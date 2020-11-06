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Степанов опроверг введение в Украине "черной" зоны карантина: "Такое даже не обсуждалось"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Степанов опроверг введение в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов назвал информацию о введении в Украине "черной" зоны карантина фейком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить. У меня просьба к распротранителям - распространяйте лучше то, о чем я говорю", - сказал он.

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Напомним, о том, что вместо тотального локдауна в Украине могут ввести "черные" зоны карантина ранее сообщила журналистка Соня Кошкина.
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У меня просьба к распротранителям - распространяйте лучше то, о чем я говорю", - сказал он......... ага щас, услуга эта платная Степанов опроверг введение в Украине "черной" зоны карантина: "Такое даже не обсуждалось" - Цензор.НЕТ 6601
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06.11.2020 09:41 Ответить
 
 