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Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что $1 трлн ВВП за 10 лет является нереализованным потенциалом Украины.

Об этом он сказал в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"$1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.

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Топ комментарии
+12
Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины - Цензор.НЕТ 1786
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06.11.2020 09:34
+6
А почему только триллион. А не 10 ? 10 триллионов красивей звучит!
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06.11.2020 09:36
+4
$1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/n3229429

Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.
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06.11.2020 09:34
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Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины - Цензор.НЕТ 1786
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06.11.2020 09:34 Ответить
Так красиво обозвать украденные деньги ...
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06.11.2020 09:34 Ответить
$1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - рассказал Шмыгаль.Источник: https://censor.net/ru/n3229429

Это он о своей деятельности на посту премьера? Верю.
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06.11.2020 09:34 Ответить
А почему только триллион. А не 10 ? 10 триллионов красивей звучит!
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06.11.2020 09:36 Ответить
из них 40 % - нереализованный рост ВВП за последний год ?
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06.11.2020 09:36 Ответить
Позно Шмигать родился!
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06.11.2020 09:37 Ответить
Це так зараз звучить заклик - дайте мені ще 100 днів.))
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06.11.2020 09:37 Ответить
Оказывается в Украине не воровали. Просто у нас нереализованный потенциал.
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06.11.2020 09:39 Ответить
в первых рядах должно стоять неэффективность, коррупция, а потом уж все остальное....и как я понял с этими недостатками никто не будет работать.. вывод - из опы нам не выбраться никогда.. пора валить с Украины....
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06.11.2020 09:41 Ответить
Про удешевление газа в 2 раза и прочие заманухи уже забыли . Даешь новую - 1трлн баксов в бюджет , только оставьте нас на 30 лет .
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06.11.2020 09:43 Ответить
неотвратимость наказания за любое престпление пключая лоббизм!!!! вот, реальный вектор развития Украины. и +1 ярд ввп бдет не через 10 а через 5 лет
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06.11.2020 09:47 Ответить
ивините + 1 триллион гривень
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06.11.2020 09:48 Ответить
 
 