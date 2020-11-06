66% доходной части Бюджета-2021 - займы, а на погашение долгов уйдет 65% ВВП, - нардеп "ЕС" Забродский
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Бюджет Украины на следующий год является катастрофичным: его большая часть будет наполняться за счет заимствований, на погашение которых уйдет до 65% ВВП.
Об этом написал в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, сразу вызывает вопрос доходная часть. Внутренним заимствованиям в ней отведена немалая составляющая, вплоть до 66%! На практике такое означает, что страна и дальше будет продолжать жить за счет внутреннего займа денег. Страна, в которой падение ВВП только за девять месяцев текущего года уже составляет около 6% и показатель этот продолжает ухудшаться.
Во-вторых, традиционно волнующая расходная часть. В ней финансовые фантазии правящей команды развернуты на всю ширину! Чего здесь только нет. Уменьшение расходов развития, уменьшение на 561 млн. гривен расходов на пенсии и субсидии, 620 млрд гривен (65% ВВП!) на погашение долгов и тому подобное", - отмечает Забродский.
Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%. Кроме того, Забродский подчеркивает замораживание повышения минимальной заработной платы на полгода, а для местных бюджетов - исключение из доходов земельного налога "Укрзализныци".
"Проект бюджета - крайне непрофессиональный и безответственный продукт "напряженной" работы властной команды, которая, однако, не забыла увеличить на 147 млн гривен расходы на строительство дорог", - резюмирует Забродский.
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Кроме того, по словам нардепа, заложен 6% дефицит бюджета, при норме в 3%."
Источник: https://censor.net/ru/n3229450
"Галасу" и Батькивщине такой бюджет понравился, проголосовали ЗА.
Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении (обновлено)
Верховная Рада приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год", таким образом законопроект о госбюджете принят в первом чтении.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4000-п проголосовали 275 народных депутатов.
Постановлением одобрены Бюджетные выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2021 год.
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
Кабинету министров поручено подготовить проект госбюджета ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подать его на рассмотрение парламента двухнедельный срок.
І мене власне мало турбує як саме вони вносили ці пропозиції. Головне що їх внесли, прийняли та забовʼязали уряд скорегувати бюджет до другого читання згідно з цими пропозиціями.
Так что не надо шугать цифрами . . .
Я хорошо отношусь к Забродскому - АТОшник, патриот и всё такое, но пусть военные экспертно говорят о военных вопросах, а про финансы пусть говорят экономисты. А то только опозорился крайним непониманием простых экономических истин. Интересно, там в парламенте все депутаты настолько "понимают" за что они голосуют ?
"ПРОЕКТ БЮДЖЕТУ-2021 - ЦЕ КАТАСТРОФА ДЛЯ КРАЇНИ"
https://intvua.com/display?vt=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-2021%20%E2%80%93%20%D1%86%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%20-%20%D0%AE.%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&vi=47563
И тут же ее фракция голосует за этот бюджет-катастрофу.
Они голосовали за бюджеты 2017, 2018, 2019 годов?
А чтё за Оманскую ёпопёю скажёшь? А, троллик?
62% ВВП налоги, остается только 38%.
Если Вы не иронизировали, конечно
В последнее время от перлов наших "самых умных" - даже не смешно.