Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300

Украина может расчитывать на рост ВВП в два раза через 10 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ

"Такой рост возможен и мировой опыт тому подтверждение", - ометил премьер, добавив, что многие страны, доказавшие это, не имели такого потенциала, который есть у Украины.

По словам Шмыгаля, при таком раскладе, в Украине зарплата увеличится вдвое - до 890 долларов в месяц, а пенсия - втрое, до 288 долларов.

При этом также значительно вырастут расходы на оборону, медицину и образование.

"Так работает экономика, это будет другая успешная страна", - подытожил Шмыгаль.

Читайте также: Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль