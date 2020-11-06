В ВСУ за сутки выявили 148 случаев коронавируса, зафиксирован 19-й летальный случай, - Командование Медсил
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В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 19 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 10:00 6 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 406 человек", - говорится в сообщении.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 19 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.
Работник ВС Украины (Хмельницкая область) находился на амбулаторном лечении по месту жительства в результате острой респираторной болезни COVID-19, осложненной левосторонней нижнеолевой вирусной пневмонией (положительный ПЦР-тест от 05.10.2020). 28.10.2020 после ухудшения самочувствия обратился в Хмельницкий военный госпиталь, 30.10.2020 года было получен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.
31.10.2020 года у пациента начала нарастать дыхательная недостаточность, состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВС по существующей информации имел хронические сопутствующие заболевания.
Из 148 новых случаев COVID-19 в учреждениях здравоохранения находятся 23 человека. Дома под присмотром медицинской службы - 125 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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Могу предположить, что для командования ВСУ нет смысла утаивать посмертные диагнозы как гос. чиновникам. Исходя из этого статистике от ВСУ можно доверять и... И...
И из этого следует, что смертность гражданского населения так же КАЖДЫЙ 7-й заболевший!!!! Может даже и больше, чем каждый 7-й потому, что в армию больных и старых не берут....
В числе гражданских много больных и старых и по этому можно предположить что мрет каждый 5-6-й заболевший!!! .
А 19 летальних це за весь час,не за сьогодні 19.
148 - це стільки захворіло за ОДИН день. За попередні дні теж були хворі, і в сумі захворівших - сотні. З цих багатьох сотень вмерло 19. Це загальне число, за весь час епідемії.