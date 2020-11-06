Украина резко нарастит разработку месторождений и получит $400 млрд ВВП за 10 лет: у нас есть нефть, газ и драгметаллы, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украина должна в ближайшие 10 лет резко нарастить разработку месторождений полезных ископаемых, что может дополнительно принести $400 млрд дополнительного ВВП за этот период, убежден премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы. Мы тут говорим о фантастическом потенциале свыше $400 млрд, которыми мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал он в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В настоящее время в Украине свыше 12 тыс. разведанных месторождений, и лишь треть из них разрабатываются, привел данные премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины

Шмыгаль добавил, что добыча полезных ископаемых не означает обязательный ее экспорт – добываемое сырье также может использоваться как основа для создания высокотехнологической продукции с дополнительной стоимостью.