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НАБУ о конституционном кризисе: В нынешних условиях любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен решением КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ о конституционном кризисе: В нынешних условиях любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен решением КС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует немедленно урегулировать ситуацию, которая сложилась из-за решений Конституционного суда. Сейчас существует риск уничтожения любого антикорруционного органа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией.

"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в НАБУ.

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Отмечается, что из-за решений КСУ потеряна возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены из-за коррупции.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - добавили в Нацбюро.

В НАБУ призвали немедленно урегулировать ситуацию вокруг КСУ не только в контексте правовых основ функционирования Нацбюро, но и в более широком контексте.

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"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным Судом", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+3
а что же раньше об этом не подумали?
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06.11.2020 10:55
+3
а сколько дел на коррупционеров НАБУ довело до суда?
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06.11.2020 10:56
+3
А які питання до КС ? Він свою роботу зробив - рішення виніс.
До речі, може бути, я не юрист, але останнє рішення абсолютно правильне. У антикорупційних законах некоректно сформульовані положення.
Згадаймо. У минулому році була аналогічна ситуація з притягненням до відповідальності.
Після рішення КС внесли виправлення. І все затихло, усі задоволені.
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06.11.2020 13:09
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а что же раньше об этом не подумали?
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06.11.2020 10:55 Ответить
Как раз об этом мафия и казнокрады хорошо подумали. Они создали эти структуры, выполняя требование внешнего управления кредиторов, но не узаконили структуры в статьях Конституции и законодательстве Украины, поскольку любое дело против казнокрадов будет рассыпано в первом же суде, Это то, что и требовалось ворам для того что бы их не преследовали. Но проблемма в том, что десятки тысяч госслужащих были выброшенны на помойку и получается, что -незаконно, и они будут теперь подвать в суд для компенсации их издержек и востановления в правах. А это значит полный коллапс власти, и здесь решение только одно полная перезагрузка всех ветвей власти на новых досрочных выборах.
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06.11.2020 11:23 Ответить
І що дасть перезагрузка без якісного законодавства..?
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06.11.2020 13:04 Ответить
А те дасть , що елітам придеться роозкошелюватись в черговий раз, і чим частіша перезагрузка, тим більша ймовірність, що почнуть перезагружатись по правилам Конституції а не туалетного папірця . Можна звичайно і без цивілізованої перезагрузи, шляхом гайдамаків коли панянку ********** (власницю торговельних закладів і обленерго) розіпнуть на коні і пустять в степ... У еліт є ще вибір.
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06.11.2020 14:30 Ответить
Тоість неякісне законодавство можна залишити, і перезагружатися до нового пришестя ?? НАБУ про конституційну кризу: У нинішніх умовах будь-який з антикорупційних органів може бути знищений рішенням КС - Цензор.НЕТ 4471
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06.11.2020 14:56 Ответить
Може залющити очі на неякісну владу, яка не може апріорі в силу тупості і продажності зробити якісне законодавство? Тобто ви говорите, нехай все буде як є . Якщо потрібно то презагрузка влади повинна бути кожні півроку. А в ішому разі перезагрузять силою як у Франції гільотиною, і владу, і всіх провладних бариг з тих хто не вспіє втекти. Вибір за суспільством - піти шляхом цивілізації чи радикальними змінами, як це вже було 25 жовтня (7 листопада по новому стилю) в Петрограді в 1917 році. Біжить матрос, біжить солдат стріляє на ходу...
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06.11.2020 15:51 Ответить
а сколько дел на коррупционеров НАБУ довело до суда?
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06.11.2020 10:56 Ответить
Многоходовочка... Заранее закладывается в законодательстве "закладной камень" для возможности отмотать все назад. Кошмарят неугодных, а когда критическая масса набирается, - выбивают "закладочку" и домик рушится. Кто виноват? - дык, хто яго знаить.
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06.11.2020 12:36 Ответить
сколько денег потратили на НАБУ, какую зарплату получают агенты, сколько стоили носки - пишем в кредит? и сколько денег вернули в бюджет - пишем в дебит? подводим баланс, делаем выводы?
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06.11.2020 11:00 Ответить
Т.е НАБУ не право в отношении КС?
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06.11.2020 11:14 Ответить
Насправді - так.
Проблєма у законодавстві і відповідності Конституції.
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06.11.2020 13:05 Ответить
Не пойму, у нас Суд не правильный или, всё же, Конституция нарушается?
Если нарушается Конституция, а Суд, просто, об этом заявляет, то кто виноват -
нарушители Конституции или Суд?
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06.11.2020 11:03 Ответить
Он не заявляет. Он решает. Шо противоречит Конституции. Но его решения пересмотру не подлежат.
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06.11.2020 11:07 Ответить
А які питання до КС ? Він свою роботу зробив - рішення виніс.
До речі, може бути, я не юрист, але останнє рішення абсолютно правильне. У антикорупційних законах некоректно сформульовані положення.
Згадаймо. У минулому році була аналогічна ситуація з притягненням до відповідальності.
Після рішення КС внесли виправлення. І все затихло, усі задоволені.
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06.11.2020 13:09 Ответить
Вся ситуація з рішенням КСУ організована на Банковій.НАЗК не повинно було закривати реєстри,а НАБУ-карні справи.Про таке в рішенні КСУ не вказувалось.
От,скажімо,визнав КСУ неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ,і що ??? Спокійно собі ходить чоловік на роботу....
КСУ визнав неконституційним призначення Ситника. У Зеленського чекають нового конкурсу
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06.11.2020 14:51 Ответить
Любо шо может решить сборище воров под вывеской КС. Так шо жуйте сопли и дальше. Абы чего не вышло. А то Путен нападет.
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06.11.2020 11:06 Ответить
Мафия почувствовала угрозу и нанесла ответный удар. Президент-импотент всех и всего боится, за всех прячется от ответственности. Решительные шаги трусы не делают.
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06.11.2020 11:09 Ответить
Во время судебного заседания адвокат обращается к свидетелю:
- Это правда, что вы получили крупную сумму за ...?
Свидетель молчит.
Адвокат повторяет вопрос.
Свидетель молчит.
Третий раз. Молчание.
Судья:
- Свидетель, Вы почему не отвечаете на вопрос?
Свидетель:
- Ой, извините, господин судья. Я думал, что это он к вам обращается.
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06.11.2020 11:14 Ответить
судей на мыло.
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06.11.2020 14:29 Ответить
НАБУ столько воров засадил за 3 года за корупцию,что у корупционеров теперь единственная надежда на КС.
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06.11.2020 16:35 Ответить
 
 