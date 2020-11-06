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Назначение судей в КС разблокирует его работу, которую президент называл угрозой для государственности, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Назначение судей в КС разблокирует его работу, которую президент называл угрозой для государственности, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин считает, что назначение двух судей в Конституционный Суд разблокирует его работу.

Об этом сказал Юрчишин в комментарии Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее решение является очень хаотичным. Оно полностью идет в разрез обещаниям президента, об открытом независимом конкурсе, которые он дал сразу после начала конституционного кризиса. И что самое главное - это решение разблокирует сейчас заблокированную работу Конституционного Суда, которую и большинство, и президент называли угрозой для государственности. И здесь складывается странная ситуация - когда четыре судьи заявляют, что они не принимают участие в работе, блокируют работу КС, сводя количество судей до 11-ти и суд не работает, потому что нужно одиннадцать. И большинство, обращаясь с предложением сложите заявления, заблокируйте работу КС, тут же делегирует одного человека, чтобы разблокировать. Почему? Вчера были заявления господина Кравчука и Ермака, которые четко показывают, что сейчас хотят реализовать план об особом статусе Донбасса и проведение выборов на оккупированных территориях. Для этого нужен ручной Конституционный Суд", - сказал Юрчишин.

Нардеп также считает, что конкурса на вакантные должности не было.

"Эти кандидатуры рассматривались 3 июня на заседании комитета по вопросам правосудия. Это можно увидеть по протоколам. Но на самом деле конкурса как такового не было. Было политическое выдвижение фракциями, была какая-то проверка материалов, которую мы, как общество, не получили. То есть мы не видели ни собеседований, ни, собственно, проверку. С июня по ноябрь эти кандидатуры лежали, за это время один из кандидатов успел отказаться от участия в конкурсе. Поэтому сегодня, если и будет назначен, то один господин Кичун", - сказал Юрчишин.

Кроме того, по его словам, кандидат Виктор Кичун является давним коллегой представителя президента в КС Федора Вениславского.

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зеля опять обманул с конкурсами, а про закон о земле даже не спрашивал
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06.11.2020 12:59 Ответить
А пинчуковские клоуны хотят заблокировать полностью КСУ? Вот прекрасный пример: бубочка завтра объявляет себя императором малоросии, а Крым и Донбас дарит мордору, чтоб закончить войну. Кто скажет, что это неконституционно и остановит его?
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06.11.2020 13:05 Ответить
 
 