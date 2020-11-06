РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4174 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
587 9
Кабмин (13798) экономика (3831) развитие (65) стратегия (180) Шмыгаль Денис (2316)

Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 г. в первом квартале 2021 г., - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 г. в первом квартале 2021 г., - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве.

"В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу, и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужна полноценная стратегия развития до 2030 года, - Зеленский

Как сообщалось ранее, Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клованы собираются до 2030 года сидеть? мухахахахахах, разве что в тюрьме
показать весь комментарий
06.11.2020 09:47 Ответить



Оливия

@olivia88877


Пока все следят за выборами в США, вчера НКРЭКУ увеличила на треть тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии, цена газа превысила уровень 2013 года в 10 раз по инициативе чиновников и менеджеров "Нафтогаза" и гривна готова головой пробить отметку в 29 грн за 1$.
показать весь комментарий
06.11.2020 09:49 Ответить
Пора эту свору нах гнать от власти!
показать весь комментарий
06.11.2020 09:50 Ответить
В разгар пандемии увеличить населению тарифы это как минимум враги народа
показать весь комментарий
06.11.2020 09:52 Ответить
Еще одно недоразумение вякать что то начало....
показать весь комментарий
06.11.2020 09:49 Ответить
Хоть до 3030 никто ж не противстратеги бл..
показать весь комментарий
06.11.2020 09:50 Ответить
В першому кварталі 2021-го? Перепрошую, а який з кабмінів?
показать весь комментарий
06.11.2020 10:06 Ответить
Какую Стратегию? Программу работы Кабмина больше полгода разработать не можете!
показать весь комментарий
06.11.2020 11:36 Ответить
Ой ржу не могу.....
ЦИРК!!!
Это говорит клоун , программу действий которого ВР уже 2 раза на х-ю вертело и в туалет направило !!!!
показать весь комментарий
06.11.2020 11:50 Ответить
 
 