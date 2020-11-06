Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico
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Действующий президент США Дональд Трамп собирается поступать так, как будто он досрочно начинает свой второй срок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источики.
Так, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому он должен и в дальнейшем вести себя как президент. Он может уволить нескольких членов совего кабинета и высших помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэйя и министра обороны Марка Эспера. Увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.
"Среди прочего, Трамп может подписать множество подлых распоряжений, а также возобновить свой график поездок. Тем временем команда Трампа планирует подать еще больше исков и выдвинуть ряд безосновательных претензий по бюллетеням", - отмечает издание.
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Главное правило - будь невероятно, фантастически наглым, и весь мир падет к твоим ногам. Однако же США не Раися, не Беларусь и даже не Украина, там ему быстро рога обломают. Американцы не будут терпеть самопровозглашенного отца нации.
Видна рука мастера пропагандиста
Второй в гуантанамо.
Хуцпа зашкалила.
гляньте на его руки-привык на гармошке "Барыню"играть