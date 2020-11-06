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Новости Политика Украины
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ВВП (159) лес (337) вода (623) Шмыгаль Денис (1733)

Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль

Нереализованный потенциал Украины по использованию водных ресурсов оценивается в $12 млрд, тогда как лесных – в $40 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы должны были расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране, как минимум, $40 млрд за 10 лет", - сказал премьер в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Шмыгаля, водные ресурсы - это $12 млрд недоиспользованного потенциала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине разрабатывается только треть месторождений полезных ископаемых, - Шмыгаль

"Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал мы используем только наполовину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства мы используем лишь на четверть, орошение земель развито менее чем на 20% от того, как должно быть. Например, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5-3 раза и это - тоже неиспользованный потенциал, который даст стране дополнительный ВВП", - отметил премьер.

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Топ комментарии
+10
Капец лесу
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06.11.2020 10:48
+5
намекает что 12 мильярдов можно заработать на подаче воды в Крым?
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06.11.2020 10:45
+3
І вирізати лісу на 40 лярдів.....
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06.11.2020 10:48
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намекает что 12 мильярдов можно заработать на подаче воды в Крым?
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06.11.2020 10:45 Ответить
Капец лесу
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06.11.2020 10:48 Ответить
"Ми мали розширювати площі наших лісів і використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Джерело: https://censor.net/ua/n3229451
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06.11.2020 13:11 Ответить
І вирізати лісу на 40 лярдів.....
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06.11.2020 10:48 Ответить
"Ми мали розширювати площі наших лісів і використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Джерело: https://censor.net/ua/n3229451
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06.11.2020 13:11 Ответить
^^^ - написано - ^^^

реальність »»»»
Нереалізований потенціал використання водних ресурсів України становить $12 млрд, лісових - $40 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6990
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06.11.2020 13:50 Ответить
Опять будут леса вырезать и за бугор толкать? Поздно. Петя с Бурбаком уже все вывезли. Вы когда последний раз в лесу были? Одни пеньки и узкая полоска деревьев возле дороги чтобы небыло видно пенькой. С Гугл карты спутника видно что у нас не леса а рваные клочки деревьев остались как у старого деда на голове.
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06.11.2020 10:48 Ответить
ну и к чему твой выс... Петя опять виноват ты статью почитай идиет там как раз сказано что НЕ ВЫРУБАТЬ А РАСШИРЯТЬ площадь лесов и с экспорта древесины за бугор развивать производство внутри Украины мебель и иные сопутствующие продукции из древесины лекарства химия топливо и так далее.. а водные ресурсы так реально гидро энергетику сгубили на корню а ведь вода и свет это реальность причем дешевая в разы чем газ мазут уголь и атом вместе взятые раз 5 -8 а еще речки не чистят реки не соединяются между собой каналами и шлюзами у нас есть большая река Южный Бунг есть 4 места где река не судоходна завалена валунами камнями надо просто прочистить фарватер и расширить берега и дно углубительные работы провести там где надо и вот вам на халяву река от Хмельницкий до самого Николаева судоходная гоняй по ней баржи буксиры корабли пассажирские сухогрузы река море.. ракеты кометы на подводных крыльях...
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06.11.2020 11:01 Ответить
кто-то готов покупать за рубежом эту мебель?... надои (урожаи) увеличить-то можно... но какой ценой (воды)?
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06.11.2020 10:50 Ответить
Леса РАБссии от Карелии до Сибирской Тайги успешно вывозятся в Финляндию,затем этот продукт попадает в Китай,там его обрабатывают и переплавляют в США,где вырос БУМ на строительство домов из леса,к примеру в Лос-Анджелесе вы не увидите домов из кирпича...их почти нет...все строится из лесоматериалов... Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9956
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06.11.2020 10:53 Ответить
другий рік місто косить чума
не працюють навіть борделі й тюрма
******** хліб, скінчилась вода
з культурного життя лише свати й шаурма
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06.11.2020 10:55 Ответить
Короче, вода и лес пойдут с молотка!
В карман олигархов.....
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06.11.2020 10:57 Ответить
нужно ввести налог на оставшихся жителей, за неиспользованные ресурсы. шоб он суммарно где-то и был в районе $52 млрд.
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06.11.2020 10:58 Ответить
Недавно общался с жительницей Лос-Анджелеса по скайпу,много чего интересного рассказала про леса и прочие разности прелести,и сенсационные сенсации... Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4852Если коротко,то нам так не жить...
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06.11.2020 11:00 Ответить
рассказывала что в лесу у них нельзя грибы собирать и все заборами огорожено потому что частная территория?
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06.11.2020 11:06 Ответить
Угу ... У них там кожного року ліса горять. І жертви є.
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06.11.2020 13:14 Ответить
Трава зеленая, небо голубое!

Ваш Денис, не благодарите!
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06.11.2020 11:05 Ответить
коротше, всі "проекти" та "стратегії" зеленського та ко це тупе наслідуванння расії щодо викачування надр.
йой, а що ж там тищенко про насос розповідало?
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06.11.2020 11:17 Ответить
У тебе водогосподарські організації, які забезпечують безаварійну роботу водосховищ останній хєр без солі доїдають,а воно за розвиток.Ти поцікався з початку станом речей у водгоспах,а потім про лярди баксів розповідатимеш.
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06.11.2020 11:19 Ответить
походу, "у пана-атамана нема золотого запасу ..."
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06.11.2020 11:20 Ответить
Значит Зепидота вырубит лес и даст воду в Крым. Все просто.
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06.11.2020 11:23 Ответить
даю бесплатную идею шмыгалю - продажа в 3-литровых банках чистого, безковидного ВОЗДУХА....недорого, но обязательно всем, бюджетникам под роспись.
дегенераты....
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06.11.2020 11:24 Ответить
Какой-то грандиозный распил намечается? Причем всего.
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06.11.2020 11:43 Ответить
построим сахару в Украине, разом.)))
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06.11.2020 14:19 Ответить
когда цирк говорил, что вы все президенты, то он имел ввиду, - верблюды по кличке "президенты"
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06.11.2020 14:22 Ответить
 
 