Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что судьи Конституционного Суда должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Спикер выразил мнение, что любой человек, который работает в пользу государства, должен, принимая решение, исходить из интересов государства.

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"Есть вещи, которые ты делаешь, понимая последствия твоих действий. Это может не быть закреплено в законодательстве, в регламенте, но это есть то, чем пользуешься ты как гражданин государства... Судьи Конституционного Суда должны были учесть, чем такое решение может обернуться для общества", - сказал Разумков.

Председатель ВР также выразил мнение, что произошло нарушение регламента работы КС, потому что "информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, если я не ошибаюсь, а не за 3 суток, как это необходимо".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.