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ВВП (633) Газ (10094) нефть (1804) ископаемые (47)

Украина резко нарастит разработку месторождений и получит $400 млрд ВВП за 10 лет: у нас есть нефть, газ и драгметаллы, - Шмыгаль. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина должна в ближайшие 10 лет резко нарастить разработку месторождений полезных ископаемых, что может дополнительно принести $400 млрд дополнительного ВВП за этот период, убежден премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"У нас есть нефть и газ, у нас есть руды и драгоценные металлы. Мы тут говорим о фантастическом потенциале свыше $400 млрд, которыми мы должны воспользоваться в следующие 10 лет", - сказал он в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В настоящее время в Украине свыше 12 тыс. разведанных месторождений, и лишь треть из них разрабатываются, привел данные премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о результатах аудита страны: $1 трлн ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал Украины

Шмыгаль добавил, что добыча полезных ископаемых не означает обязательный ее экспорт – добываемое сырье также может использоваться как основа для создания высокотехнологической продукции с дополнительной стоимостью.
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Топ комментарии
+49
Украина резко нарастит разработку месторождений и получит $400 млрд ВВП за 10 лет: у нас есть нефть, газ и драгметаллы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4627
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06.11.2020 09:58
+48
Украина резко нарастит разработку месторождений и получит $400 млрд ВВП за 10 лет: у нас есть нефть, газ и драгметаллы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5341
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06.11.2020 10:00
+42
Нью-Васюки, ля буду.
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06.11.2020 09:52
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Поле чудес для дураков.
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06.11.2020 11:46 Ответить
А шо, это был нормальный высер Шмигаля для зебанутых. Лошары схавают. Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2865
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06.11.2020 12:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ViKPXYygc3Q&ab_channel=MovieSlice
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06.11.2020 12:25 Ответить
Пока не уберут Коболева ничего не нарастят кроме своих капиталов. Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5490
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06.11.2020 12:33 Ответить
Все для Нью-Васюков уже есть, Бубочка даже космодром и ракету приказал строить...)
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06.11.2020 12:37 Ответить
Да васюки ,отдыхают,сказал Остап.И как за 30 лет ,другие умеики не догадались? 400 миллиардов в гривнах это что то космическое,а эти видно сегодня кокс другой партии нюхнули......
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06.11.2020 12:41 Ответить
Наркоманы хреновы...
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06.11.2020 12:54 Ответить
"Почєму в странє всьо єсть
а народу нех...й єсть
всьо же єсть у нас в странє
а народ живьот в гавнє
но гавно живьот вполнє..."
(Сємьон Слєпаков)
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06.11.2020 13:02 Ответить
Украина резко нарастит разграбление месторождений.
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06.11.2020 13:30 Ответить
Опять двадцать пять.... на 40% уже экономику подняли, теперь еще на 400 млрд...
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06.11.2020 14:14 Ответить
И как это ВВП от надр делить будут, когда на примере добычи только одной железной руды за год добывают 40 миллн.тон. по цене 115 $ за тонну, пусть по контрактам скидка 15% итого 100 $ за тонну,
Учитывая , что руду и добывали и за 60 $,за тоонну, то в убыток ни кто добывать не будет, значит по самым скромным подсчетам прибыль на 1 тонне 40 $ и умножаем на 40 миллн получаем 1, 6 миллрд. $, и все идет на экспорот или типа на экспорт значит НДС не платится, а заплатят в лучшем случае 18% налог на прибыль от 1,6 миллрд. $ это 288 миллн. $ , а за 2019 год Слуги проголосовали такой % от ренты руды, что в бюджет поступило 3 миллрд.грн. это примерно еще 112 миллн. $, итого из 1, 6 миллрд. $ в бюджет пошло 288+112=400 миллн. $ это 25 % на все население, а олигархическая власть себе заберет остальные 75% , а учитывая, что из этой суммы пойдет на зарплаты чиновникам, наглядовым радам, депутатам и на дороги , когда за дороги отдельно платится с акциз, то на народ в лучшем случае останется половина 12, 5% и ту сумму раздерибанят как с фондом короновируса с откатами на КТ 50%, так их еще и не поставили.
Вот такая математика, себе они берут все , а народу дырку от бублика во время пандемии, что равносильно смерти.
А вообще сырье, как и Мерседесы в рекламе не нуждаются,- это фунламент экономики без которого просто не будет действовать вся остальная экономика переработки, а надра принадлежат народу и вся прибыль должно идти народу, как бонус, а основная экономика должна развиваться за счет переработки, только для этого внутренний рынок должен быть , который убивается тем , что народ стоит в стороне от экономики с нищеннскими зарплатами, а львиную часть бюддета или отмывают на % финансовой пирамиды по гос.облигациям или тупо воруют, как на дорогах, эта власть не только зарлату платить не будет они тесты на короновирус так делают, за наши бюджетные деньги, что их не хватает и результаты приходят , когда человек или сам выздоровил или умрет от осложнеий. Так, что вме эти радужные проджекты оборочиваются вредительством, лучше бы они ни чего не делали и получали зарплату, вреда меньше было бы.
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06.11.2020 14:24 Ответить
Куди ж ті гроші складати, я ще не витратив те, що залишилося після 40% зростання і 4000 баксів зарплати.... Тому що неможливо витрати те, чого немає Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7018
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06.11.2020 14:29 Ответить
Это же примерно +100% ВВП в год.
Предыдущий премьер обещал +40% за пять лет.
Этот круче. Не мелочится.
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06.11.2020 14:32 Ответить
кажется кто-то раскопал залежи отборной травы, во как чувака прёт.
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06.11.2020 14:50 Ответить
Схоже, наразі вона рєско нарощіваєт виробництво халви...
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06.11.2020 14:52 Ответить
Байки про Нью-Васюки в исполнении Остапа Ибрагимовича выглядели куда реалистичней чем это словоблудие так называемого премьерминистра.
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06.11.2020 15:28 Ответить
Неоколоніалізм - зе-тварюки "планують" вичерпати всю сировину з країни. На більше жидівської фантазії і розуму не вистачає.
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06.11.2020 16:05 Ответить
Україна різко наростить розробку родовищ і отримає $ 400 млрд ВВП за 10 років: у нас є нафта, газ і дорогоцінні метали, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9890
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06.11.2020 21:49 Ответить
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