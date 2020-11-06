10636 87
Зеленский на презентации Экономического аудита страны: "Украина не больная. Все это время она была просто слишком скромной". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина слишком скромна.
Об этом президент заявил во время презентации Экономического аудита Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина не больная. Все это время Украина была просто слишком скромной. Стеснялась мечтать. Мечтать смело, мечтать амбициозно. ... Аудит - анализ наших комплексов, все они должны уйти в прошлое", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, правительство уже начало работу над экономической стратегией до 2030 года. Она должна получить одобрение граждан и стать "экономической конституцией".
Топ комментарии
+34 игор ємець
показать весь комментарий06.11.2020 10:04
+31 Власов Сергей b3083465
показать весь комментарий06.11.2020 10:04
+26 Перехватчик
показать весь комментарий06.11.2020 10:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Впрочем она в декретном.
Аудиты назначаю.
Сам отчёты состовляю.
Строй **** настоящее и будущее, а не ...
Хотя кому я говорю ......
На початку листопада німецькі окупанти почали палити Київ. Всього в місті на цей час нараховувалося близько 100 тис. мешканців, тобто лише десята частина довоєнного населення.
1 листопада розпочався штурм. Окупанти не очікували раптового удару. Разом із солдатами ворогу протистояли підпільники та партизани.
У ніч на 6 листопада передові частини Червоної армії вступили у майже порожнє палаюче місто. О 4.00 доповіли про звільнення столиці України. 7 листопада радянські війська увійшли до Фастова, 12 листопада - Житомира. До 25 листопада вийшли на лінію Мозир-Коростень-Черняхів. - https://gazeta.ua/articles/history/_okupanti-spalili-kiyiv/995058
Тот же Бенин вундеркиндер Дубилет, который выдал фейковую перепись населения?
педикулёз называется
Хотя это выбор народа, его и заслуживает
на початку каденції зеленське горлало про необхідність здійснення перепису населення. щож, дубілет його "зробив" й навіть стверджував, що це не коштувало державі ані копійки (в що я, особисто, не вірю), і що? яка з того перепису практична користь? де застосовуються його результати?
аудит. зеленське впарює чергове популістичне ніщо.
на тлі війни, на тлі економічної кризи, на тлі конституційної кризи, на тлі пандемії, на тлі згортання медичної реформи, на тлі згортання співпраці з міжнародними партнерами та МВФ, на тлі повної неспроможності цього недолугого малороса робити бодай щось корисне для країни - воно проводить аудит.
ліліпут"гиганта мысли" цікаво інше - "одобрение" граждан це про що? нашо воно йому? у нього є КС який все порішає. Буба правильно скумекав, спочатку хотів тих зажирілих і зажраних покидьків-небожителів розігнати і створити персональний КС, щоб усьо надійно було та трохи не получилось і він вирішив їх "переформатнути", тобто провести капітальну дресировку. можно було б це назвати простіше - "договорняк", але на його умовах. Без усяких сумнівів договорняк досі уже спрацював(для публіки ж розіграли мінісеріал "Разумков і парламентська більшість проти самого.... , говоряща жопа коломши у парламенті дуб-дерево заблокував розгляд законопроекту по КС...... . ") і тоді на нас очевидно очікує "планов громадье" та таких, щоб народ не встигав за подіями.... . Якщо Бубочки на це "громадье" хватить(всі знають як він стомлюється), то так можна не 4 роки "царювати" а й усі 10.
як то кажуть, запасайтеся попкормом, краще салом, звісно.
Вот іменно !
і насрать цим людям на то, шо для цього треба було віддати Україну в руки кацапського Єрмака і коломойського дурачка.
І саме інтєрєсне, шо ні один з цих "людей" не може зізнатися, за шо ж конкретно він ненавидить Пороха.
От хочеш я скажу тобі, за шо ви, сєктанти ВАНИ, його ненавидите ?
За те, шо він зайняв місце президента замість вашої сраної ушастої косатої кремлівської консерви.
Саме це і є єдиною причиною, а не якась футболка малолєтнього сина чи фабрика в Ліпецьку,
Зізнайся, шо це саме так.
Ну хоч самому собі.
______________
Чмирька з шоблою єрмаків треба терміново пакувати на довічне, інакше він всю країну запакує
И тут пришел Я!
для жителей г. Харьков 8,84455 грн. за м. куб. с НДС (без учета услуг по распределению природного газа)
- Стопэ. Семки есть?
- Нет.
- А если найду, сделаю аудит? Давай, не скромничай.
СМИ: ЗЕЛЕНСКИЙ В КОМПАНИИ ОЛИГАРХОВ ЧАСТО ЛЕТАЛ В ГОРОДА, ГДЕ ЖИВЕТ КОЛОМОЙСКИЙ
С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА кандидат в президенты Зеленский НЕ МЕНЕЕ 13 РАЗ ЛЕТАЛ в Женеву и Тель-Авив, где живет олигарх Игорь Коломойский.
Также журналисты обнаружили, что ЗЕЛЕНСКИЙв течение этого времени неоднократно ЛЕТАЛ НА ЧАСТНЫХ САМОЛЕТАХ ВМЕСТЕ С БИЗНЕС- ПАРТНЕРАМИ КОЛОМОЙСКОГО - ГЕННАДИЕМ БОГОЛЮБОВЫМ, БРАТЬЯМИ ИГОРЕМ И ГРИГОРИЕМ СУРКИСАМИ и ТИМУРОМ МИНДИЧЕМ
$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на аналитический центр Atlantic Council.
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
«Чудесный иск» содержит более сотни страниц с подробным описанием схем, через которые фигуранты, якобы, за десять лет - с 2006 по 2016 годы - перекачали через кипрскую дочку Привата рекордную сумму в 470 млрд долларов.
https://antiraid.com.ua/news/470-gryaznyh-milliardov-pochemu-igorya-kolomojskogo-obvinili-v-ssha-v-krupnejshej-v-istorii-otmyvke-deneg/