Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Ситуация в Киеве сложная и динамика - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых случаев заболевания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Мэр сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 1002 человек. Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице уже 841 летальный случай, а подтвержденных случаев заболевания - 42 375.
Так, заболели: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Также заболели 39 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки наибольшее количество людей с начала пандемии - 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев.
"Мы уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом. В больницах №3, №5, №7 и №12.", - сообщил Кличко.
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А то вы еще митинги вдруг вздумаете организовать.
Готовимся к полному Локдауну. ЗеЛупа наш приЗедент.
Он - запорожский.
Но во всём эсперт, т.к. - пенсионер.
Спілкування йде в стилі: "а как жє мой фитнесс, что я дАлжна с дИтьом дома сидеть?"
"он мне дома мешает..." "они всё врут, нету никакой кАронки" і т.д. і т.п.
Влада нічого не контролює і не є авторитетом. Приклад "червонозононного Тернополя" наперед все нівеліював в плані хоч якогось загального додержання правил.
Правый нужно изолировать.
2) Заборонити маршрутки.
3) Спецпропуски для стратегічних підприємств повернути в громадський транспорт і все одразу стане на свої місця.
Але так як торгували спецпропусками навесні, і кому треба і кому не треба купували, то потрібно ще й ввести жорсктий контроль за "продажем" цих спецпропусків.
Мне кажется, что такие как ты, опаснее датских норок.
Тебе - только бздо.