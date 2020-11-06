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Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300

Украина может расчитывать на рост ВВП в два раза через 10 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу, передает Цензор.НЕТ

"Такой рост возможен и мировой опыт тому подтверждение", - ометил премьер, добавив, что многие страны, доказавшие это, не имели такого потенциала, который есть у Украины.

По словам Шмыгаля, при таком раскладе, в Украине зарплата увеличится вдвое - до 890 долларов в месяц, а пенсия - втрое, до 288 долларов.

При этом также значительно вырастут расходы на оборону, медицину и образование.

"Так работает экономика, это будет другая успешная страна", - подытожил Шмыгаль.

Читайте также: Нереализованный потенциал использования водных ресурсов Украины составляет $12 млрд, лесных - $40 млрд, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+32
Шморгаль))) что ты несешь, какой 2030 год?
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06.11.2020 11:28
+27
Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300 - Цензор.НЕТ 329
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06.11.2020 11:29
+27
Шмыгаль к 2030 году обещает среднюю зарплату почти в $900, а пенсию - почти в $300 - Цензор.НЕТ 5239
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06.11.2020 11:31
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Страница 2 из 2
Уважаемый премьер!Требую Вашего срочного вмешательства!Вы обещаете пенсии в 300$.А у нас люди получают 600,а с декабря им ещё 20 накинут(в долларах)-что им делать-отдавать назад половину пенсии?
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06.11.2020 12:30 Ответить
Поколение старших еще хорошо помнит совковое время, когда кормили население завтрашним днем, Зе, как выросший в комуняцкой среде, пытается реанимировать вчерашрий день, кравчук, шмыгаль и др.не случайные в его окружении, уже очевидно, клоун велет Украину в светлое прошлое.
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06.11.2020 12:32 Ответить
завтрашний день это вот это "Обычная математика". Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии - ШмыгальБольше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/obychnaya-matematika-cherez-15-let-ukraina-ne-smozhet-vyplachivat-pensii-shmygal-1521396.html
он говорит потому, что на форуме надо что то говорить. ну не скажет же он - мы обосрались!
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06.11.2020 13:12 Ответить
Багато хто вірить в цю маячню.
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06.11.2020 12:34 Ответить
особенно пенсы! но они не спрашивают, за счет чего! Они и детей бы сьели за 20 грн поднятия пенсии...гусский мир однозначно проходит в умы людей..но але...вам детей своих не жаль?
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06.11.2020 14:14 Ответить
А что пенсы!?Им что и помечтать нельзя!? Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 6049 Ведь половине из них уже за 75 лет и стало быть через 10 лет им и так идти в небытиё!! Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 3336
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06.11.2020 14:48 Ответить
Сергей Якимец f3ff978b Молоді вірять.За зелених багато молоді голосувало.
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06.11.2020 16:12 Ответить
Неее, ну це вже ля, ваабще!
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06.11.2020 12:37 Ответить
А чё не к 2050 😂😂😂😂
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06.11.2020 12:37 Ответить
Цей старший економіст, ще не знає, що вже в 2030 році пенсії взагалі платити не будуть...
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06.11.2020 12:38 Ответить
Бубочка обіцяв ще у 19--му 4 кілобакси зарплатні, а тепер аж у 30-му 900??? Невже збрехав???😲
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06.11.2020 12:39 Ответить
ВНИМАНИЕ 73%, УШКИ НА МАКУШКИ!
Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 5879
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06.11.2020 12:39 Ответить
Повна дурня в вас немає страктегії навіть на рік,а він про десять..
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06.11.2020 12:43 Ответить
Вначале сделайте учителям и медикам обещанные 3000$.
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06.11.2020 12:43 Ответить
что они там курят? Где мы, а где 2030 год...Экономика в жопе, а он завтраками кормит, фантазер..
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06.11.2020 13:08 Ответить
Слабак! К 30 году можно пообещать зарплату в 300 000 долларов и бесплатные полеты на планету Нубиру
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06.11.2020 13:15 Ответить
Зеленая плесень выполняет поставленную хозяевами задачу - уничтожение Украины.
С наскока это не получилось, даже война не дает нужного результата, пошла игра вдолгую - выдавливают из страны молодежь. Ведь даже озвученные перспективы к 2030 году - не будет пенсий, зарплата в $900, проданная земля и т.д. у любого разумного молодого человека вызывает одно желание - бежать отсюда как можно дальше.
А в этом и цель - к 2030 году оставить в Украине одних пенсионеров и ментов.
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06.11.2020 13:24 Ответить
Нет таких обязательств, которых нельзя было бы взять.
А ще... дурень думкою багатіє.
Ще можна було б багато чого з цього приводу сказати, але ці зелені придурки не варті того, щоб на них витрачати час.
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06.11.2020 13:41 Ответить
И тут Дениску понесло......и поплывут пароходы ,засверкают огнями небоскребы ,а центр вселенной переместиться в Житомир.... Чего не скажешь ,для оправдания зряплаты !?
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06.11.2020 13:54 Ответить
Красиво свистит.
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06.11.2020 14:10 Ответить
ржу не могу.
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06.11.2020 14:16 Ответить
дайте этому полнодурку 5000 грн, а в 2090 пообещаете, что оно будет получать $10000. absolutly idiot.
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06.11.2020 14:20 Ответить
совсем видать дела плохо
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06.11.2020 14:37 Ответить
Шмыгаль, нам срочно нужны эффективные вменяемые экономические реформы,чтобы бизнес из Украины не убегал, куда глаза глядят, а наоборот, вкладывал сюда свои инвестиции, чего вы вообще не делаете Нам не нужны пустопорожние, высосанные из пальца фантазии до 2030, до 2050 г. Сейчас обстановка так быстро меняется, что многим вообще не понятно, как вести бизнес в сложившихся условиях, мировая экономика явно изменит направление своего развития и чего тогда будут стоить шмыгальские планы?
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06.11.2020 14:56 Ответить
Мне уже почти 50, не факт, что доживу до 2030, тем более, что с гарантией власть, которая привела Шмыгаля на должность - столько не задержится.
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06.11.2020 15:09 Ответить
Обещать - не мешки таскать. У этих евреев язык без костей, вот они им и пользуются по назначению.
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06.11.2020 15:22 Ответить
А коммунизм к 80-му не обещает?😀
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06.11.2020 16:15 Ответить
Да в 2030 году никто и не вспомнит, что это за чмо было, шмаркаль.
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06.11.2020 16:23 Ответить
С такими шмыгалями Украина до 2030г не доживет.
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06.11.2020 16:58 Ответить
Ска тут и квартала не надо) тут вечірня рада, до усрачки прошибає!)
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06.11.2020 16:58 Ответить
Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 5298
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06.11.2020 20:18 Ответить
та да, 500.000 рабочих мест уже построил же... Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300 - Цензор.НЕТ 3820
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06.11.2020 22:18 Ответить
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