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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Херсонщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Херсонщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

Таким образом, заполненность коек не превышает 50% лишь в Черкасской и Херсонской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 63,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

Читайте: Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Херсонщине, - Минздрав 01

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Они просто перестали болеть?
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06.11.2020 10:32 Ответить
В Чернігівській обл. за даними РНБО реєструють 1 смерть від Ковід-а на тиждень (!), при тому, що на всю Україну вони наводять 200 на день (!). Тому взагалі всі дані, наведені владою, не можуть не викликати сумнів.
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06.11.2020 10:42 Ответить
 
 