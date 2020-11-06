Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса: Там "живут этнические русские", и РФ будет их защищать
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В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там "живут этнические русские" и Россия продолжит их защищать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать требование Украины прекратить выдачу российских паспортов Песков ответил: "Что значит - должна?".
Он подчеркнул, что Украина должна заботиться о своих гражданах.
"Разве Украина не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды граждан, разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан, разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, должна, но поскольку это не делается и поскольку это этнические русские, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они не проживали", - подчеркнул Песков.
На реплику корреспондента, что Украина хочет вернуть оккупированные территории, чтобы выполнять все вышеперечисленные пункты, но для этого, по мнению Киева, Кремль должен прекратить раздавать там российские паспорта, Песков заявил: "Позиция понятна, но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер".
Песков подчеркнул, что в этом документе "такого положения нет".
На уточнение, что в Минских соглашениях нет упоминания о паспортах, и означает ли, что ответ Кремля на вопрос о российских документах в ОРДЛО отрицательный, Песков сказал: "Мой ответ такой, какой он дан".
Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
Этими пятью пунктами определены:
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;
- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1 тыс. 500 человек);
- только при выполнении первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
Это предложение украинской делегации в настоящее время предоставлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации.
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там не о чем разговаривать. там надо делать как чехи с судетамипосле воны сделали. всех этнических немцев - в германию. шоб более не было прецедентов аннексии. так и тут - у этих ушлёпков в конституции прописано шо они будут защищать. это государство террорист. мира не будет.
Только НАТО спасет Украину!!
Песков лишь прикидывается, что не слышал об этом.
Это как "советский человек" в совке... Исчез совок - исчез "советский народ". Исчезнет эрефия - исчезнут "русские"... Останутся мордва, мокша, эрзя и прочие, "трахнутые имперским величием".
Отака фигня, малята.
раша с донбасса никогда добровольно не уйдет.
В то же время обилие персидских монет говорит о том, что все отношения с внешним миром Меряне осуществляли через Волжских булгар, которые активно торговали с Персией.
Примечательно также и то,что среди тысяч раскопанных Уваровым захоронений, относящихся даже ко второму периоду (XII-XVI век), не встречаются христианские могилы. Но Русь то еще с X века была христианским государством.
Никакие славяне-выходцы из Руси («Киевской», другой не было) на территории Московии в этот период (VIII-XVI век) не селились, а если и селились, то только отдельными семьями.
- Ты боишься, что тебя могут побить бандеровцы?
- Нет, я боюсь, что придут русские и будут меня защищать