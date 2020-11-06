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Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина может расчитывать на рост ВВП в два раза через 10 лет.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ
"Такой рост возможен и мировой опыт тому подтверждение", - ометил премьер, добавив, что многие страны, доказавшие это, не имели такого потенциала, который есть у Украины.
По словам Шмыгаля, при таком раскладе, в Украине зарплата увеличится вдвое - до 890 долларов в месяц, а пенсия - втрое, до 288 долларов.
При этом также значительно вырастут расходы на оборону, медицину и образование.
"Так работает экономика, это будет другая успешная страна", - подытожил Шмыгаль.
Топ комментарии
+32 Підлога Маккартні
показать весь комментарий06.11.2020 11:28
+27 Роман с камнем
показать весь комментарий06.11.2020 11:29
+27 violator
показать весь комментарий06.11.2020 11:31
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он говорит потому, что на форуме надо что то говорить. ну не скажет же он - мы обосрались!
С наскока это не получилось, даже война не дает нужного результата, пошла игра вдолгую - выдавливают из страны молодежь. Ведь даже озвученные перспективы к 2030 году - не будет пенсий, зарплата в $900, проданная земля и т.д. у любого разумного молодого человека вызывает одно желание - бежать отсюда как можно дальше.
А в этом и цель - к 2030 году оставить в Украине одних пенсионеров и ментов.
А ще... дурень думкою багатіє.
Ще можна було б багато чого з цього приводу сказати, але ці зелені придурки не варті того, щоб на них витрачати час.