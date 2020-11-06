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Новости Политика Украины
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66% доходной части Бюджета-2021 - займы, а на погашение долгов уйдет 65% ВВП, - нардеп "ЕС" Забродский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

66% доходной части Бюджета-2021 - займы, а на погашение долгов уйдет 65% ВВП, - нардеп "ЕС" Забродский

Бюджет Украины на следующий год является катастрофичным: его большая часть будет наполняться за счет заимствований, на погашение которых уйдет до 65% ВВП.

Об этом написал в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, сразу вызывает вопрос доходная часть. Внутренним заимствованиям в ней отведена немалая составляющая, вплоть до 66%! На практике такое означает, что страна и дальше будет продолжать жить за счет внутреннего займа денег. Страна, в которой падение ВВП только за девять месяцев текущего года уже составляет около 6% и показатель этот продолжает ухудшаться.

Во-вторых, традиционно волнующая расходная часть. В ней финансовые фантазии правящей команды развернуты на всю ширину! Чего здесь только нет. Уменьшение расходов развития, уменьшение на 561 млн. гривен расходов на пенсии и субсидии, 620 млрд гривен (65% ВВП!) на погашение долгов и тому подобное", - отмечает Забродский.

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Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%. Кроме того, Забродский подчеркивает замораживание повышения минимальной заработной платы на полгода, а для местных бюджетов - исключение из доходов земельного налога "Укрзализныци".

"Проект бюджета - крайне непрофессиональный и безответственный продукт "напряженной" работы властной команды, которая, однако, не забыла увеличить на 147 млн ​​гривен расходы на строительство дорог", - резюмирует Забродский.

66% доходной части Бюджета-2021 - займы, а на погашение долгов уйдет 65% ВВП, - нардеп ЕС Забродский 01

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Топ комментарии
+4
А зелёному ге до сих пор Петя в штаны накладывает.
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06.11.2020 11:12
+4
Ёрмолычъ, а ниче шо Зеля "отдыхала" десятки раз уже? перетрудилась бедная 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 507 видать
А чтё за Оманскую ёпопёю скажёшь? А, троллик?
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06.11.2020 11:14
+3
Высокопрофессиональный "экономист"! Вот бы его министром экономики .
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06.11.2020 11:18
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"Уменьшение расходов развития, уменьшение на 561 млн. гривен расходов на пенсии и субсидии, 620 млрд гривен (65% ВВП!) на погашение долгов и тому подобное", - отмечает Забродский."...
Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%."

Источник: https://censor.net/ru/n3229450

"Галасу" и Батькивщине такой бюджет понравился, проголосовали ЗА.
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06.11.2020 10:45 Ответить
А что нужно было делать?
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06.11.2020 11:45 Ответить
Вимагати вносити зміни в бюджет.
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06.11.2020 11:46 Ответить
Так на скільки я зрозумів прийняли вже з урахуванням змін.
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06.11.2020 11:49 Ответить
Неправильно зрозумів.
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06.11.2020 11:58 Ответить
Ну як написали так і зрозумів.
Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении (обновлено)

Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", таким образом законопроект о госбюджете принят в первом чтении.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4000-п проголосовали 275 народных депутатов.
Постановлением одобрены Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
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06.11.2020 12:13 Ответить
Із написаного не слідує, що пропозиції нардепів ВЖЕ враховані, і не розуміло які саме пропозиції внесли нардепи.
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06.11.2020 12:19 Ответить
Так і прийняття у другому читанні ще не було. 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7805
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
І мене власне мало турбує як саме вони вносили ці пропозиції. Головне що їх внесли, прийняли та забовʼязали уряд скорегувати бюджет до другого читання згідно з цими пропозиціями.
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06.11.2020 12:41 Ответить
Ну побачимо що буде в остаточному варіанті, який вцілому приймуть. А так поки що самі гадання.
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06.11.2020 13:20 Ответить
620 миллиардов гривень - это не 65% ВВП (валового внутреннего продукта страны), а 65% бюджета. А это не одно и то же. Бюджет 1,1 - 1,3 триллиона гривень (доходы - расходы), а ВВП, то есть весь годовой объём экономики страны - порядка 4 триллионов гривень.

Так что не надо шугать цифрами . . .
Я хорошо отношусь к Забродскому - АТОшник, патриот и всё такое, но пусть военные экспертно говорят о военных вопросах, а про финансы пусть говорят экономисты. А то только опозорился крайним непониманием простых экономических истин. Интересно, там в парламенте все депутаты настолько "понимают" за что они голосуют ?
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06.11.2020 16:11 Ответить
Тимошенко, типа разбирающаяся в цифрах:
"ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ-2021 - ЦЕ КАТАСТРОФА ДЛЯ КРАЇНИ"

https://intvua.com/display?vt=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-2021%20%E2%80%93%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%20-%20%D0%AE.%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&vi=47563

И тут же ее фракция голосует за этот бюджет-катастрофу.

Они голосовали за бюджеты 2017, 2018, 2019 годов?
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06.11.2020 16:19 Ответить
ну когда то же придет время платить по долгам))) и без разницы какой будет парламент и президент. чем быстрее произойдет дефолт тем лучше для страны
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06.11.2020 10:54 Ответить
А нам 30 років розказують про ріст економіки і потужні реформи. А виявляється, що живемо ми тільки на позичені гроші.
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06.11.2020 11:01 Ответить
Свистеть- не мешки ворочать.Наша армия наполняет бюджет.Особенно он наполнялся в предыдущие 5лет президентом на Мальдивах и в Панаме
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06.11.2020 11:04 Ответить
А зелёному ге до сих пор Петя в штаны накладывает.
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06.11.2020 11:12 Ответить
Ёрмолычъ, а ниче шо Зеля "отдыхала" десятки раз уже? перетрудилась бедная 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 507 видать
А чтё за Оманскую ёпопёю скажёшь? А, троллик?
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06.11.2020 11:14 Ответить
Высокопрофессиональный "экономист"! Вот бы его министром экономики .
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06.11.2020 11:18 Ответить
😂😂😂😂
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06.11.2020 12:43 Ответить
Вы какие бюджеты-принимали? 66% дохідної частини Бюджету-2021 - позики, а на погашення боргів піде 65% ВВП, - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 5952
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06.11.2020 11:29 Ответить
займы/ их мировой еврейский капитал под украинскую землю радостно обеспечит.
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06.11.2020 11:35 Ответить
Петя-Сеня-Юля -молодцы!
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06.11.2020 11:48 Ответить
65% ВВП - это круто!
62% ВВП налоги, остается только 38%.
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06.11.2020 13:26 Ответить
См. мой комментарий выше. Депутат просто путает категории . . . Речь не о ВВП, а о бюджете.

Если Вы не иронизировали, конечно
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06.11.2020 16:13 Ответить
Ирония.
В последнее время от перлов наших "самых умных" - даже не смешно.
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06.11.2020 16:57 Ответить
 
 