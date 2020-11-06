Кабмин представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 г. в первом квартале 2021 г., - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу в Киеве.
"В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу, и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", - сказал Шмыгаль
Премьер отметил, что работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.
Как сообщалось ранее, Шмыгаль ожидает, что открытие в стране рынка земли за 10 лет принесет $85 млрд дополнительного ВВП, а средняя стоимость земли за 1 га возрастет в пять раз.
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Оливия
@olivia88877
Пока все следят за выборами в США, вчера НКРЭКУ увеличила на треть тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии, цена газа превысила уровень 2013 года в 10 раз по инициативе чиновников и менеджеров "Нафтогаза" и гривна готова головой пробить отметку в 29 грн за 1$.
ЦИРК!!!
Это говорит клоун , программу действий которого ВР уже 2 раза на х-ю вертело и в туалет направило !!!!