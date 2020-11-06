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Кравчук (1226) Россия (91190) минские соглашения (3221)

Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет искать альтернативу минским соглашениям в том случае, если Россия признается в том, что хочет войны. В таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук сообщил РБК-Украина.

Он отметил, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.

"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил он.

При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук

Напомним, ранее Кравчук предложил возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу, в случае провала минского формата.

Кроме того, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе; глава украинской делегации в ТКГ считает, что Вашингтон сможет помочь влиятельностью.
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Топ комментарии
+45
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Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 6967
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06.11.2020 09:03
+44
Кравчук наче жив на іншій планеті до цього.Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 586
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06.11.2020 09:03
+28
Есть Дед Мороз. А есть Дед Дурак.

Если бы Роися не хотела войны, ее бы не было.
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06.11.2020 09:05
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Кравчук наче жив на іншій планеті до цього.Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 586
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06.11.2020 09:03 Ответить
Неужели прозрел за 7 лет -- чудо Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 5794
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06.11.2020 09:12 Ответить
Странное сочетание маразма и предательства. Типа он со своим совковым, комуняцким прошлым, не знал чего хочет кацапстан...
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06.11.2020 10:47 Ответить
Просто дошло кем стал, никто с него не делал этого, сам пожелал им стать.
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06.11.2020 11:41 Ответить
Зараз для рашки настають важкі часи і самe час натиснути больнішe: закрити дирляндію повністю, припинити потік товарів чeрeз кпп- зараз мільйони заробляють головні на пунктах пропуску (знаб з пeрших вуст). Обмeжити пeрeсування пeнсійних туристів та іншого сброда. Зараз лютує ковід, а ці заробітчані пeрeносять нe лишe вірус а й тубeркульоз, снід, тощо. Хай поваряться у власному соці: ім зараз мааацква обмeжила гроші на утримання - жріть вугілля чи шлак від нього, зрадники!
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06.11.2020 09:26 Ответить
Сталин-- мы призываем Германию озвучить свои мнения как нам жить дальше если Германия хочет войны то мы будем искать иные формы и действия чтобы у нас наступил мир.... мы призываем Германию совместно с СССР разработать план мирного бытия на оккупированных Германией территорий СССР... вот такую фразу бы да в газету Правда да через Информбюро ...А в бункере Берлине бы точно ********* бы от такой мысли... а что там в СССР все чокнулись??? или в чем западло??? у Кравчука все о-кей... и нормалек... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 2715
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06.11.2020 09:49 Ответить
Другой формат.
Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 6967
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06.11.2020 09:03 Ответить
Дєд таки в ноти не попадає, вік.... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 911
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06.11.2020 09:13 Ответить
а кто из вас чего то делает?
вы сами туда напросились,в эту ткг...и сами себя сделали.
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06.11.2020 09:04 Ответить
Давай-ка дедушка на пенсию.
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06.11.2020 09:04 Ответить
Есть Дед Мороз. А есть Дед Дурак.

Если бы Роися не хотела войны, ее бы не было.
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06.11.2020 09:05 Ответить
дежурные порохоботы выскочили и сразу обгадили деда...))))
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06.11.2020 09:07 Ответить
у россии есть площадка, где деда медленно убивают за развал ссср...
больше ни для чего он там ей не нужен
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06.11.2020 09:11 Ответить
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 7223
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06.11.2020 09:16 Ответить
Развал СССР - полностью вина Москвы.
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06.11.2020 09:21 Ответить
у порохоботов и Зеленский к этому ...приложил))
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06.11.2020 09:22 Ответить
не зря независимость обрела,
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06.11.2020 09:27 Ответить
Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 1630
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06.11.2020 09:12 Ответить
а вместо этой зелёной жабы поставить конфетку "Рошен"..)))))))
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06.11.2020 09:19 Ответить
Сосательную. Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 7572
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06.11.2020 09:22 Ответить
А ти ці цукерки вживаєш замість Рошенівських? Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 8769

Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9022
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06.11.2020 09:22 Ответить
Лайно со вкусом кунхфет.
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06.11.2020 09:26 Ответить
За те не Рошен. Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 1814 і клятий Порошенко.
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06.11.2020 09:30 Ответить
Чего его обгаживать,лейба маркович родился обгаженым,потом сменил имя отчество,фамилию,и стал большевиком.
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06.11.2020 09:17 Ответить
Дежурные идиоты сразу стали искать порохоботов Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 6620 !
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06.11.2020 09:36 Ответить
Кацапи хочуть війни та знищення України,але для деяких це *** новина.
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06.11.2020 09:08 Ответить
с чего, вдруг, должны ему такое озвучить?
не только фокин неудачным болванчиком оказался...кравчуку отвечают на беловежье 1991...и где, как не во всё той же беларуси это делать...сам подставился...
менять нужно
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06.11.2020 09:09 Ответить
Раша всегда хочет войны!!!Она без войны не существует
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06.11.2020 09:11 Ответить
Денех сейчас нет,Ливия,...Сирия,Украина,Белорусь,Армения,Киргизия напали на РАБссию многострадалицу......одни бандеровцы вокруг ..хотят сожрать Мавзолейных Шариковых... Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков" - Цензор.НЕТ 3497
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06.11.2020 09:11 Ответить
Они давно заявили, что войны хочет Украина. Вы это проигнорировали.
Европа даже не объявила очень-очень глубокую озабоченность.
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06.11.2020 09:15 Ответить
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 6694вы профессор слишком долго живете в украденной у советской власти квартире... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 3428 вас надо арестовать...
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06.11.2020 09:17 Ответить
Кравчук ввімкнув дурня і дурачить всю країну. Здав зброю,флот,Крим і взявся за Донбас.
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06.11.2020 09:17 Ответить
Еще следует добавить, что украл и где-то дел все советские сбережения населения всей Украины
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06.11.2020 09:22 Ответить
А це вже разом з покидьком фокіним завантажили і вивезли на парашу всі гроші зароблені українцями у подарунок кацапам,а собі наробили фантиків з туалетного папіру. І ця комуняцька погань досі утримується за рахунок платників податків і здає країну окупанту.
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06.11.2020 09:32 Ответить
... и еще потенцию у всех мужиков того времени, а также колбасу по 2.20.
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06.11.2020 09:35 Ответить
Мир с ордой нереально. Война - природное состояние орды
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06.11.2020 09:19 Ответить
А что там с планом Б?? Или еще план А не докурили???
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06.11.2020 09:20 Ответить
Там посерьезней вещества 100%.
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06.11.2020 09:24 Ответить
Распад РАБссии пройдет тихо и скромно... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 4495Вяличие улетучится вместе с ценой на газ нефть и на сибирские морозы.... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 5156
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06.11.2020 09:20 Ответить
Хотят ли они войны ????
А до сих пор что было ?
14000 трупов, потеря территорий....
Не хотящие видеть реальность холуи
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06.11.2020 09:22 Ответить
Вот прям вижу как ***** говорит "иду на вы"
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06.11.2020 09:23 Ответить
Старий пердун іди на цвинтар -дуже тхне рашизмом
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06.11.2020 09:26 Ответить
а ты, падла, хочешь мира на условиях расеи.
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06.11.2020 09:28 Ответить
Леонид Макарыч встречается с Леонид Данилычем....
Що будемо робить з Москалями,пане президенте?
А нічого пане президенте...здохнуть разом зі своїм ідолом трупом чЛєніна як Роса на Сонці... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 8577 .
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06.11.2020 09:29 Ответить
Два Леоніда, - Леонід Макронович і Леонід Дональдович. Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 4810
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06.11.2020 09:47 Ответить
Кравчук ментально живе в совковій реальноті (що і не дивно). Він до цього часу не зрозумів, що стратегічна мета РФ захапати під свій контроль Україну, а тактичні прийоми можуть бути різними: таємна війна, ідеологічна війна, підкуп урядовців, чиновників, суддів, навіть мир, але такий, що стратегічно буде сприяти цій меті. Все, що не підпорядковується цій меті буде явно, або неявно відкинуто. Хоча можливо він просто хитрий зрадник.
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06.11.2020 09:32 Ответить
Вся история России это сплошные кровавые войны, захват чужих территорий, гибель миллионов людей, голод, холод, разруха, нищета. Без войны Россия не Россия. Поэтому странно как-то звучит вопрос - если вы хотите войны, Россия всегда желает войну, убивать, депортировать целые народы. Война это форма существования России. Поэтому сразу необходимо исходить из этого, а не вести с Россией какие-то бестолковые, бессмысленные переговоры. Хороший пример показали Турция и Азербайджан, как необходимо вести переговоры с Россией.
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06.11.2020 09:33 Ответить
Знаменитый руцкий ученый Дмитрий Иванович Менделеев был неплохим демографом...в 1896 году рассчитал население планеты Земля на 200 лет вперед...,не ошибся ни с одной страной Мира,кроме РАБссии....,предсказав что население РАБссии в 2026 году будет миллиард 500 миллионов населения.... Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9732сегодня на РАБссии нет и 80 миллионов....реально
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06.11.2020 09:39 Ответить
говорит правильно, но важно что делает, а не что говорит
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06.11.2020 09:41 Ответить
Кравчук должен сам понимать кто хочет войны. Кто делает по всему миру войну. Кто ее финансирует. И для чего им зеленым кремлесранам нужна именно война.
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06.11.2020 09:44 Ответить
Немного истории...
был такой на РАБссии когда то министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново...в докладной записке сЦарю Николашке Кровавому написал такое...
если мы обидим Украину прямо или косвенно,у нас будут серьезные проблемы в будущем...
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06.11.2020 09:48 Ответить
Джохар Дудаев 1995 год напомню....Ютьюб.
Украина остановит РАБссийский Рейх....
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06.11.2020 09:56 Ответить
Старий пердун все патякає про те, що Україна йде на компроміси в переговорах з незаконними озброєними формуваннями, На які компроміси йдуть "повстанці донбасу", чому кравчучка не озвучує?
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06.11.2020 10:01 Ответить
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 1287
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06.11.2020 10:02 Ответить
Путину никто не даст отменить эту войну. Начнутся брожения в массах. А так - у них есть враг на поражение: пустопорожняя Кравчучка, развалившая их замечательную (тысячелетнюю!!!) империю (так они считают). Кравчук необходим Путину, как символ. Это: как Патен для Гитлера.
Путлер сейчас в историю (об историю?) ударился: пишет статейки. Умора! Половцы с печенегами! Ну, и этот, сивочолий м... чудак, вляпался в нее, теперь уже в новую (читай:путинскую) историю. Настолько ослеп, что дерьма не заметил! На хрена ему, старому пердуну, лезть в дерьмовую, современную, политику? Он, и в свое время, был всего лишь сатрапом! Которого, не за свои заслуги перед независимой Украиной, а скорее от дикого испуга сексотов перед демократией в России, провозгласили временным президентом, - и то лишь для того, чтоб Украина далеко не оторвалась от России. Сдавал все, что от него требовали! Бескостная, конформистская мразь; беспозвоночный комутант.
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06.11.2020 10:04 Ответить
О..оце вже правільні слова... Правильний підход..Запропонували план, получіли відмову, зробили висновки і озвучили небажання ворога йти на компроміс, поставили питання руба.. Тепер ход Кремля, вони звісно будуть кричати що Мінські угоди нерушимі як написано так і треба робити. Україні треба казати що Мінські угоди це дорожня карта а не міждержавний договір і компроміс це той шлях який вирішить це питання і головне щоб і Партнери з ЕС і США созвучно зробили заяви. От тоді хай Кремль і міркує що йому йти ще в більший клинч і плучити додаткові санкції або всеж таки піти на де які компромісні рішення.
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06.11.2020 10:06 Ответить
Люди що россія хоче досягти всім зрозуміло ..Не треба так критично ..ставитись до Кравчука зараз то він правильно робить. Головне перемогти і не просто перемогти а чесно..бо ми Україна а не відморожена по самі яйця Росія.
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06.11.2020 10:10 Ответить
- "Л. Кравчук це патентована професійна політична повія, яка б мала помовчати, оскільки вона зрадила всіх і все, що тільки можна зрадити у нашому житті" (заява спікера Верховної Ради України В. Литвина на парламентському телеканалі «Рада» в лютому 2010 р.).
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06.11.2020 10:46 Ответить
Точно, хотя и Литвин такой же...
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06.11.2020 10:48 Ответить
В этом же и замысел путена потому и называется гибридная война, чтоб не нести ответственность за нее. Психопат извращенец, я о его психике, путена, считает что это круто.
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06.11.2020 11:22 Ответить
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
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06.11.2020 11:23 Ответить
Послушайте Штирлиц!Русские уже на подступах к Берлину и заняли Кройцберг!Если они хотят войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков".
-Договорится с ними не пробовали?
-Ну ведётся диалог.Возможно свободная экономическая зона их остановит
Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9904 Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 952
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06.11.2020 11:39 Ответить
Критикуєшь? Запропонуй краше..а бо заткнись.. Другий принцип сумління. його не виконує тільки брехун та базікало. Пропонуйте ...))))

Писать на сайтах интернета
не сильно люди мудрено
бо обісрать це не проблема
створить нове ,не багатьом дано
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06.11.2020 12:33 Ответить
Я пропоную взагалi нiчого не робити.Э така пытка часто применяется ментами,называется ласточка.Коли руки ноги связывают за спиной.Так ось э ще вариант,коли к ногам вяжется петля,а петля на горло.И чем больше ты дёргаешься и опускаешь ноги,тем сильнее затягиваешь петлю на горле.Так ось Украина зараз в такому становищi.Чем больше рыпаешься,тем сильнее петля затягивается.Кравчук именно дёргается со своими инициативами,когда нужно просто не паниковать и поменьше движений Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 2206
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06.11.2020 13:07 Ответить
Хм...Зрозуміло)))) Ви вважаєте що Україну Россія так зв'язала? Стратегія яка основана на відсутності будь яких дій це капітуляція. Як ви вважаєте?
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06.11.2020 13:21 Ответить
А чому ми маэмо,щось робити?Чому Украина постоянно,щось робить,а москали нi?!Зараз москали ничего не роблять,лише кажуть,що треба робить Украине.З якого це дива,Украина,щось должна робити?!Це що Украина заварила цю кашу?!Нехай хто заварив той и расхобует.Ось я проную устраниться та подивитись,що буде робити Рашка.Яку пiсню вона заспiвае?Нехай рыпается,робить лишние движения и ошибки затягивая себе петля на шее.Зараз же все навпаки!Украина делает лишние движения,затягивая на шее петлю невыгодных для себя условий Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9329
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06.11.2020 13:36 Ответить
Шановна дитино...!!!!! В світі є такі речі як захистити свою Батьківшину а те хто правий а хто ні виріщує лше Бог. Тоиу ьреба щось робити. Навіть кетикувати треба . Але. треба розуміти і треба співчувати коли не можешь щось запропонувати. Скажу простіше... перед тим як щось казати треба зрозуміти яке = співчувати, а потів робти яке = співчувати... ви зрозуміли?
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06.11.2020 22:17 Ответить
Нифига не зрузумiв.Я к тебе подкатую и такой ты должен мне лям,бо с меня Люцифер требует.Спаси и свою,бо он о тебе знает и мою.Бо мне вообще край.Ты ж не оставишь ближнего?Бо если я умру,твой адрес я дочери твоей передал.Если шо на неё мои демоны выйдут сначала Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 9832
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06.11.2020 22:29 Ответить
Ні ви н зрозуміли... дитино...що по сієш то й по жнеш..Це зрозуміло? Дай Боже що так
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06.11.2020 22:42 Ответить
Я твоих цып по приказу Люцифера оприходую и тебя жена твоя *******,бо это чёрная сторона и не стоит еёй поклоняться.Бо как известно на пути Бога не всё так однозначно!Но с мировым терпением мы терпим Бога ради другого Аллаха...Как тебе такое Людина?И не бери в голову твои дети совершенство! Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 1225
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06.11.2020 22:41 Ответить
Та ти дбіл дтино...Тому живи як забажаєшь а на моєму шляху не ставай....)))) Я простий .....
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06.11.2020 22:45 Ответить
У у у...Да ты поплыл за доченьку?Образы в ход пошли?Хотя я так набросал,гипотетически без намерений Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 4586
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06.11.2020 22:51 Ответить
О чувачёк простой!,У Люцифера,есть к тебе вопрос о простате и где ты ей обучился?Не в тех ли кельях,що и Иисус лапти протерал ? Кравчук озвучив умову для альтернативи Мінську: Якщо хочете війни, то маєте про це сказати, і "не треба з нас робити болванчиків" - Цензор.НЕТ 2882
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06.11.2020 22:58 Ответить
Какое оно вонючие.С такими- ой как далеко до цивилизованного общества.
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06.11.2020 12:00 Ответить
Накупить ударных дронов. И с каждым вылетом привязывать к ним по одному представителю ОПЗЖ. Для красивого начала, к первому можно привязать Кравчука. Украина распустит косы буквально за месяц, очистившись от этого дерьма. Готов скинуться на скотч.
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06.11.2020 12:48 Ответить
ця клята комуняцька гнида,ніяк не побачить,що московія сіє війни у світі...
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06.11.2020 13:30 Ответить
яб этого Кравчука...порвал на гандоны! куда дел ядерное оружие?! Отвечай!!!! И встать!! когда с тобой говорит Подпорутчик!!!
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06.11.2020 13:36 Ответить
нафталин краснопузий , как ты уже достал
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06.11.2020 13:40 Ответить
болванчиков из болванов лепить не трудно.
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06.11.2020 14:25 Ответить
Рашка хочет войны еще как хочет она же ее и организовала.Разве вам дуракам это за 6 лет не дошло?
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06.11.2020 15:00 Ответить
Междукапельный сам из себя болванчика клеит.
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07.11.2020 03:48 Ответить
Маніловщина....
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08.11.2020 18:03 Ответить
 
 