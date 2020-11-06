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За сутки в МВД выявили 443 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки зарегистрировано 443 новых случая коронавирусной болезни среди работников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Днепропетровской области (+23), в Запорожской области (+33) и в г. Киеве (+37).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 14 788 сотрудников МВД, выздоровели - 13743, умерли - 37.

Медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.

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За сутки в МВД выявили 443 новых случая COVID-19, большинство в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях 01

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