Кравчук озвучил условие для альтернативы Минску: Если хотите войны, то должны об этом сказать, и "не надо из нас делать болванчиков"
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет искать альтернативу минским соглашениям в том случае, если Россия признается в том, что хочет войны. В таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук сообщил РБК-Украина.
Он отметил, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.
"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил он.
При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.
Напомним, ранее Кравчук предложил возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу, в случае провала минского формата.
Кроме того, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе; глава украинской делегации в ТКГ считает, что Вашингтон сможет помочь влиятельностью.
Пожалуйста, подождите...
вы сами туда напросились,в эту ткг...и сами себя сделали.
Если бы Роися не хотела войны, ее бы не было.
больше ни для чего он там ей не нужен
не только фокин неудачным болванчиком оказался...кравчуку отвечают на беловежье 1991...и где, как не во всё той же беларуси это делать...сам подставился...
менять нужно
Европа даже не объявила очень-очень глубокую озабоченность.
А до сих пор что было ?
14000 трупов, потеря территорий....
Не хотящие видеть реальность холуи
Що будемо робить з Москалями,пане президенте?
А нічого пане президенте...здохнуть разом зі своїм ідолом трупом чЛєніна як Роса на Сонці... .
был такой на РАБссии когда то министр внутренних дел Петр Николаевич Дурново...в докладной записке сЦарю Николашке Кровавому написал такое...
если мы обидим Украину прямо или косвенно,у нас будут серьезные проблемы в будущем...
Украина остановит РАБссийский Рейх....
Путлер сейчас в историю (об историю?) ударился: пишет статейки. Умора! Половцы с печенегами! Ну, и этот, сивочолий м... чудак, вляпался в нее, теперь уже в новую (читай:путинскую) историю. Настолько ослеп, что дерьма не заметил! На хрена ему, старому пердуну, лезть в дерьмовую, современную, политику? Он, и в свое время, был всего лишь сатрапом! Которого, не за свои заслуги перед независимой Украиной, а скорее от дикого испуга сексотов перед демократией в России, провозгласили временным президентом, - и то лишь для того, чтоб Украина далеко не оторвалась от России. Сдавал все, что от него требовали! Бескостная, конформистская мразь; беспозвоночный комутант.
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
-Договорится с ними не пробовали?
-Ну ведётся диалог.Возможно свободная экономическая зона их остановит
Писать на сайтах интернета
не сильно люди мудрено
бо обісрать це не проблема
створить нове ,не багатьом дано