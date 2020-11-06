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Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал применить при назначении новых судей Конституционного Суда процедуру, которая была применена во время конкурса в Верховный Суд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я прежде всего хочу поздравить весь зал, все Верховную Раду Украины с очень важной победой. Победой, когда мы не дали уничтожить Конституцию, когда мы не дали узурпировать власть, когда мы не дали без каких-либо конституционных полномочий господину Зеленскому привести 100% своих людей, разрушив конституционную юрисдикцию, Конституционный Суд. Очень важно, что представители всех фракций, понимая важность этой позиции, объединились и сохранили Украину. Я благодарю вас за это", - сказал Порошенко с трибуны парламента.

"Мы все слышали обращение Зеленского и монобольшинства о том, что процедура назначения судей КСУ будет кардинально изменена, изменена через механизм привлечения иностранных советников, через привлечение Общественного совета доброчестности для того, чтобы дополнительно к профессиональным знаниям - так же, как мы это сделали при формировании высшего Антикоррупционного суда, - мы имели гарантированный механизм непопадания сомнительных личностей в КСУ", - отметил пятый президент Украины.

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По словам лидера политсилы, сейчас у парламента есть две вакансии, поэтому необходимо сформировать изменения в законодательство.

"Для того, чтобы комиссия по Совету доброчестности при участии международных советников взяла на себя функцию помощи и президенту, и высшей судейской власти, и Верховной Раде для того, чтобы каждая кандидатура прошла проверку на доброчестность, восстановив доверие к Украине и к украинской Конституции во всем мире", - объяснил Порошенко.

"У меня просьба сейчас конкурс отменить, поставить закон, который сегодня зарегистрирован, на голосование, сформировать процедуру, когда мы привлекаем комиссию по доброчестности к назначению судей КСУ, и после этого вернуться к назначению возможно этих достойных людей. Это поможет им быть в Конституционном Суде Украины нового качества", - подытожил Порошенко.

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Топ комментарии
+15
куйло и зебилы ненавидят Петро одинакого....кули,братья по недоразуму...
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06.11.2020 13:20
+13
1,5 року основним критерієм підбору кадрів у владі являється лояльність до Зеленського.
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06.11.2020 13:14
+13
Не льсти себе. Народ выбирает того,кого пиарят по телевизору.
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06.11.2020 13:26
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То-то оно и видно ,каких Пэтя судей поназначал ,теперь хрен разгребёшь ... Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6542
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06.11.2020 13:13 Ответить
куйло и зебилы ненавидят Петро одинакого....кули,братья по недоразуму...
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06.11.2020 13:20 Ответить
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Ну если бы оно было не Барыгой а патриотом Украины ,не вором а честным человеком ,не лжецом а правдолюбом ,то его бы народ поддержал и он бы победил на выборах а так вишь как обернулось ,людей то не обманешь ... Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2041
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06.11.2020 13:24 Ответить
Не льсти себе. Народ выбирает того,кого пиарят по телевизору.
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06.11.2020 13:26 Ответить
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Нет милок ,народ голосует за того кто народу даёт покушать хорошо а не лапшу на уши вешает,лапшой с ушей от Барыги особо не наешься ,на а сказки про мову-виру это для неполноценных ...
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06.11.2020 13:31 Ответить
Ти ідіот.
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06.11.2020 13:39 Ответить
ти правий, саме тому він сидить в моєму кондуїті як зебіл: різниці між зебілами та ідіотами (навіть якщо вони топлять за ЄС і НАТО) - практично непомітна.
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06.11.2020 13:43 Ответить
Це реальна людина: «сталін навів би порядок», «земля належить народу-продавати не можна», «фсє варуют» і.т.д. Якийсь пєнс зі сходу, якого навчили тикати пальцями в компі.
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06.11.2020 13:46 Ответить
Та ні, я за ним помічаю часто доволі адекватні речі (щоправда, коли бубочку шугає). Скоріш за все - ваньки суліпи кодла.
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06.11.2020 13:54 Ответить
Серій цапа, наелся с соски куйла и подху"енка, сос"ул? Ты реально тупой рязанский троль Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8392
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06.11.2020 13:47 Ответить
Да уж заметно, что для "полноценных" больше подходит "жрать-ржать-срать" а не основы независимости.
Как там кстати зарплата, пенсия, коммуналка? Оправдал Клоун надежды лохов?
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06.11.2020 14:29 Ответить
Саме тому ті люди вибрали ще більшого баригу і брехуна? Цікавоооо...
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06.11.2020 13:27 Ответить
Серый цапа, ты случайно не перепил? Оно это ты, а Петро Олексійович ПРЕЗИДЕНТ для нормальних людей. Олень ты рязанский. Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4242
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06.11.2020 13:28 Ответить
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Да ,первые четыре буквы правильные ,ПРЕЗ а дальше у тебя ошибки грамматические и смысловые,надо ни ИДЕНТ а ЕРВАТИВ ,так будет полностью соответствовать реальности . Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3863
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06.11.2020 13:34 Ответить
Понял,плэтому ты сделал как куйло тебя попросил....с любым будем вести диалог кроме Порошенко..ты подкуйловник и предатель Украины...просто ФАКТ.
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06.11.2020 13:33 Ответить
Дебилам пофиг, что те судьи которые прошли по квоте Порошенко, голосовали против того конституционного беспредела.
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06.11.2020 13:25 Ответить
Тех, которые не голосовали за отмену антикоррупционных норм.
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06.11.2020 13:25 Ответить
Зебил, трое из четверых, назначенных Порохом, проголосовали против.
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06.11.2020 13:58 Ответить
пороходебил, так таки один из назначенных порошенко голосовал ЗА? тебе этого мало пороходебил?
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06.11.2020 14:09 Ответить
Ты с Клоуном точно не путаешь?
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06.11.2020 13:23 Ответить
Баканов чей друг детства?
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06.11.2020 13:29 Ответить
фамилии в студию! без фамилий ответственно заявляю, что вы чпокнутый бородатой бабушкой в ухо, глаз и рот ! Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8487
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06.11.2020 13:58 Ответить
Он и без фамилий такой.
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06.11.2020 13:59 Ответить
говорю тебе опарыш, тут г*на нет, весь навоз в зеленых темах ! Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7553
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06.11.2020 14:44 Ответить
1,5 року основним критерієм підбору кадрів у владі являється лояльність до Зеленського.
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06.11.2020 13:14 Ответить
С этого надо было начинать...
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06.11.2020 13:19 Ответить
tZE
2020-11-05
Грабеж Госрезерва

Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8152

" ... вам и не снилось" (с)
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита "Держрезерву"
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.
"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение - обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "
Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.
Но информация уже пошла ...
И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание
Сообщение Хроники "02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины".
Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.
Сообщение Хроники "08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. "
Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - "аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников". Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил "источник" аномального роста и соответственно начал задавать вопросы. Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.
Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.
Собощение Хроники "07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. "
Далее было еще более интересно. Задолго до всяких "проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров" управление "К" СБУ провело обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України", результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.
"... обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)"
Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.
Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.
Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.
P.S. Для тех , кому "да какая разница ?". Разницу вы увидите в цене на хлеб в феврале.
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06.11.2020 13:22 Ответить
У "нарітного" зЕзідента свої, перевірені корпоративами, надійні і віддані йому, і фуйлу, експрерДи. Наприклад, портнов з дерьмаком. Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5576
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06.11.2020 13:34 Ответить
Да где-же Зеля найдёт таких фуфловых экспертов как Петя, он же - лох Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность с помощью Совета международных экспертов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1708
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06.11.2020 13:28 Ответить

Судей КС можно назначать только после проверки на доброчестность / проверяющие на доброчестность в кодлане Коломойского это Волк, Портнов и Богдан: Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом.
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06.11.2020 13:31 Ответить
Шо ты мелешь? Кто ТЕБЕ мешал уволить этих судей к чертовой матери? Или они то же все из "95 квартала"? И не надо тут заливать про "международных экспертов"! Никому из этих "экспертов" и в голову не придет что многомиллионные состояния можно оформить на "водителей, друзей и дальних родственников". Но ТЫ прекрасно знаешь все эти схемы. И даже не заикался об этом (молчу уже о борьбе) в свою каденцию.
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06.11.2020 13:36 Ответить
Чому Зеленський не звільняє?
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06.11.2020 13:42 Ответить
Так пытается, но ты же орешь, шо это переворот, узурпация и прочее
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06.11.2020 13:50 Ответить
Питается?! Игде?! Падаванием нових законов?
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06.11.2020 14:05 Ответить
Тут ти неправий - подав же бубочка в ВР законопроект "анулювати весь склад КС" Що саме цікаве: свій указ не видає, а вимагає, щоб Верховна Рада взяла на себе такий гріх...
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06.11.2020 13:50 Ответить
Причем тут Зеленский? Статья про Порошенко.
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06.11.2020 13:57 Ответить
ще один ідіот...
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06.11.2020 13:59 Ответить
Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 13 Самокритичність - поширена риса адептів другого приходу
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06.11.2020 14:06 Ответить
Ні відміну від адептів "какаяразніца" ми в курсі, що
"Відповідно до статті 16 того ж закону суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно."

Хоча, вам Закон не писаний. Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8492
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06.11.2020 14:50 Ответить
Зебіл, звільняти суддів КС президент за конституцією не має права. Має право тільки призначати, якщо звільнилася вакансія по президентській квоті.
А про якість призначення говорить те, що 73% суддів КС проголосували за скасування е-декларування, втой час, коли 75% призначених Порохом проголосувалипроти.
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06.11.2020 14:04 Ответить
Какие там эксперты?
На Полиграф их, в прямом эфире, с вопросами от зрителей.
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06.11.2020 13:38 Ответить
сегодня черный день для Киева, Ватутин с российськымы вийськамы оккупировал столицу.
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06.11.2020 13:45 Ответить
Рюзьгє курва вже бухий
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06.11.2020 13:47 Ответить
А шо не так? Моему дедушке дали 20 лет лагерей, он был полицаем в вильном Киеве. бедняга, не дожил до светлых дней 2014.
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06.11.2020 14:06 Ответить
Во штырит ковидного)))
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06.11.2020 13:48 Ответить
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Пєця щось там белькоче. За п'ять його років довіра до українських судів впала до нуля. Що тепер Пєця хоче нам порадити???
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06.11.2020 14:00 Ответить
Суддів КС можна призначати тільки після перевірки на доброчесність за допомогою Ради міжнародних експертів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6786 Навіщо такі складності ...Треба перевіряти "бази МВД"...
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06.11.2020 14:03 Ответить
Суддя Конституційного суду не обов'язково повинен бути із когорти тих, хто носить мантію, а це повинні бути люди із середовища найвидатніших науковців-конституціоналістів (правда не тих, хто отримував "заслужених" юристів та докторські ступені при проффесору Януковичу. Ті люди не повинні мати і сірих плям в біографії ( нічим не виправданого збагачення, зрадницьких "заслуг"), а ще по кільки кримінальних справ та корупційних протоколів. Для перевірки таких людей на доброчесність не потрібно іноземних спеціалістів, бо вони тільки ліплять фігури та отримують поважні оплати, а що вони мають знання та бази даних українських служб, сміх та й годі. Це щоб свої злодійські призначення прикрити іноземними експертами та спеціалістами. А все набагато простіше, треба створити нормальні комісії по відбору, а до перевірки на доброчесність залучити кількох лейтенантів спецслужб, які за тиждень накопають на кожного стільки, що вони самі знімуть себе із конкурсів. За такі зарплати та при теперішніх повноваженнях у Конституційному суді повинні працювати тільки світила юриспруденції, яким жоден президент і інший чиновник не буде указом, для яких турборежим і інша дурість буде підставою для скасування незаконних нормативних актів. А таких в країні знайдеться чимало.
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06.11.2020 14:38 Ответить
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ПОПуASSы вазбудились...
🤣
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06.11.2020 15:01 Ответить
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Какой ******* умный!!! Только где же был весь его ум когда он назначал эту ******** свору в КС???
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06.11.2020 15:08 Ответить
Від нього були призначені 4 судді. Вони проголосували проти. Всі інші за.
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06.11.2020 16:23 Ответить
Питро захвилювався, відчуває гарячий подих правосуддя в потилицю
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06.11.2020 15:34 Ответить
Петя, обычный неудачник. Даже по-человечески его немного жаль.
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06.11.2020 15:59 Ответить
Ніколи не шкодуйте мільярдерів. )
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06.11.2020 16:33 Ответить
Ветеран АТО: если прямо сейчас к власти вернется Порошенко, то через неделю восстановится сотрудничество с МВФ и Кремль получит новые санкции
Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно за неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
Валерий Прозапас отмечает, в больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой, но это к лучшему.
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06.11.2020 20:12 Ответить
Прозапас тот еще сказочник🤣🤣
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07.11.2020 03:55 Ответить
 
 