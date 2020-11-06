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Новости Политика Украины
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Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что тема карантина "выходного дня" обсуждается на уровне разных рабочих групп, и если правительство подойдет к такому решению, Министерство здравоохранения отдельно проинформирует об этом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня". Эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

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Беспрецедентный случай-стадо баранов руководит людьми.
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06.11.2020 10:40 Ответить
Так у вириса и так на выходных выходной. Всегда меньше заболевших на выходных Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества - Цензор.НЕТ 5582
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06.11.2020 10:40 Ответить
Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества - Цензор.НЕТ 7803
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06.11.2020 10:42 Ответить
Сегодня пятница,пора бухнуть и ударить устойчивым перегаром на выходные по короне...
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06.11.2020 10:45 Ответить
вакцина уже в морозилке выходит на температурный режим, осталось дождаться вечера и включить мангал.
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06.11.2020 11:13 Ответить
Вирус становится особенно опасным на выходные. А с 22.00 до 6.00 - гарантированно смертельным.))
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06.11.2020 10:53 Ответить
я "за" за любые меры, даже с сомнительной эффективностью. но тут типа - пять/шесть дней в неделю давитесь в маршрутках, сидите в офисах, контактируйте с любым количеством людей, а один-два дня в неделю (когда пользы от вас нет работодателю) прячьтесь в норы?
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06.11.2020 11:42 Ответить
То есть кушать низзя?
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06.11.2020 13:10 Ответить
 
 