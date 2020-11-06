Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль

Нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в $12 млрд, тогда как лесных – в $40 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, $40 млрд за 10 лет", - сказал премьер в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Шмыгаля, водные ресурсы - это $12 млрд недоиспользованного потенциала.

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"Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал мы используем только наполовину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства мы используем лишь на четверть, орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть. Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5-3 раза и это - тоже неиспользованный потенциал, который даст стране дополнительный ВВП", - отметил премьер.