Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что судьи Конституционного Суда должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Спикер выразил мнение, что любой человек, который работает в пользу государства, должен, принимая решение, исходить из интересов государства.
"Есть вещи, которые ты делаешь, понимая последствия твоих действий. Это может не быть закреплено в законодательстве, в регламенте, но это есть то, чем пользуешься ты как гражданин государства... Судьи Конституционного Суда должны были учесть, чем такое решение может обернуться для общества", - сказал Разумков.
Председатель ВР также выразил мнение, что произошло нарушение регламента работы КС, потому что "информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, если я не ошибаюсь, а не за 3 суток, как это необходимо".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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варіант стати значним позитивом для країни у Буби також був, от тільки тепер в це вже зовсім не віриться.
лоханулися канешно, тільки нам не звикати, чого варта лише згадка про двічі-судимого президента-хряка.
тут інше хвилює, ніяк не збагну чого нас, наш нарід себто, дуже вже часто називають мудрим.
були б мудрі, все інше в нас є, то і жити мали б по іншому. майже 30 років якої-неякої незалежності а толку від цього, як на сьогодні, майже цілий нуль цілих. вже друге покоління дозріває в умовах незалежності а "совок" і далі торжествує, а як показали вибори він не здохнути має а навпаки оживає.
короче як не крути а проти класики не попреш - народ заслуговує на ту владу яку обирає,
а ми навіть цю мудрість ніяк не можемо засвоїти.
дурня-українця на весь вік вистачить.
По Конституции судебная власть должна быть независима, но НАЗК, подотчетный Кабмину, прессует избирательно, выполняя заказы.
Тупой собачий рот Дубинский со своими многочисленными квартирами, машинами, давно должен был быть наказан. Но гонялись за Омеляном и его матрасом.
Кто-нибудь, поясните этому идиоту значение термина "правовое государство".
И гнать его нахрен ссаными тряпками с любой должности.
З.Ы.: Своими словами он признал, что закон тут не причем. Интересы государства (читаем правильно - интересы правящей силы) требуют...
Треба "авторів" подібних "законів" притягувати до крімінальної відповідальності
Помните 2004 год?
А если бы Верховный суд не принял повторные выборы?