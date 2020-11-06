НАБУ о конституционном кризисе: В нынешних условиях любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен решением КС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует немедленно урегулировать ситуацию, которая сложилась из-за решений Конституционного суда. Сейчас существует риск уничтожения любого антикорруционного органа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией.

"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в НАБУ.

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Отмечается, что из-за решений КСУ потеряна возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены из-за коррупции.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - добавили в Нацбюро.

В НАБУ призвали немедленно урегулировать ситуацию вокруг КСУ не только в контексте правовых основ функционирования Нацбюро, но и в более широком контексте.

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"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным Судом", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.