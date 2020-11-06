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Минск отверг рекомендации доклада ОБСЕ по Беларуси: Документ не считаем юридическим, выводы не приемлем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Минск отверг рекомендации доклада ОБСЕ по Беларуси: Документ не считаем юридическим, выводы не приемлем

Власти Беларуси не считают себя связанными рекомендациями ОБСЕ, не признают документ юридическим заключением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас.

"Белорусские власти не считают представленный документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями", - сказал Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 ноября, текст его выступления опубликовал в пятницу сайт белорусского МИД.

В минувший четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси. Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовано не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и настаивать на проведении новых выборов.

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Беларусь на пути к КНДР.
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06.11.2020 12:11 Ответить
Минск отверг рекомендации доклада ОБСЕ по Беларуси: Документ не считаем юридическим, выводы не приемлем - Цензор.НЕТ 1608
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06.11.2020 12:12 Ответить
Все правильно - "Назло бабушке отморожу уши...". (Варіант - "відріжу яйця..."). Спочатку Лука пригрозив "айтішнікам", які не повернуться в Білорусь, з України, що "будєт плохо...". Потім заявив, що лікарям-білорусам, які поїхали працювать у Польщу, буде відрізане повернення додому (а навіщо в Білорусі лікарі, якщо "КОВІД-19" - "МІФ"?)
Тепер упирається стосовно рекомендацій єврокомісії... Дурень ти, Лука... Треба було "підстрахуваться"... Змінить назву країни на "Велике князівство Литовське", прийнять "Погоню" в якості державного герба, проголосить себе "Великим князем"... І ВСЕ!!! А потім і править до смерті, або Микольцю коронувать... А там, при Великому князю Миколаю, сидіть регентом, до його повноліття...
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06.11.2020 12:28 Ответить
Ой идиот..назло врагам спалю родную хату..
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06.11.2020 12:54 Ответить
 
 