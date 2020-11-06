Шмыгаль о карантине "выходного дня": Эта тема обсуждается на уровне рабочих групп, экспертов и общества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что тема карантина "выходного дня" обсуждается на уровне разных рабочих групп, и если правительство подойдет к такому решению, Министерство здравоохранения отдельно проинформирует об этом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня". Эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.