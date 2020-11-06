На платных камерах в СИЗО заработали более 1,3 млн грн, - Минюст. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 ноября уже получено более 1 млн 340 тыс. гривен за пользование камерами с улучшенными условиями пребывания в следственных изоляторах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минюста.

На этой неделе первые поступления от платных камер для проведения ремонтов в обычных получило Днепровское учреждение исполнения наказаний - за пользование помещениями с улучшенными условиями пребывания здесь было уплачено 2 200 грн.

Наибольшую сумму заплатили за пользование платными камерами в Киевском СИЗО - 828 197 грн.

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