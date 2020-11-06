Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.
"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн га земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлилось на десятилетия, а частично и вовсе остановлено", - сказал премьер в ходе презентации Аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Шмыгаля, ВВП Украины за 10 лет получит до $85 млрд от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.
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Если молоток перепродавать по 10 раз, ВВП будет расти?
Вот только не пойму кто у нас Зеленский: Сивка-бурка? Золотая рыбка? Щука? Волшебник в голубом вертолёте? Ну, с народом понятно: Иваны-дураки.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
(с)
даєш блок Малюськи-Шмигаля чи Шмигаючого мОлюска?
Чего!? А кем она сейчас скуплена? Кому эта разница подорожания перепадёт? В чьи карманы?Источник:https://censor.net/ru/n3229434
Вот при Гросе всё было понятней и спокойней!
За счет рынка земли увеличить доходы бюджета втрое за 10 лет? Это +20% в год.
А за счет полезных ископаемых эти экономисты предполагают рост доходов бюджета еще в одинадцать!! раз. Это еще +100% в год.
Что они там курят?
Или калькулятор сломался?