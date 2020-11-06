НАБУ о конституционном кризисе: В нынешних условиях любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен решением КС
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует немедленно урегулировать ситуацию, которая сложилась из-за решений Конституционного суда. Сейчас существует риск уничтожения любого антикорруционного органа.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией.
"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в НАБУ.
Отмечается, что из-за решений КСУ потеряна возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены из-за коррупции.
"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - добавили в Нацбюро.
В НАБУ призвали немедленно урегулировать ситуацию вокруг КСУ не только в контексте правовых основ функционирования Нацбюро, но и в более широком контексте.
"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным Судом", - резюмировали в НАБУ.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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Проблєма у законодавстві і відповідності Конституції.
Если нарушается Конституция, а Суд, просто, об этом заявляет, то кто виноват -
нарушители Конституции или Суд?
До речі, може бути, я не юрист, але останнє рішення абсолютно правильне. У антикорупційних законах некоректно сформульовані положення.
Згадаймо. У минулому році була аналогічна ситуація з притягненням до відповідальності.
Після рішення КС внесли виправлення. І все затихло, усі задоволені.
От,скажімо,визнав КСУ неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ,і що ??? Спокійно собі ходить чоловік на роботу....
КСУ визнав неконституційним призначення Ситника. У Зеленського чекають нового конкурсу
- Это правда, что вы получили крупную сумму за ...?
Свидетель молчит.
Адвокат повторяет вопрос.
Свидетель молчит.
Третий раз. Молчание.
Судья:
- Свидетель, Вы почему не отвечаете на вопрос?
Свидетель:
- Ой, извините, господин судья. Я думал, что это он к вам обращается.