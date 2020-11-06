РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54466 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
2339 23
карантин (15645) Киев (10131) Кличко (2395) статистика (2014) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Ситуация в Киеве сложная и динамика - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых случаев заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Мэр сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 1002 человек. Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице уже 841 летальный случай, а подтвержденных случаев заболевания - 42 375.

Так, заболели: 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Также заболели 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки наибольшее количество людей с начала пандемии - 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин в столице закрыты 3 школы и 13 детсадов, - Кличко

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев.

"Мы уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом. В больницах №3, №5, №7 и №12.", - сообщил Кличко.

Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко 01
Ситуация с COVID-19 в Киеве сложная, а динамика крайне негативная: более тысячи заболевших, среди которых 69 детей и 39 медиков, - Кличко 02

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+2
Закривайте школи на карантин, пускайте більше транспорту, перевіряючі бригади, щоб всі були у масках. Беріть приклад з Польші
показать весь комментарий
06.11.2020 12:37
+1
1) Заоохотити роботодавців по максиму перевести офісних робітників на дистанційну роботу вдома.
2) Заборонити маршрутки.
3) Спецпропуски для стратегічних підприємств повернути в громадський транспорт і все одразу стане на свої місця.
Але так як торгували спецпропусками навесні, і кому треба і кому не треба купували, то потрібно ще й ввести жорсктий контроль за "продажем" цих спецпропусків.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:48
+1
Школи й садки вже не дадуть так просто закрити. "Мамашкі" вже захделегіть пооб'єднувались в групах вайбера по інтересу, налаштовані відсотків 30 рішуче проти дистанційки.
Спілкування йде в стилі: "а как жє мой фитнесс, что я дАлжна с дИтьом дома сидеть?"
"он мне дома мешает..." "они всё врут, нету никакой кАронки" і т.д. і т.п.
Влада нічого не контролює і не є авторитетом. Приклад "червонозононного Тернополя" наперед все нівеліював в плані хоч якогось загального додержання правил.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
ЗЕчмо звезло до Києва заразу з усього світу. Тепер маєте що маєте. Зате ж пропіарився який він спасітєль чілавєков.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:23 Ответить
Закривайте школи на карантин, пускайте більше транспорту, перевіряючі бригади, щоб всі були у масках. Беріть приклад з Польші
показать весь комментарий
06.11.2020 12:37 Ответить
NOPE! А где вам тогда статистику брать, если заболевших поменьшае?
А то вы еще митинги вдруг вздумаете организовать.
Готовимся к полному Локдауну. ЗеЛупа наш приЗедент.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:50 Ответить
Он не киевский.
Он - запорожский.
Но во всём эсперт, т.к. - пенсионер.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:50 Ответить
Школи й садки вже не дадуть так просто закрити. "Мамашкі" вже захделегіть пооб'єднувались в групах вайбера по інтересу, налаштовані відсотків 30 рішуче проти дистанційки.
Спілкування йде в стилі: "а как жє мой фитнесс, что я дАлжна с дИтьом дома сидеть?"
"он мне дома мешает..." "они всё врут, нету никакой кАронки" і т.д. і т.п.
Влада нічого не контролює і не є авторитетом. Приклад "червонозононного Тернополя" наперед все нівеліював в плані хоч якогось загального додержання правил.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:55 Ответить
А ничего, что абсолютное большинство родителей ходят на работу, а не по фитнесам? И куда девать детей, если закроются садики? Или лишь бы ляпнуть?
показать весь комментарий
06.11.2020 13:02 Ответить
Не то Кличко маску не так носил не то руки не так мыл. Короче инструктор с него так себе.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:25 Ответить
Нужно мосты перекрыть, и изолировать левый берег. Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7715
показать весь комментарий
06.11.2020 12:48 Ответить
Почему левый?
Правый нужно изолировать.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:52 Ответить
Не, как раз левый, особенно Троещина жжёт. А вот на Подоле меньше всего, самые дисциплинированные!
показать весь комментарий
06.11.2020 13:04 Ответить
1) Заоохотити роботодавців по максиму перевести офісних робітників на дистанційну роботу вдома.
2) Заборонити маршрутки.
3) Спецпропуски для стратегічних підприємств повернути в громадський транспорт і все одразу стане на свої місця.
Але так як торгували спецпропусками навесні, і кому треба і кому не треба купували, то потрібно ще й ввести жорсктий контроль за "продажем" цих спецпропусків.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:48 Ответить
то укрзалізниця припинить брати пасажирів в Києві? Чи вони можуть таке витворяти тільки з обс. центрами, а Київ недоторканий???
показать весь комментарий
06.11.2020 12:50 Ответить
В Киеве живет более 4 млн., в Херсоне 300 тыс. и он считается одним из самых благополучным сейчас в плане Ковида, но когда приезжаешь в Херсон этого не чувствуешь - тот заболел этот заболел, тот умер. В Киеве из за его размеров высокое количество случаев не особо ощущается, не так много знакомых заболело, а в нашем районе Шевченковском пока еще ни одного не знаю человека кто переболел.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:54 Ответить
Главное чтобы датских норок не завезли, бо там такое... а так все идет по описанному нормальными инфекционистами сценарию, если бы не дикий психоз вокруг этой темы, то может и смертность была еще ниже.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:50 Ответить
Если бы не всенародный ******* и дебилы при власти.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:52 Ответить
В Киеве я не вижу всенародного пох..ма, вообще. Алкашей в расчет не берем. С весны большинство носят маски в людных местах...и продолжают заболевать. Не в масках же дело, а в уме. Еще когда было тепло я задолбался в каждой маршрутке и такси открывать окна -это в 1000 раз важнее формальных масочек, но этого же никто не понимает , ну реально дебилизм носить грязные маски из жопы но закупоривать все окна.
показать весь комментарий
06.11.2020 13:00 Ответить
Я это и имел в виду, в т.ч. когда маски носят неделями то на морде то в жопе.
показать весь комментарий
06.11.2020 13:41 Ответить
У тебя поверхностная информация о вирусе.
Мне кажется, что такие как ты, опаснее датских норок. Ситуація з COVID-19 у Києві складна, а динаміка вкрай негативна: більш як тисяча хворих, серед яких 69 дітей і 39 медиків, - Кличко - Цензор.НЕТ 6585
показать весь комментарий
06.11.2020 12:55 Ответить
Кроме бзда по существу что-то будет?
показать весь комментарий
06.11.2020 13:01 Ответить
Тебе - нет.
Тебе - только бздо.
показать весь комментарий
06.11.2020 13:03 Ответить
МОжно подумать ты способен на большое))
показать весь комментарий
06.11.2020 13:06 Ответить
Не бзди малыш, ВОЛК))))) и необздим будешь
показать весь комментарий
06.11.2020 13:07 Ответить
 
 