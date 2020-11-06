Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал применить при назначении новых судей Конституционного Суда процедуру, которая была применена во время конкурса в Верховный Суд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я прежде всего хочу поздравить весь зал, все Верховную Раду Украины с очень важной победой. Победой, когда мы не дали уничтожить Конституцию, когда мы не дали узурпировать власть, когда мы не дали без каких-либо конституционных полномочий господину Зеленскому привести 100% своих людей, разрушив конституционную юрисдикцию, Конституционный Суд. Очень важно, что представители всех фракций, понимая важность этой позиции, объединились и сохранили Украину. Я благодарю вас за это", - сказал Порошенко с трибуны парламента.

"Мы все слышали обращение Зеленского и монобольшинства о том, что процедура назначения судей КСУ будет кардинально изменена, изменена через механизм привлечения иностранных советников, через привлечение Общественного совета доброчестности для того, чтобы дополнительно к профессиональным знаниям - так же, как мы это сделали при формировании высшего Антикоррупционного суда, - мы имели гарантированный механизм непопадания сомнительных личностей в КСУ", - отметил пятый президент Украины.

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По словам лидера политсилы, сейчас у парламента есть две вакансии, поэтому необходимо сформировать изменения в законодательство.

"Для того, чтобы комиссия по Совету доброчестности при участии международных советников взяла на себя функцию помощи и президенту, и высшей судейской власти, и Верховной Раде для того, чтобы каждая кандидатура прошла проверку на доброчестность, восстановив доверие к Украине и к украинской Конституции во всем мире", - объяснил Порошенко.

"У меня просьба сейчас конкурс отменить, поставить закон, который сегодня зарегистрирован, на голосование, сформировать процедуру, когда мы привлекаем комиссию по доброчестности к назначению судей КСУ, и после этого вернуться к назначению возможно этих достойных людей. Это поможет им быть в Конституционном Суде Украины нового качества", - подытожил Порошенко.

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