїн аж гай гудів.
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06.11.2020 08:45 Ответить
а ти не гуди!
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06.11.2020 08:50 Ответить
Я не гай. По телевізору показували як святкували в Гепадопінську.
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06.11.2020 08:57 Ответить
Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1002 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Житомирщина - Цензор.НЕТ 4835
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06.11.2020 08:51 Ответить
Киев в красной зоне с понедельника??
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06.11.2020 08:54 Ответить
Киеву красную зону рисуют, чтобы меньше митинговали. Ахренели эти фопы и доступная растаможка. Все кому не лень. Завтра ещё врачи с шахтерами подтянутся. Нету денег же сказали. КС во всем виновато, что больше не занимают. Хотели 95 квартал на пять лет вперёд, смотрите. 5 д технологии, ещё внутри участвуешь и хрен выйдешь с этого кино
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06.11.2020 08:56 Ответить
Ми думалі хуже нібудіт, кажуть тепер зебіли.
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06.11.2020 08:59 Ответить
знаете мне не до митингов
сегодня мне должны передать не знаю как направление на повторный пцр
идет 14 день моего амбулаторного лечения.....весь мой треш я описывала на форуме..
и 2 группа крови..группа риска еще писалось с самого начала.
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06.11.2020 09:08 Ответить
Та щиро похер. Діє природний відбір.
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06.11.2020 09:10 Ответить
природный отбор прийдет и к вам
дело времени
бог не тимошка видит немножко
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06.11.2020 09:20 Ответить
да и когда ваших близких прихватит аппендицит
или пьяный дебил собьет вас
не вызывайте скорую
естественный отбор!
и роженицам кесарево не делайте!
пусть сами рожают! а то удумали!! кесарево им подавай!! сами!сами!
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06.11.2020 09:24 Ответить
 
 