РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4112 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
7 558 32
ОБСЕ (4790) Россия (91190) Донбасс (26944) Цымбалюк Евгений (47)

Россия требует легализовать оккупационные администрации и блокирует работу ТКГ, - Украина в ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия требует легализовать оккупационные администрации и блокирует работу ТКГ, - Украина в ОБСЕ

Россия блокирует любой прогресс на мирных переговорах по Донбассу, требуя от Украины сначала легализовать оккупационные администрации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

В начале своего выступления представитель Украины отметил: во время дискуссий на заседании Постсовета на прошлой неделе был подтвержден тот факт, что российская сторона использовала постановление Верховной Рады о местных выборах "лишь как повод для блокирования конструктивных переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы". После проведения местных выборов и вступления в силу постановления, делегация РФ "вернулась к своей давней практике обвинений и препятствий".

"Это демонстрирует неизменную политику России по предотвращению любого существенного прогресса в урегулировании конфликта, пока Украина не выполнит требования Кремля по легализации российских оккупационных администраций в оккупированных районах Донбасса и не смирится с отказом России выполнять свое обязательство по выводу войск с Донбасса", - заявил Цымбалюк.

Он призвал российскую сторону прекратить эту практику и разблокировать конструктивную работу в ТКГ, в частности, по вопросам освобождения удерживаемых, разминирования, разведения сил и средств. Кроме того, украинский дипломат напомнил России о ее обязательстве, взятом на "нормандском саммите" в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа МККК ко всем удерживаемым лицам на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса.

Глава миссии Украины при ОБСЕ также указал на обострение ситуации на Донбассе после ряда прицельных обстрелов позиций ВСУ со стороны российских оккупационных сил. По его словам, ситуация остается хрупкой и "может резко ухудшиться, как только российская сторона примет такое решение".

Также читайте: Украина ждет от России объяснений относительно двух колонн военных грузовиков, перевозивших неизвестный груз из РФ на Донбасс, - Цымбалюк

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Больше уступок,больше подлизываний,больше участков разведения,больше оправданий рос наемников мол они от рук отбились не слушаются,обстреливают и не слушают кремль,а сам )(уйло хочет мира
показать весь комментарий
06.11.2020 09:22
+16
А завтра они потребуют вернуться в СССР
показать весь комментарий
06.11.2020 09:23
+16
Каковы итоги переговоров с россией - можно судить по более чем тридцатилетней оккупации Арменией значительной части территории Азербайджана! С Донбассом, где россия есть еще более явной стороной конфликта с Украиной, нежели в случае с Нагорным Карабахом,- все должно быть предельно ясно и понятно - добровольно с Донбасса она ни при каких обстоятельствах не уйдет и контроля за границей украинской власти не отдаст! Здесь лишь два пути - или силой забирать захваченное, как делает Азербайджан, или соглашаться на все условия россии, и тогда мы поимеем во всей своей красе приднестровский вариант, только в гораздо более угрожающем для страны, варианте!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що, десь роісє таке вже вдалося? В Карабаху, Придністров'ю...
показать весь комментарий
06.11.2020 09:21 Ответить
Посмотрите кто у власти, тут может получится
показать весь комментарий
06.11.2020 09:26 Ответить
ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
06.11.2020 10:13 Ответить
Та я не проти. ПТН-ПНХ. Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6194
показать весь комментарий
06.11.2020 10:14 Ответить
Цудоўна ! Рэспект, хоць і з матам, але вельмі зразумела. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
06.11.2020 09:42 Ответить
Героям Слава!Вибачте,не можу спокійно дивитись на цих покидьків,Жыве Беларусь!!!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:54 Ответить
Больше уступок,больше подлизываний,больше участков разведения,больше оправданий рос наемников мол они от рук отбились не слушаются,обстреливают и не слушают кремль,а сам )(уйло хочет мира
показать весь комментарий
06.11.2020 09:22 Ответить
А завтра они потребуют вернуться в СССР
показать весь комментарий
06.11.2020 09:23 Ответить
в Україні, агентів ФСБ, хватає і без Донбасу, тому мі самі, без Рашівських подонків, розберемось з окупаційними адміністраціями
показать весь комментарий
06.11.2020 09:25 Ответить
Кому-то еще непонятно, что с кацапстаном договариваться нельзя?
показать весь комментарий
06.11.2020 09:28 Ответить
Во всей стране одному шмаркле не понятно. Шмаркле импичмент!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:47 Ответить
«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов» (Фридрих Энгельс)
показать весь комментарий
06.11.2020 09:29 Ответить
Каковы итоги переговоров с россией - можно судить по более чем тридцатилетней оккупации Арменией значительной части территории Азербайджана! С Донбассом, где россия есть еще более явной стороной конфликта с Украиной, нежели в случае с Нагорным Карабахом,- все должно быть предельно ясно и понятно - добровольно с Донбасса она ни при каких обстоятельствах не уйдет и контроля за границей украинской власти не отдаст! Здесь лишь два пути - или силой забирать захваченное, как делает Азербайджан, или соглашаться на все условия россии, и тогда мы поимеем во всей своей красе приднестровский вариант, только в гораздо более угрожающем для страны, варианте!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:29 Ответить
А чого не можемо відгородитись і повну блокаду, РФ має великі проблеми зараз нафта ніколи вже не підніметься в ціні, я більш чим упевнений що фінансування Донбасу йде за рахунок підприємств там не буде фінансування самі підуть...
показать весь комментарий
06.11.2020 12:21 Ответить
З таким же успіхом православний рейх буде вимагати легілізувати їх агентів ГРУ, ФСБ, СЗР РФ як їх дипломатичних представників, що мають недоторканність в Україні. Кремль може заявляти про свої фантазії, а Україна повинна їм задати просте запитання хто їх вибрав, за яким законом України і якої країни на той момент була там влада? Все.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:42 Ответить
Цудоўна ! Рэспект, хоць і з матам, але вельмі зразумела. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
06.11.2020 09:43 Ответить
Фи́лип Ге́нри Ше́ридан американский военачальник, бесспорно, является одним из лучших командиров северян. В ряде сражений он проявил себя как смелый солдат и талантливый полководец. Его солдаты очень любили и уважали своего командира. После войны Шеридан был сторонником безжалостной борьбы с индейцами. Именно он является автором известного высказывания «Хороший индеец - мёртвый индеец» Эти слова очень актуальны сегодня по отношению к России. Хороший русский - мертвый русский
показать весь комментарий
06.11.2020 09:51 Ответить
Ну и пашла рашка нах. Мы можем еще подождать, нам не к спеху. И вообще переговоры нужно проводить раз в пол года а не каждый день. Нам ети переговоры нах. не нада.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:54 Ответить
Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7606 Росія вимагає легалізувати окупаційні адміністрації і блокує роботу ТКГ, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8069
показать весь комментарий
06.11.2020 09:55 Ответить
Послушай что от тебя хочет враг и сделай все наоборот, если хочешь выжить. Потому что враг не хочет тебе добра, а хочет уничтожить- ето аксиома.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:57 Ответить
пнх раша.................................................................
показать весь комментарий
06.11.2020 09:58 Ответить
Если ты украинец, а не совок, то должен уничтожать москалей везде и ежедневно, даже самый маленький украинец может вносить свою посильную лепту, элементарно, не покупать товары москалей, надо воспринимать их равносильно чуме.
показать весь комментарий
06.11.2020 10:37 Ответить
Я вимагаю утилізувати паРАШУ і блокую роботу АБВГД!
показать весь комментарий
06.11.2020 10:44 Ответить
Переговоры с властями ОРДЛО должны длится не дольше звука автоматной очереди.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:05 Ответить
А ху не ху.. Их можно "легализовать" только с биркой на ноге перед утилизацией.
показать весь комментарий
06.11.2020 11:20 Ответить
Этот дебилизм уже невозможно слышать и читать, никогда, слышите никогда этот осколок монголо-татарской орды не пойдёт на переговоры на украинских условиях, они всегда будут тыкать этими дебильными минскими соглашениями, нато они и орки. Надо ставить ультиматум до 1.1.2021 не будет соглашения по отводу и разоружению. тогда надо строить стену, прекратить все отношения с ОРДЛО и эта территория фиксируется в законе и на международном уровне, как оккупированная Россией, всё точка, никто санкции снимать не будет т.к территории нет и через месяц а может и раньше орки зачешут свою репу и всё пойдёт по другому руслу, это единственное решение которое будет действовать, т.к орки боятся такого события, а украинский политикум боится принять такой выход, пусть Кравчук над этим подумает, а не о выборах.
показать весь комментарий
06.11.2020 13:12 Ответить
Засушену ****** кацапам на камірець.
показать весь комментарий
06.11.2020 13:18 Ответить
Это и есть кравчуковский мир, Свидетели пишут, что в Беловежской кравчук на коленях стоял перед борей и клялся " я ваш навеки" ... так он свою клятву и держит с""ка
показать весь комментарий
06.11.2020 13:44 Ответить
"Мєлі Ємєля твоя нєдєля...?" Це ж що, Україна стояла на колінах перед "борєй"?Президент України Кравчук уже був там після референдуму і йому було наплювати на хотелки борі" А від РФ ніхто доброго і конструктивного і не очікував, мова буде йти про закриття Мінських угод, і звернення до підписантів Будапештського меморандуму, і хоч би там що показати Світу, що то за фекалійна держава РФ, з вимогою компенсації за агресію, збитків від РФ, виведення військ, повернення території, підсилення санкцій по всіх параметрах!!!
показать весь комментарий
06.11.2020 14:11 Ответить
 
 