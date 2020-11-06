Арьев опроверг заявление Ермака об использовании средств фонда COVID-19: на дороги потрачены 19,2 млрд грн, на оборудование для больниц - 0 грн. ИНФОГРАФИКА
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На дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("ЕС") Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Ермак на 1+1: это фейки, что мы все потратили на дороги, а оборудование в больницы не купили. Сайт Министерства финансов: на дороги из ковид-фонда потрачены 19,197 млрд грн, на оборудование для приемных отделений опорных больниц - 0 грн.#уриноофтальмология от узеленских", - рассказал Арьев.
Топ комментарии
+17 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий06.11.2020 09:14
+15 Rostyslav Komarnytsky
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+10 Оружейный барон
показать весь комментарий06.11.2020 09:11
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Я майже в усьому проти зеленої влади, але тут підтримую.
Тому що цинічний дурак.
А таких мразей как ты- утилизировать надо сразу. Вместе с третьяковой из уродливых слуг, для которых есть дети третьего сорта. Такие как вы, гниды, не просто третий сорт, а брак от рождения. И тот кто небе поставимл лайк- пусть лежит в соседней с тобой могиле. Твари поганые
І я до зелених чи к@цапів маю таке ж відношення, як ти до людей зі стальними нервами.
І скільки побачили спростування.
Там ще підтримка креативних індустрій на 33,9 млн. є. Що то таке?