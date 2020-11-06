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Байден (1359) выборы (5752) США (8210) Трамп (1927)

Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение"

Действующий президент США и кандидат на второй срок на этом посту Дональд Трамп заявляет о нарушениях на выборах и при подсчете голосов, а также призывает Верховный Суд вмешаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

"Я легко выиграю выборы на пост президента США при законном голосовании. Наблюдателям не разрешалось, в какой бы то ни было форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в течение этого периода, должны быть признаны незаконными. Верховный Суд США должен разобраться с этим", - написал Трамп.

Седует отметить, что Твиттер в очередной раз пометил пост Трампа как "спорный и вводящий в заблуждение".

Читайте также: Выборы в США: Байден увеличивает отрыв от Трампа, 6 штатов определят исход гонки. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах: у действующего президента Дональда Трампа на сегодняшний день 214 голосов, у его соперника Джо Байдена - 253 голоса из 270 необходимых.

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Топ комментарии
+16
Рыжий дурак беснуется.))) Симулирует буйное сумашествие, как МакМерфи, - хочет в психушке отсидеться)
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06.11.2020 11:59
+14
Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 7684
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06.11.2020 12:00
+13
Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 398
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06.11.2020 12:05
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Рыжий дурак беснуется.))) Симулирует буйное сумашествие, как МакМерфи, - хочет в психушке отсидеться)
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06.11.2020 11:59 Ответить
Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 398
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06.11.2020 12:05 Ответить
В Растове астановфка !!!
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06.11.2020 12:16 Ответить
Талант вешать лапшу Трампу передали в кремле !
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06.11.2020 12:14 Ответить
Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 7684
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06.11.2020 12:00 Ответить
знаючи як республіканці швидко вносили кандидатуру нового суді- то готувалися вони зарання! трамп схоже буде в числі перших презів сша яка винесуть вперед ногами...разом з кріслом
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06.11.2020 12:01 Ответить
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Трамп усе правильно зробив. Еммі Баррет - нормальна консервативна суддя, яка виконує Конституцію. В неї, на відміну від ліваків, немає орвелівської ідеї, що одні можуть бути рівніше за інших. Щастя Америки, що лівацька феміністка Рут Гінзбурґ померла і звільнила місце у Верховному Суді. Думаю, Верховний Суд справедливо розсудить. Лівацтво не пройде!
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06.11.2020 12:04 Ответить
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Ліваки, не затуляйте рота опонентам. Хто заспамить - той комуніст. Повторюю:
Трамп усе правильно зробив. Еммі Баррет - нормальна консервативна суддя, яка виконує Конституцію. В неї, на відміну від ліваків, немає орвелівської ідеї, що одні можуть бути рівніше за інших. Щастя Америки, що лівацька феміністка Рут Гінзбурґ померла і звільнила місце у Верховному Суді. Думаю, Верховний Суд справедливо розсудить. Лівацтво не пройде!
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06.11.2020 12:13 Ответить
Трамп - НЕПРАВИЛЬНИЙ республіканець! Це ганьба республіканської партії, Ейхенхауер з Рейганом мабуть у трунах перевертаються! Як республіканці могли взагалі допустити його в кандидати в 2016, як він з москалями дружить???
Істинні республіканці - це ті, кого совєти називали яструбами Пентагону. Такі як МакКейн, а не як Трамп!

І задумайтеся, чому справжній республіканець МакКейн виступав проти Трампа, а його вдова закликала голосувати за Байдена? Точніше, не за Байдена, а проти Трампа... І кілька колишніх сенаторів та конгресменів-республіканців на пенсії (тих самих яструбів) також закликали голосувати проти Трампа!
P.S. Я також не за Байдена, а проти саме Трампа, бо республіканська ідеологія мені ближча, ніж демократична...
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06.11.2020 12:24 Ответить
Трамп не республиканец, а Жлоб. Республиканцем был Джон Маккейн и они были в дружеских отношениях с Байденом, часто спорили, дискутировали, но оба болели за Америку, а вот какие приоритеты у Трампа, надеюсь уже всем понятно.
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06.11.2020 14:45 Ответить
Я дивуюся, як нормальні республіканці взагалі допустили його висування кандидатом в 2016! Про тьорки з москалями ж знали і тоді...
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06.11.2020 14:53 Ответить
Если быть справедливым, то не считать следует только те голоса в письмах, которые были отправлены после закрытия участков. Так что Трамп явно перегибает.
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06.11.2020 12:01 Ответить
Трамп Иванович, у вас пердак разорвался. И пареной репой от вас смердит. Трамп призывает Верховный Суд разобраться с "незаконными" голосами: его твит вновь помечен, как "вводящий в заблуждение" - Цензор.НЕТ 8251
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06.11.2020 12:01 Ответить
Трамп превращается... превращается.. превращаеься в рыжее *****!
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06.11.2020 12:02 Ответить
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Молодець, Трамп, так їх! Байден уособлює усю ту лівацьку наволоч, яка за аборти, ЛГБТ, мігрантів, привілеї чорним, проти Конституції, індивідуальної свободи і права на носіння зброї. Якщо до влади прийде Байден США з форпосту Вільного світу перетвориться на кубло соціалізму й неомарксизму, основи чого заклав Обама
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06.11.2020 12:02 Ответить
А що,у вас в Костромє українську мову викладали?
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06.11.2020 12:06 Ответить
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Про Кострому не знаю, але у Харкові я перемагав у конкурсі ім. Яцика
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06.11.2020 12:09 Ответить
На премію Гепи ...
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06.11.2020 12:10 Ответить
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Ти читав хоч одне американське джерело чи тільки російські?
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06.11.2020 12:12 Ответить
Та нi, Допи
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06.11.2020 12:34 Ответить
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Дублюю, бо лівацькі боти спамлять:
Молодець, Трамп, так їх! Байден уособлює усю ту лівацьку наволоч, яка за аборти, ЛГБТ, мігрантів, привілеї чорним, проти Конституції, індивідуальної свободи і права на носіння зброї. Якщо до влади прийде Байден США з форпосту Вільного світу перетвориться на кубло соціалізму й неомарксизму, основи чого заклав Обама
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06.11.2020 12:11 Ответить
Знаю двох особисто. А ну підскажи своє прізвище.
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06.11.2020 12:13 Ответить
Дык, заставит проводить у нас гей-парад каждые выходные и по утрам целовать в пупок знакомого негра
Народу это понравится.
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06.11.2020 12:06 Ответить
Так трамп против абортов? А прессе рот затыкал не трамп? Или это у него такая свобода прессы? Что-то ты бот смешал все в кучу, да еще и жирным шрифтом.
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06.11.2020 12:10 Ответить
В Америці всі телеканали лівацькі. Вчора тупо перервали трансляцію Трампа, а потім диктор оголосив, що Трамп бреше. Чисто Кісєльов_ТБ. В нас ніхто не знає реальну ситуацію в США, але всі роблять вигляд, що розбираються
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06.11.2020 12:21 Ответить
Мої друзі з діяспори - за Байдена...
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06.11.2020 13:44 Ответить
Хз, что лучше - амебные дерьмократы или непредсказуемый Трамп
Велика Америка, а кандидаты уровня Зеленского.
Однако, когда из 150 тысяч голов по почте ни одного за Трампа - это сказка, в которую может поверить целых 73% на еления.
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06.11.2020 12:03 Ответить
Рыжий Джокер так мощно истерит, что наврено можно расслабиться - наши победили в США, Байдена на царство!))
А девелоперу русской мафии еще предстоят суды и расследования до самой смерти.
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06.11.2020 12:04 Ответить
Мразь рыжая,не позорь США. Иди нах. Или фсб пообещала облить дерьмом с ног до головы?
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06.11.2020 12:04 Ответить
Байден сейчас впереди с 917 голосами в Georgia, обогнав Трампа после долгой ночи подсчета голосов !!!
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06.11.2020 12:04 Ответить
Суд отказал Трампу в остановке подсчета голосов в Мичигане.

Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот начал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах, сообщает The Verge. Выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.
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06.11.2020 12:09 Ответить
Накрылась вечеринка, хавчик прокис, рыжая крыша поехала и кукушка улетела.
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06.11.2020 12:04 Ответить
Невже Верховний суд США приймає позови через твіттер?
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06.11.2020 12:07 Ответить
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Ліваки, кінчайте мене спамити. Ваша дурня про Трампа - агента Путіна - це вияв обмеженості вашого мислення і того, що ви читаєте тільки російські джерела.
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06.11.2020 12:10 Ответить
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пеця зашкварился на трампе, беня зашкварится на байдене😷
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06.11.2020 12:12 Ответить
а шо они там так долго считают, со вчера никаких изменений
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06.11.2020 12:12 Ответить
мені здається це чи не перший випадок в історії США, коли програвша сторона не поздоровила чемно вигравшу, а побігла в суд?
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06.11.2020 12:12 Ответить
Просто если "Дони" проиграет то он поедет в тот же самый суд но в статусе подозреваемого. А списо там веселий.
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06.11.2020 12:14 Ответить
Так вперше в історії таке хамло попало в президенти завдяки параші, хіба можна очікувати від нього порядності? (Скажи хто твій друг...). Дивує, що партія допустила таке одоробло в кандидати.
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06.11.2020 12:25 Ответить
Не перший, ще в 2000 суди були, коли Буш-молодший проти Гора...
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06.11.2020 12:25 Ответить
А тем временем Байден обошел Трампа в Джорджии. Традиционно республиканском штате, который 24 года не голосовал за демократов. Считать там осталось меньше 1%.
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06.11.2020 12:14 Ответить
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Ліваки, кінчайте мене спамити. Ваша дурня про Трампа - агента Путіна - це вияв обмеженості вашого мислення і того, що ви читаєте тільки російські джерела.
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06.11.2020 12:15 Ответить
Ботяра ватная, пошел лесом.
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06.11.2020 12:17 Ответить
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Ти що, отетеріла? Я на цезорі довше, ніж ти в школі вчилася! Трамп закликає Верховний Суд розібратися з "незаконними" голосами: його твіт знову позначений як такий, що "вводить в оману" - Цензор.НЕТ 6410
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06.11.2020 12:22 Ответить
Так ты идейный ватник-ветеран?
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06.11.2020 12:29 Ответить
да ти просто йолоп якись с жирним шрифтом, змішав все лайно в одну купу... тому і спамлять
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06.11.2020 12:45 Ответить
Джорджия синяя!!!!!!!!!!
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06.11.2020 12:16 Ответить
В смысле? Вся пьяная от победы Байдена?)
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06.11.2020 12:18 Ответить
синие дьяволы в Атланте))
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06.11.2020 12:46 Ответить
різниця 800 голосів. Це не вибори а якийсь цирк із НБА)
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06.11.2020 12:23 Ответить
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Тупість нашого суспільства просто зашкалює. Не знають, хто такий Байден і радіють його перемозі. Не розуміють суть війни в Карабасі, але підтримують Азербайджан. Знаєте, ви заслуговуєте, щоб вами керував Зеленський. Вас так легко обдурити. На кого пальцем покажеш, той буде ворогом або злодієм. Своєю голову майже ніхто не думає.
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06.11.2020 12:16 Ответить
Украина уважает выбор американцев и их демократию.А радуются здесь простые провокаторы на зарплате.Их задача вовлечь Украину в американские перипетии и обгадить Украину.
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06.11.2020 12:24 Ответить
1. Зеленський ж ЗА Трампа, а не за Байдена;
2. Карабах територіально - Азербайджан, все інше - сентименти. У Криму, якщо що, теж більшість населення - етнічні москалі, то цим треба анексію Криму виправдовувати?

3. Просте питання: чому старі республіканці, на кшталт МакКейна, різко проти Трампа???
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06.11.2020 12:27 Ответить
Зеленский за президента США, кем бы он ни был.
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06.11.2020 12:29 Ответить
Ріалі? А оці всі плівки Деркача, розслідування по сину Байдена і злив інфи педофілу Джуліані - це що?
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06.11.2020 12:31 Ответить
Деркач это происки кацапов.
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06.11.2020 13:06 Ответить
Він в 2019 підтримав Зе і виколядував за це у слуг земельку в Кончі Заспі - див. розслідування Бігуса... І так, чому тоді проти Деркача не хочуть розслідувати справу в Генпрокуратурі? В США його прямо назвали кацапським агентом!
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06.11.2020 13:09 Ответить
Кто такой Байден, в Украине хорошо известно,он будучи вице-президентом курировал украинское направление, многократно бывал в Украине,.
Что касается войны в Карабахе, то суть её проста и понятна, В 90-е годы Армения в военном конфликте победила Азербайджан и оккупировала часть его территории, причем не только сам Нагорный Карабах, но еще и семь районов этого государства, находящихся рядом с Карабахом.
Сейчас Азербайджан освобождает от оккупантов свою землю.
Кто и кого тут обманывает и почему вы думаете, что те украинцы, которые знакомы с интернетом, а другие комментарии на разных сайтах не пишут, ничего не понимают в перечисленных вами вопросах?
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06.11.2020 13:04 Ответить
Опять какой-то Верховный Суд. Кто вообще их придумал?
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06.11.2020 12:18 Ответить
Мели Емеля-твоя неделя.Всегда Америка голосовала почтой.Больше ,меньше,но голосовала.Вбросы надо доказать.У Трампа надежда на свой в доску Верховный суд США.
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06.11.2020 12:21 Ответить
Трамп всё верно сказал.
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06.11.2020 14:38 Ответить
Верно скажет победитель, пока что выводы делать преждевременно.
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06.11.2020 14:47 Ответить
Трамп всё верно сказал.
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06.11.2020 14:51 Ответить
 
 