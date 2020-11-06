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Минюст (1698) СИЗО (1352)

На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 ноября уже получено более 1 млн 340 тыс. гривен за пользование камерами с улучшенными условиями пребывания в следственных изоляторах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минюста.

На этой неделе первые поступления от платных камер для проведения ремонтов в обычных получило Днепровское учреждение исполнения наказаний - за пользование помещениями с улучшенными условиями пребывания здесь было уплачено 2 200 грн.

Наибольшую сумму заплатили за пользование платными камерами в Киевском СИЗО - 828 197 грн.

Читайте: Ликвидирован канал поставки наркотиков в Ивано-Франковское СИЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Я так понял что при зеленом стаде экономика в тюрьмах Украины чувствует себя гораздо лучше экономики самой Украины..😃
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06.11.2020 09:28
+4
На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8327
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06.11.2020 09:29
+1
про казино в зоне забыл
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06.11.2020 09:40
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Отличная новость для страны , заслуживающая быть напечатанной на первой странице
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06.11.2020 09:25 Ответить
Спочатку прочитав "На блатних камерах..."))))
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06.11.2020 09:27 Ответить
Не ошиблись
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06.11.2020 09:28 Ответить
Я так понял что при зеленом стаде экономика в тюрьмах Украины чувствует себя гораздо лучше экономики самой Украины..😃
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06.11.2020 09:28 Ответить
Скоро им там откроют особый статус
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06.11.2020 09:29 Ответить
На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8327
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06.11.2020 09:29 Ответить
Малюське бухгалтером нужно было устраиваться. На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 9630
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06.11.2020 09:29 Ответить
и кассовый аппарат подарить На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7835
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06.11.2020 09:31 Ответить
Кради столько,чтоб на платную камеру хватило
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06.11.2020 09:30 Ответить
Тепер можна відкривати нічні ресторани,сауни, салони
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06.11.2020 09:30 Ответить
и бабс эскорт На платних камерах у СІЗО заробили понад 1,3 млн грн, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6460
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06.11.2020 09:33 Ответить
про казино в зоне забыл
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06.11.2020 09:40 Ответить
А ми Конституційний Суд винен у корупції. Міністр юстиції творить корупцію. Жах!
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06.11.2020 09:31 Ответить
Теперь начальники тюрьмы станут олигархами.
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06.11.2020 09:40 Ответить
 
 