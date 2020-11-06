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Новости Политика Украины
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КС (2130) Разумков Дмитрий (1521)

Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что судьи Конституционного Суда должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Спикер выразил мнение, что любой человек, который работает в пользу государства, должен, принимая решение, исходить из интересов государства.

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"Есть вещи, которые ты делаешь, понимая последствия твоих действий. Это может не быть закреплено в законодательстве, в регламенте, но это есть то, чем пользуешься ты как гражданин государства... Судьи Конституционного Суда должны были учесть, чем такое решение может обернуться для общества", - сказал Разумков.

Председатель ВР также выразил мнение, что произошло нарушение регламента работы КС, потому что "информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, если я не ошибаюсь, а не за 3 суток, как это необходимо".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Топ комментарии
+9
Вы обязаны были учитывать,чем обернётся избрание дефективного гнусавого дегенерата и ко,для государства!
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06.11.2020 09:14
+6
Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК.
По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
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06.11.2020 09:21
+6
Судьи КС должны учитывать только статьи Конституции а не думать о том как обернется их решение.
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06.11.2020 09:25
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Вы обязаны были учитывать,чем обернётся избрание дефективного гнусавого дегенерата и ко,для государства!
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06.11.2020 09:14 Ответить
ну, це просто був один з варіантів, і треба ж було так статись...... .
варіант стати значним позитивом для країни у Буби також був, от тільки тепер в це вже зовсім не віриться.
лоханулися канешно, тільки нам не звикати, чого варта лише згадка про двічі-судимого президента-хряка.
тут інше хвилює, ніяк не збагну чого нас, наш нарід себто, дуже вже часто називають мудрим.
були б мудрі, все інше в нас є, то і жити мали б по іншому. майже 30 років якої-неякої незалежності а толку від цього, як на сьогодні, майже цілий нуль цілих. вже друге покоління дозріває в умовах незалежності а "совок" і далі торжествує, а як показали вибори він не здохнути має а навпаки оживає.
короче як не крути а проти класики не попреш - народ заслуговує на ту владу яку обирає,
а ми навіть цю мудрість ніяк не можемо засвоїти.
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06.11.2020 10:02 Ответить
бо нарід мудро вирішив, що навіщо самим щось робити, як є люди, які обіцяють зробити їм європейське життя, головне допустіть їх до влади, це ж дуже мудро, ти сидиш нічого не робиш, а за тебе робялть ті кого ти обрав, але ж і ті вихідці з мудрого наріду, і вони мудро вирішили, раз я можу тепер нічого не робити, а гроші мені несуть дурні, які працюють, то навіщо щось робити, тим більш тим дурням, вони ж можуть більше не обрати, а жити хочеться гарно вже, тут і зараз. отака мудрість нашого наріду.
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06.11.2020 10:24 Ответить
яка ж це мудрість, це визнання того, що на будь-якого хитрожопого пройдисвіта
дурня-українця на весь вік вистачить.
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06.11.2020 11:10 Ответить
якось так і виходить, поки не візьмемося самі порядок наводити, а не сподіватись на когось. Просвітлення буває, як наприклад після Помаранчевої революції, Революції Гідності, але не надовго, розходяться по домівках і чекають, коли одні й ті самі пройдисвіти зроблять для них те, що мали б робити самі, а не дочекавшись, розчаровані їдуть по світу кращої долі шукати або скиглять в інтернетах і обирають чергового клована, бо бариги мародери.
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06.11.2020 12:07 Ответить
так ото ж, от тільки українці навіть говорити про це не бажають, чомусь. а саме через це у нас тих пройдисвітів, суддів, прокурорів, трутнів і кончаних виродків, у владі, серед депутатів, мовчу про тупих але хитрожопих силовиків і миліціонерів, розвелось стільки, що в країни нема реальних шансів піти в прорив від слова взагалі. хоть це можна було б зрозуміти. такий тягар скинути народу у простий спосіб уже не під силу. і найгірше, а от вся ця перерахована нечисть дуже уважно спостерігає за загрозами для себе і вже навчилась швидко реагувати.
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06.11.2020 14:56 Ответить
свой дуп учитывали Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков - Цензор.НЕТ 7366
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06.11.2020 09:19 Ответить
Если-бы ты был действительно разумный , то не порол- бы чушь ! Ваша ублюдочная , марионеточная власть ***** и Каломоя совершила деверсию, вместе с продажными судьями - коррупционерами
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06.11.2020 09:20 Ответить
Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК.
По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
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06.11.2020 09:21 Ответить
Пишите законы, которые не противоречат Конституции, и все будет ОК. - це занадто складне рішення для слуг урода, щоб його дотримуватись, а де ж тоді зраду брати, а торборежим прийняття законів, їм немає коли.
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06.11.2020 10:27 Ответить
Справедливости ради, нужно отметить, что некоторые косяки в антикоррупционном законодательстве были заложены и до них. Под патронатом великих борцунов с коррупцией Шабунина, Соболева-Зимина. Эти косяки нужно исправлять цивилизованными, законными методами, а не углублять зеленым беззаконием, беспределом и наглым, преступным давлением на судей путем прямых, персональных угроз, как они делали в отношении Слиденко.
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06.11.2020 10:33 Ответить
Хто судів призначив які не враховують інтереси держави?Що ж вони тоді враховують, гроші?
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06.11.2020 09:22 Ответить
Судьи КС должны учитывать только статьи Конституции а не думать о том как обернется их решение.
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06.11.2020 09:25 Ответить
А регламент КС судьи должны были учитывать? А свой конфликт интересов судьи должны были учитывать? Или то что им хочется они учитывают, а то что не хочется они не учитывают. Это в этом проявляется независимость судебной системы?
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06.11.2020 09:57 Ответить
Должны руководствоваться статьями, а не должны учитывать.
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06.11.2020 11:51 Ответить
Штаааа?
Кто-нибудь, поясните этому идиоту значение термина "правовое государство".
И гнать его нахрен ссаными тряпками с любой должности.

З.Ы.: Своими словами он признал, что закон тут не причем. Интересы государства (читаем правильно - интересы правящей силы) требуют...
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06.11.2020 09:26 Ответить
Та нахер оно им надо, у них у всех недвижке заикордоном,и Украина просто дойная корова для обеспечения безбедной жизни за границей
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06.11.2020 09:33 Ответить
А ці доларові міліонери в мантіях все прекрасно враховували . Тільки несповна розуму зебілам не можна пояснити , що це був договірнячок з зе . Ні з того , ні з чого ці "працівники феміди" видали закон , який суспільство не сприймає , і тут миттєво відреагувало зе - "спасітєль атєчєства" . Це все зразу після виборів , які ці зе прос..ли і стає зрозумілим , навіщо були ці дуонуваті 5 питань .
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06.11.2020 09:36 Ответить
Прежде чем назвать белое белым, а чёрное чёрным, нужно подумать, как это воспримут окружающие, особенно в дурдоме. ->Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 8320
Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 9126
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06.11.2020 09:38 Ответить
Потому судьи назначенные шмарклей голосовали против электронных деклараций.
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06.11.2020 09:41 Ответить
В КСУ нед ни одного судьи которого назначил Зеленский. За то есть судьи Януковича, Порошенко ( которые в том числе голосовали против електронных деклараций), судья от Батькивщина, Свободы, и от Палицы.
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06.11.2020 10:00 Ответить
Уважаемый господин Разумков, если ты реально думаешь, что судьи этого не понимали, то ты дебил! Но скорее всего, ты все прекрасно понимаешь, и в очередной раз ссышь всем в глаза.
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06.11.2020 10:02 Ответить
У меня вопрос,а кс вообще должен мониторить законы которые принимают депутаты или ихняя функция отменять их через пять десять лет по запросу?
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06.11.2020 10:24 Ответить
не по запросу, а якщо не відповідає Конституції, функції чи повноважень не передбачено. Під час розробки ще на стадії законопроекту відповідні комісії і експерти повинні давати свої висновки щодо відповідності не відповідності, але у нас закони приймають, так як комусь треба, а потім КС поганий чи закон чомусь не діє.
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06.11.2020 10:33 Ответить
Судді КС мали би враховувати, чим їхнє рішення може обернутися для суспільства, - Разумков - Цензор.НЕТ 2119 Малообразованність "законотворців" не повинна перекладатися у якості негативу на громадян.

Треба "авторів" подібних "законів" притягувати до крімінальної відповідальності
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06.11.2020 10:28 Ответить
А я, млять, вам напомню!
Помните 2004 год?
А если бы Верховный суд не принял повторные выборы?
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06.11.2020 10:57 Ответить
 
 