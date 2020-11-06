66% доходной части Бюджета-2021 - займы, а на погашение долгов уйдет 65% ВВП, - нардеп "ЕС" Забродский

Бюджет Украины на следующий год является катастрофичным: его большая часть будет наполняться за счет заимствований, на погашение которых уйдет до 65% ВВП.

Об этом написал в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, сразу вызывает вопрос доходная часть. Внутренним заимствованиям в ней отведена немалая составляющая, вплоть до 66%! На практике такое означает, что страна и дальше будет продолжать жить за счет внутреннего займа денег. Страна, в которой падение ВВП только за девять месяцев текущего года уже составляет около 6% и показатель этот продолжает ухудшаться.

Во-вторых, традиционно волнующая расходная часть. В ней финансовые фантазии правящей команды развернуты на всю ширину! Чего здесь только нет. Уменьшение расходов развития, уменьшение на 561 млн. гривен расходов на пенсии и субсидии, 620 млрд гривен (65% ВВП!) на погашение долгов и тому подобное", - отмечает Забродский.

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Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%. Кроме того, Забродский подчеркивает замораживание повышения минимальной заработной платы на полгода, а для местных бюджетов - исключение из доходов земельного налога "Укрзализныци".

"Проект бюджета - крайне непрофессиональный и безответственный продукт "напряженной" работы властной команды, которая, однако, не забыла увеличить на 147 млн ​​гривен расходы на строительство дорог", - резюмирует Забродский.