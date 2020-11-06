РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54466 посетителей онлайн
Новости Общество
524 6
армия (3325) карантин (15645) ВСУ (1651) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

В ВСУ за сутки выявили 148 случаев коронавируса, зафиксирован 19-й летальный случай, - Командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ВСУ за сутки выявили 148 случаев коронавируса, зафиксирован 19-й летальный случай, - Командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 19 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10:00 6 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 406 человек", - говорится в сообщении.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 19 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины (Хмельницкая область) находился на амбулаторном лечении по месту жительства в результате острой респираторной болезни COVID-19, осложненной левосторонней нижнеолевой вирусной пневмонией (положительный ПЦР-тест от 05.10.2020). 28.10.2020 после ухудшения самочувствия обратился в Хмельницкий военный госпиталь, 30.10.2020 года было получен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.
31.10.2020 года у пациента начала нарастать дыхательная недостаточность, состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВС по существующей информации имел хронические сопутствующие заболевания.

Из 148 новых случаев COVID-19 в учреждениях здравоохранения находятся 23 человека. Дома под присмотром медицинской службы - 125 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Читайте также: С начала года по фактам уклонения от призыва на срочную службу открыто 229 уголовных производств, - прокуратура

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плохо . У них нет вариантов . Живут в тесных блиндажах . Пока наш народ выпендривается по поводу карантина , эти люди защищают Украину . Цените .
показать весь комментарий
06.11.2020 12:27 Ответить
В данном случае речь идёт не о военнослужащем, а о работнике ВСУ, т.е. о гражданском вольнонаемном
показать весь комментарий
06.11.2020 12:57 Ответить
из 148 случаев заражения 19 летальных !? То есть каждый 7-й умирает?!
Могу предположить, что для командования ВСУ нет смысла утаивать посмертные диагнозы как гос. чиновникам. Исходя из этого статистике от ВСУ можно доверять и... И...
И из этого следует, что смертность гражданского населения так же КАЖДЫЙ 7-й заболевший!!!! Может даже и больше, чем каждый 7-й потому, что в армию больных и старых не берут....
В числе гражданских много больных и старых и по этому можно предположить что мрет каждый 5-6-й заболевший!!! В ВСУ за сутки выявили 148 случаев коронавируса, зафиксирован 19-й летальный случай, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 5294 .
показать весь комментарий
06.11.2020 12:44 Ответить
Елена Голиц "По состоянию на 10:00 6 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 030 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 456 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 406 человек", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3229481

А 19 летальних це за весь час,не за сьогодні 19.
показать весь комментарий
06.11.2020 12:52 Ответить
Интересная у вас арифметика 😁 не 19 летальных, а 19-й летальный за ВСЁ время пандемии. А это несколько разные вещи!
показать весь комментарий
06.11.2020 12:55 Ответить
У вас в дитсадку чи першому класі напевно рахувальних паличок не було, так?
148 - це стільки захворіло за ОДИН день. За попередні дні теж були хворі, і в сумі захворівших - сотні. З цих багатьох сотень вмерло 19. Це загальне число, за весь час епідемії.
показать весь комментарий
06.11.2020 14:49 Ответить
 
 