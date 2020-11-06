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Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП: стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал на $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн га земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлилось на десятилетия, а частично и вовсе остановлено", - сказал премьер в ходе презентации Аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Шмыгаля, ВВП Украины за 10 лет получит до $85 млрд от развития рынка земли, а средняя стоимость земли за 1 га увеличится практически в пять раз.

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Топ комментарии
+6
"Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП" - какие у нас Шмыгали умные! А в Израиле, Канаде, Голландии и других "отсталых" странах дураки. Они не хотят дополнительного ВВП, там нет рынка земли, там более 90% земли принадлежит государству.
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06.11.2020 10:25
+5
Ну наконец-то заживем!
Вот только не пойму кто у нас Зеленский: Сивка-бурка? Золотая рыбка? Щука? Волшебник в голубом вертолёте? Ну, с народом понятно: Иваны-дураки.
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06.11.2020 09:47
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Ах, как хочется зеленчукам по крупному земелькой торгонуть, аж слюнки текут...
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06.11.2020 09:46 Ответить
Кому то в карман несомненно принесет. Скорее всего увезут в Ростов
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06.11.2020 09:46 Ответить
ВВП откуда?
Если молоток перепродавать по 10 раз, ВВП будет расти?
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06.11.2020 09:46 Ответить
С НДС.
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06.11.2020 09:48 Ответить
Ну наконец-то заживем!
Вот только не пойму кто у нас Зеленский: Сивка-бурка? Золотая рыбка? Щука? Волшебник в голубом вертолёте? Ну, с народом понятно: Иваны-дураки.
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06.11.2020 09:47 Ответить
Ха ха ха,смішний цей ахметовський випердиш)))
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06.11.2020 09:49 Ответить
А здесь это тем более уместно:

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

(с)
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06.11.2020 09:55 Ответить
Взагалі підприємницьтво задушено.
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06.11.2020 10:01 Ответить
отношения к средствам производств определяет все в этой реальности. Есть частка или доля будет доход. А если нарид не допущен то хай сосет лапу. Мало ли что на заборе написано. Право сильного и определяет частку каждого. Еднаемось чтоб иметь эту силу гребаную. Обсуждаем новый суспильный договор для начала.
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06.11.2020 10:01 Ответить
а почему он думает, что кто-то с продажи земли будет платить налоги? через 10 лет узнает скоко страна потеряла на теневом рынке земли и на схемах, потому что схемы - это наше все, если неизвестно как и неизвестно на что и неизвестно кто тратит твои налоги, то лучше их поменьше платить и побольше скрывать доходы, в этом суть экономики Украины, единщиком должен стать каждый...
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06.11.2020 10:02 Ответить
оце ж Шмигаль, оця ж світла голова аж лиса від імітації бурної діяльності... Нічого не вирішує, питання зеленого не має коли отримає копняк під зад, а бреше: $85 млрд додаткового ВВП: вартість сільгоспземлі за 10 років зросте в 5 разів...

даєш блок Малюськи-Шмигаля чи Шмигаючого мОлюска? Розвиток ринку землі принесе Україні $85 млрд додаткового ВВП: вартість сільгоспземлі за 10 років зросте в 5 разів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1098
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06.11.2020 10:13 Ответить
Дурачйо продасть землю, а умники типу Шмигаля куплять за безцінь, а як вони стануть власниками, то і виросте ціна в десять разів!
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06.11.2020 10:14 Ответить
"...нительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз."
Чего!? А кем она сейчас скуплена? Кому эта разница подорожания перепадёт? В чьи карманы?Источник:https://censor.net/ru/n3229434
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06.11.2020 10:17 Ответить
"Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд дополнительного ВВП" - какие у нас Шмыгали умные! А в Израиле, Канаде, Голландии и других "отсталых" странах дураки. Они не хотят дополнительного ВВП, там нет рынка земли, там более 90% земли принадлежит государству.
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06.11.2020 10:25 Ответить
Розвиток ринку землі принесе Україні $85 млрд додаткового ВВП: вартість сільгоспземлі за 10 років зросте в 5 разів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3983
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06.11.2020 10:33 Ответить
Ще залишились лохи, які вірить в зеленські обісцянки, "кінець епохи бідності", окрім коломойського, ахметова та інших "слуг" опзж "за майбутнє"? Це останнє, що плісняві ще не ропродали. У кацапів вже слина тече.
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06.11.2020 10:46 Ответить
$85 млрд заплатит за украинскую землю не сельское население Украины.Заплатят израильские и российские друзья Коломойского. Чтобы сделать из Украины страну помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает кодлан Коломойского называется мародёрством в военное время.
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06.11.2020 10:53 Ответить
Хрень какая-то, а не Кабмин...
Вот при Гросе всё было понятней и спокойней!
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06.11.2020 10:59 Ответить
стоимость сельхозземли за 10 лет вырастет в 5 раз/ Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне.«Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять "как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села"»-рассуждает специалист. /Раз не должны, значит, пойдём обязательно. Не должен быть уклонист-пианист главнокомандующим во время войны а он есть.
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06.11.2020 11:06 Ответить
A зроблено вже аудит землi?! Прозоро, щоб усi знали- що , кому, куди!?
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06.11.2020 12:08 Ответить
Доходы бюджета 2021 запланированы на уровне 40 млрд.долл.
За счет рынка земли увеличить доходы бюджета втрое за 10 лет? Это +20% в год.
А за счет полезных ископаемых эти экономисты предполагают рост доходов бюджета еще в одинадцать!! раз. Это еще +100% в год.
Что они там курят?
Или калькулятор сломался?
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06.11.2020 14:49 Ответить
Зелені пид#раси вже порахувати встигли скільки отримають за продаж України!!!
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07.11.2020 02:47 Ответить
 
 