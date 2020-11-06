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Новости Политика Украины
2005 35
местные выборы (1118) облсовет (235) Полтавщина (466) Кулинич (12)

Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69%

Политическая партия "Довіра" набирает 17,17% голосов избирателей в Полтавский областной совет, занимая первое место и опережая "Слугу народа" на 2,49%, или почти на 10 000 голосов избирателей.

Об этом свидетельствует протокол заседания областной ТИК, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, "Довіра" получила почти 66,5 тыс. голосов избирателей, "Слуга народа" набирает 14,68%, или 56,8 тыс. голосов, партия "За Майбутнє" получила на выборах в Полтавский областной совет 13,47%, или более 52 тысяч голосов.

Четвертой идет партия "Батькивщина" с 11,96% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 10,64% и занимает пятую позицию. "Рідне місто" получает 9,2%, а "Европейская Солидарность" проходит в Полтавский облсовет с результатом 8,69%. Все остальные политические силы не преодолели проходной барьер.

Таким образом, в составе нового областного совета "Довіра" сформирует фракцию из 16 депутатов, 14 депутатов будут представлять "Слугу народа", 13 - партию "За Майбутнє", 12 мандатов получила "Батькивщина", 11 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", по 9 представителей будут от "Рідного міста" и "Европейской Солидарности".

Как сообщает на своей странице народный депутат, лидер партии "Довіра" Олег Кулинич, политическая сила также получила наибольшее представительство в советах громад - 299 депутатов от "Довіри" будут работать в новом составе советов объединенных громад. Кроме того, 32 депутата от партии "Довіра" вошли в состав районных советов новых, объединенных районов.

В свою очередь, 20 кандидатов от партии "Довіра" победили на выборах голов громад, а это практически треть громад в Полтавской области.

На выборах в Лохвицкой громаде победил Виктор Радько, Сенчанскую громаду возглавит представитель "Довіри" Наталия Слипухова, победу на выборах головы Чернухинской громады праздновал Александр Василенко.

Жители Миргородской громады избрали своим головой Сергея Соломаху, жители Зиньковской громады - Сергея Максименко, головой Шишацкй громады переизбран Александр Тутка.

Победу на выборах также получили представители "Довіри" - в Комышнянской громаде - Владимир Харченко, в Великосорочинской громаде Александр Тыщицкий, в Ромодановской громаде - Александр Верещака, в Кобеляцкой громаде Александр Копелець, в Гадячской громаде - Владимир Нестеренко.

Великобудищанскую громаду после выборов возглавит Николай Шаблий, Сергиевскую громаду - Игорь Лидовый, Решетиловскую громаду - Оксана Дядюнова, Новооржицкую громаду - Анатолий Титенко, Лубенскую громаду - Александр Грицаенко.

Сергей Волошин победил в Хорольской громаде, Людмила Милашевич - в Семеновской громаде, Мирослав Носа - в Градижской громаде, Татьяна Корост - в Котелевской громаде.

"Такой результат "Довіри" - огромный успех для молодой партии, которая действительно объединила в своих рядах лучших представителей местного самоуправления Полтавщины. Но так же это и большая ответственность для каждого, кому люди доверили свой голос. ... Сделаем все возможное, чтобы к местному самоуправлению прислушались на самом высоком уровне, чтобы его проблемы решались, а его интересы были для государства первоочередными", - прокомментировал результаты выборов на своей странице лидер партии "Довіра" Олег Кулинич.

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Топ комментарии
+19
Полтава...який жах. Опзж и зебіли
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06.11.2020 16:18
+11
Полтава превратилась в ватное гавно!
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06.11.2020 17:54
+10
Тьху, аж знудило. Вата! Полтава хоче в новососію-2? Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69% - Цензор.НЕТ 6172
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06.11.2020 16:22
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Полтава...який жах. Опзж и зебіли
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06.11.2020 16:18 Ответить
А 13,47% За Майбах никого не смущает?
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06.11.2020 17:05 Ответить
пипец !!! зажрались галушками !!!!
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06.11.2020 18:50 Ответить
Це вже не наша Полтава.Манкурти впевнено йдуть шляхом Харрькава-Адьйоси.
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06.11.2020 22:40 Ответить
Полтава превратилась в ватное гавно!
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06.11.2020 17:54 Ответить
На жаль це - так Вибори в Полтавську облраду: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батьківщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЄС"- 8,69% - Цензор.НЕТ 4525 .. Мені ,як полтавчанину, надзвичайно прикро й соромно це усвідомлювати . В усій області повигравало якесь лайно ,то майбахи , то шахрайські "Довіри " , то ще щось , неадекватне . Як здуріла , вся область .
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06.11.2020 18:41 Ответить
А говорят юго-восток Украины совково-ватный. Полтава-то чем лучше? Разве только тем, что партия Шарикова пролетела
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06.11.2020 16:21 Ответить
Та в принципе упоротых (ваты) не сильно много. Меньше 20%. ЕС и Опзж.
Остальные как бы нормальные без радикальных наклонностей.
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06.11.2020 16:37 Ответить
Не раньше, чем над Крымом будет развиваться флаг Украины и твое ***** сдохнет
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06.11.2020 16:25 Ответить
Тьху, аж знудило. Вата! Полтава хоче в новососію-2? Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69% - Цензор.НЕТ 6172
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06.11.2020 16:22 Ответить
Аа-а!
91 % дебилов! Аа-аааа!
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06.11.2020 16:25 Ответить
Шо, плачешся про 8% у ЖП, в смислі ЄС?
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06.11.2020 19:07 Ответить
Ну слава Богу хоч збіговисько петушарія не пройшло... Полтава розчарувала! Це ж треба такому: "За жиддя" набрало більше ніж "ЄС". Стидоба!!!
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06.11.2020 16:34 Ответить
А хомяки продолжали голосовать за проекты бабушки Бени... Что ты с ними не делай.
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06.11.2020 16:35 Ответить
Хоч і моя рідна область..
Але ватна на всю голову...люді усталі ат вайни((
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06.11.2020 16:52 Ответить
Выборы в Полтавский облсовет: "Довіра" - 17,17%, "СН" - 14,68%, "За Майбутнє" - 13,47%, "Батькивщина" - 11,96%, ОПЗЖ - 10,64%, "Рідне місто" - 9,2%, "ЕС" - 8,69% - Цензор.НЕТ 4636 Полтава - українське місто!

...немецкая карта Речи Посполитой XVII века под названием "Украина" дает территории нынешних Житомирской, Черкасской, Киевской и Полтавской областей.
Карта француза Боплана, - Гали/чина названа Russia Pars (с латыни - русская область)...
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06.11.2020 16:56 Ответить
Полтавчани переїлись галушок.
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06.11.2020 17:09 Ответить
Полтава не галушок переїлася,вона переїлася ватного телебачення!Забагато,доречі в Полтаві кацапських військових пенсіонерів,вони потужно гадять на виборах!
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06.11.2020 18:07 Ответить
Якщо людина "їсть" телебачення, то вона дебіл, який не має власної думки.
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06.11.2020 18:14 Ответить
хохляцька ти наша ПолтавщинО!
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06.11.2020 17:57 Ответить
Тому й живуть по вуха в гімні , що в головах полова .
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06.11.2020 19:00 Ответить
А ти з якого гімна пишеш?
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06.11.2020 19:09 Ответить
В Полтаві за ОПЗЖ 10,6% і за партію Коломойського "За Майбутнє" - 13,47%.
Полтавчани ви що там зовсім з глузду з'їхали чи що?
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06.11.2020 19:18 Ответить
Я в шоці вд Полтави, така куча гівна в області жах!!!
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06.11.2020 20:18 Ответить
А гетьман сказал, что он везде победил
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06.11.2020 22:51 Ответить
Більшість новоствореної депутатської групи - 12 депутатів - фігуранти антикорупційних розслідувань. Десятьох депутатів спіймали на кнопкодавстві, лідирує з-поміж них екс-заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук, у якого 92 зафіксовані факти порушення процедури особистого голосування. Також нещодавно Рух ЧЕСНО зафіксував десятого кнопкодава ВРУ 9-го скликання - ним виявився закарпатський мажоритарник Роберт Горват.
11 представників "Довіри" "гречкосіяли" під час виборчої кампанії (подарунки виборцям, зокрема продукти або послуги, квитки на розважальні заходи, які можуть вплинути на волевиявлення виборців). Окрім того, 11 депутатів із групи "Довіра" вже були або ж балотувались у нардепи ВРУ попередніх скликань, більшість - від "Блоку Петра Порошенка". У групі також є єдиний нардеп, обраний від "Самопомочі", - екс-мер Яворова Павло Бакунець.
Групу "Довіра" очолив мажоритарник із Полтавщини (округ №147) Олег Кулініч, який був депутатом парламенту двох попередніх скликань: у 8-му скликанні входив до групи "Відродження", а в 7-му - був членом фракції "Партія регіонів". Кулініч є фігурантом антикорупційних розслідувань щодо податкових зловживань, неодноразовим кнопкодавом і гречкосієм.-----це про депутатів з цієї партії в ВР.
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07.11.2020 07:29 Ответить
 
 