Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн га земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлилось на десятилетия, а частично и вовсе остановлено", - сказал премьер в ходе презентации Аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Шмыгаля, ВВП Украины за 10 лет получит до $85 млрд от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Сас обнародовал проект решения КС по земле. В Госгеокадастре предполагают: готовится почва для торгов за Суд. ДОКУМЕНТ