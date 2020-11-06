Украина резко нарастит разработку месторождений и получит $400 млрд ВВП за 10 лет: у нас есть нефть, газ и драгметаллы, - Шмыгаль. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Украина должна в ближайшие 10 лет резко нарастить разработку месторождений полезных ископаемых, что может дополнительно принести $400 млрд дополнительного ВВП за этот период, убежден премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы. Мы тут говорим о фантастическом потенциале свыше $400 млрд, которыми мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал он в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В настоящее время в Украине свыше 12 тыс. разведанных месторождений, и лишь треть из них разрабатываются, привел данные премьер.
Шмыгаль добавил, что добыча полезных ископаемых не означает обязательный ее экспорт – добываемое сырье также может использоваться как основа для создания высокотехнологической продукции с дополнительной стоимостью.
Пожалуйста, подождите...
а народу нех...й єсть
всьо же єсть у нас в странє
а народ живьот в гавнє
но гавно живьот вполнє..."
(Сємьон Слєпаков)
Учитывая , что руду и добывали и за 60 $,за тоонну, то в убыток ни кто добывать не будет, значит по самым скромным подсчетам прибыль на 1 тонне 40 $ и умножаем на 40 миллн получаем 1, 6 миллрд. $, и все идет на экспорот или типа на экспорт значит НДС не платится, а заплатят в лучшем случае 18% налог на прибыль от 1,6 миллрд. $ это 288 миллн. $ , а за 2019 год Слуги проголосовали такой % от ренты руды, что в бюджет поступило 3 миллрд.грн. это примерно еще 112 миллн. $, итого из 1, 6 миллрд. $ в бюджет пошло 288+112=400 миллн. $ это 25 % на все население, а олигархическая власть себе заберет остальные 75% , а учитывая, что из этой суммы пойдет на зарплаты чиновникам, наглядовым радам, депутатам и на дороги , когда за дороги отдельно платится с акциз, то на народ в лучшем случае останется половина 12, 5% и ту сумму раздерибанят как с фондом короновируса с откатами на КТ 50%, так их еще и не поставили.
Вот такая математика, себе они берут все , а народу дырку от бублика во время пандемии, что равносильно смерти.
А вообще сырье, как и Мерседесы в рекламе не нуждаются,- это фунламент экономики без которого просто не будет действовать вся остальная экономика переработки, а надра принадлежат народу и вся прибыль должно идти народу, как бонус, а основная экономика должна развиваться за счет переработки, только для этого внутренний рынок должен быть , который убивается тем , что народ стоит в стороне от экономики с нищеннскими зарплатами, а львиную часть бюддета или отмывают на % финансовой пирамиды по гос.облигациям или тупо воруют, как на дорогах, эта власть не только зарлату платить не будет они тесты на короновирус так делают, за наши бюджетные деньги, что их не хватает и результаты приходят , когда человек или сам выздоровил или умрет от осложнеий. Так, что вме эти радужные проджекты оборочиваются вредительством, лучше бы они ни чего не делали и получали зарплату, вреда меньше было бы.
Предыдущий премьер обещал +40% за пять лет.
Этот круче. Не мелочится.