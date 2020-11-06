Минск отверг рекомендации доклада ОБСЕ по Беларуси: Документ не считаем юридическим, выводы не приемлем

Власти Беларуси не считают себя связанными рекомендациями ОБСЕ, не признают документ юридическим заключением.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас.

"Белорусские власти не считают представленный документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями", - сказал Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 ноября, текст его выступления опубликовал в пятницу сайт белорусского МИД.

В минувший четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси. Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовано не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и настаивать на проведении новых выборов.

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