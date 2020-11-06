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Арьев (655) больница (1387) дороги (2498) карантин (16730) фонд (132) Ермак Андрей (1183) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА

На дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("ЕС") Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Ермак на 1+1: это фейки, что мы все потратили на дороги, а оборудование в больницы не купили. Сайт Министерства финансов: на дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.#уриноофтальмология от узеленских", - рассказал Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак ответил на критику по поводу фонда COVID-19: Люди ощущают перемены. Ситуация под контролем

Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн 01
Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн 02
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Топ комментарии
+17
А тепер порівняйте скільки людей побачили дЄрьмака на Г+Г з його брехнею, а скільки прочитали Арьєва на Цензорі з правдою. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 6317
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06.11.2020 09:14
+15
Хотілося, б, щоб сам Єрмак був фейком. На жаль він не фейк, а реальність. Фейк можна прігеорувати. А з такою реальністю потрібно боротися.
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06.11.2020 08:57
+10
скажешь это умершим
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06.11.2020 09:11
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Правила форума Совет форумчан
разворовали зеленые гниды весь ковидфонд
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06.11.2020 08:55 Ответить
Хотілося, б, щоб сам Єрмак був фейком. На жаль він не фейк, а реальність. Фейк можна прігеорувати. А з такою реальністю потрібно боротися.
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06.11.2020 08:57 Ответить
Зато на кладбище будут везти по новой дороге,Ермака желательно !
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06.11.2020 09:03 Ответить
Бажано ,щоб люди залишились .
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06.11.2020 09:06 Ответить
Це відповідь Олегу Хмарі ,якому дороги важливіші за життя людей.
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06.11.2020 09:23 Ответить
Перемены ощущаем...к худшему.
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06.11.2020 09:04 Ответить
У наступному році ми на COVID виділимо 100 мільярдів. Нехай він, курва, вдавиться.
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06.11.2020 09:05 Ответить
І це правильно. Ковідна істерія колись закінчиться, а дороги залишаться.
Я майже в усьому проти зеленої влади, але тут підтримую.
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06.11.2020 09:07 Ответить
скажешь это умершим
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06.11.2020 09:11 Ответить
Помирають переважно товстуни, курці та наркомани. Щиро похер на них, я за природний відбір.
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06.11.2020 09:19 Ответить
" ...я за природний вибір ."
Тому що цинічний дурак.
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06.11.2020 09:32 Ответить
Ты, падло зеленожопая, сдохни сам, или твои близкие пусть. За пожелания людям смерти от ковида- ты ее достоен самый первый. И пусть тебя, тварь мокшанская, повезут хоронить вместе с бубочкой по хорошей дороге. Все медицинское оборудование останется потом людям и будет долго служить им в больницах. А не зеленогнойные натырят бабла на дорогах, которые за год развалятся в мусор, и у них будет снова возможность глобально тырить на дорогах деньги
А таких мразей как ты- утилизировать надо сразу. Вместе с третьяковой из уродливых слуг, для которых есть дети третьего сорта. Такие как вы, гниды, не просто третий сорт, а брак от рождения. И тот кто небе поставимл лайк- пусть лежит в соседней с тобой могиле. Твари поганые
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06.11.2020 09:42 Ответить
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
І я до зелених чи к@цапів маю таке ж відношення, як ти до людей зі стальними нервами.
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06.11.2020 09:58 Ответить
Ты, мразь, даже не достоин злости, потому как ты гнойный червяк, и никаких человеских чувств не достоин. С твоим "мнением" о короне (кстати сунь его в ж...) ты достоин только в освенциме работать, и "заботится" о "чистоте" расы, как фашисты. Поэтому и ты, и твои зеленогнойные друзяки- это мусор украинского народа, место вам на помойке. Желаю тебе искренне заболеть , "чистопородный" ты наш, короной. И попасть в захезанную районную больничку. А оттуда- по хорошей дороге....))))) гы-гы
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06.11.2020 11:46 Ответить
Пиши ще, мене дуже тішить твоя істерика. Це просто свято якесь.
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06.11.2020 14:29 Ответить
До речі, дороги зараз будують пристойної якості. Гроші треба вкладати у розвиток, а не у проїдання та лікування. І я, як платник податків, проти того, щоб мої гроші йшли на товстунів, курців та інший непотріб, а здоровим людям похер цей ковід.
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06.11.2020 10:03 Ответить
ермак, перелогинься! Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 4242
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06.11.2020 15:34 Ответить
коли воно саме та його родичі виживуть
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06.11.2020 09:25 Ответить
ага , и дома Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 4245
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06.11.2020 09:14 Ответить
Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 8766
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06.11.2020 09:07 Ответить
Ермак не дружит с цифрами или думает ,что мы с ними не дружим.
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06.11.2020 09:09 Ответить
А тепер порівняйте скільки людей побачили дЄрьмака на Г+Г з його брехнею, а скільки прочитали Арьєва на Цензорі з правдою. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 6317
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06.11.2020 09:14 Ответить
Та ото ж. Це як скільки кацапів та колаборантів подивилося свого часу оце
Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 1771
І скільки побачили спростування.
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06.11.2020 09:25 Ответить
На жаль ,не порівняно. Арьєву потрібно все це висловити з трибуни ВР.
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06.11.2020 09:26 Ответить
Це наївні дурники про яких ви говорите. Є ще ті якім в очі кажеш про те що їх дурять, брешуть, , а вони всеодно їх захищають.
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06.11.2020 10:09 Ответить
Цікаво, а як повернення коштів за пробне ЗНО у 2020 році на 52,5 млн. грн. відноситься до короновірусного фонду?
Там ще підтримка креативних індустрій на 33,9 млн. є. Що то таке?
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06.11.2020 09:22 Ответить
Все це підлість ,нахабство ,безкарність , ЗЛОЧИН БЕЗ ПОКАРАННЯ !
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06.11.2020 09:29 Ответить
Ар"єв,а за якої патріотичної влади були знищена вся епідеміологічна служба?
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06.11.2020 09:32 Ответить
Реформа такая... Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 4053
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06.11.2020 09:44 Ответить
За тієї коли відбулася епідемія. Бо щось з 2014-го по 19-й ніяких епідемій не було зафіксовано. Ар'єв спростував заяву Єрмака про використання коштів фонду COVID-19: на дороги витрачено 19,2 млрд грн, на обладнання для лікарень - 0 грн - Цензор.НЕТ 420
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06.11.2020 10:19 Ответить
 
 