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Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico

Действующий президент США Дональд Трамп собирается поступать так, как будто он досрочно начинает свой второй срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источики.

Так, Трамп и его помощники разработали план, согласно которому он должен и в дальнейшем вести себя как президент. Он может уволить нескольких членов совего кабинета и высших помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэйя и министра обороны Марка Эспера. Увольнения могут произойти в течение следующей недели, даже если результаты выборов будут в пользу Байдена или останутся неясными.

"Среди прочего, Трамп может подписать множество подлых распоряжений, а также возобновить свой график поездок. Тем временем команда Трампа планирует подать еще больше исков и выдвинуть ряд безосновательных претензий по бюллетеням", - отмечает издание.

Читайте также: Байден выходит на первое место в Джорджии после обработки 99% голосов: победа в штате может быть решающей

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Топ комментарии
+42
Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 6437
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06.11.2020 13:21
+38
Згідно рішення КСУ від 5.11.2020. перемогу в штаті Джорджія впевнено і в один тур отримує Міхєіл Саакашвілі.В звязку з чим,результати кандидатів Д.Байдена і Д.Трампа вважати такими,які не відповідають дійсності.

Трамп готовится досрочно начать второй срок независимо от результата выборов, - Politico - Цензор.НЕТ 5308
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06.11.2020 13:27
+35
В паРаше???
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06.11.2020 13:15
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Моя школа!
Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 1302
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06.11.2020 14:15 Ответить
Трамп действует как типичный цапский чинушка или силовичок (впрочем и у нас таких полно, из одного совка же вышли).
Главное правило - будь невероятно, фантастически наглым, и весь мир падет к твоим ногам. Однако же США не Раися, не Беларусь и даже не Украина, там ему быстро рога обломают. Американцы не будут терпеть самопровозглашенного отца нации.
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06.11.2020 14:19 Ответить
Ну не будет же он кацапам говнить на последок ,как сделал Обама...помню,как трампуша старался первым делом те санкции отменить...
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06.11.2020 14:35 Ответить
брехня.
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06.11.2020 14:35 Ответить
Знайомо. Знаю Генерального директора однієї великої компанії, якого виносили з кабінета у кріслі. Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 9272
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06.11.2020 14:39 Ответить
подлых распоряжений 😂
Видна рука мастера пропагандиста
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06.11.2020 14:58 Ответить
Пора уже в Ростов собираться.
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06.11.2020 15:01 Ответить
У Трампа зять хабадівець. Ось вже і він сам поводить себе как хабадівець - хуцпа + Лукашенко "набзділо трохи", Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 4823
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06.11.2020 15:11 Ответить
Это вирусня называется **************
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06.11.2020 15:19 Ответить
срочно выдать Трампу автомат без магазина
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06.11.2020 15:28 Ответить
Первый срок в Белом доме.
Второй в гуантанамо.
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06.11.2020 15:30 Ответить
И после этого кто-то будет рассказывать, что Трамп - нееврей ?
Хуцпа зашкалила.
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06.11.2020 15:42 Ответить
что-то легитимные в 2020-м растут как грибы после дождя. к пиз#ецу видимо.
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06.11.2020 16:11 Ответить
Еще один Лукашенко.
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06.11.2020 16:58 Ответить
Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 8629
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06.11.2020 17:06 Ответить
😂🤣
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06.11.2020 17:19 Ответить
мацкальский шпийон:
гляньте на его руки-привык на гармошке "Барыню"играть
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06.11.2020 17:46 Ответить
А вы говорите КС вам не нравится. Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 3104
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06.11.2020 17:57 Ответить
Понятно.Чисто скунс.Говорили белка на голове,а походу скунс то был Трамп готується достроково розпочати другий термін незалежно від результату виборів, - Politico - Цензор.НЕТ 1001
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06.11.2020 18:20 Ответить
Увольнения чиновников после выборов происходят после каждых выборов, это традиция, а президент имеет полномочия до 19 января включительно.
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07.11.2020 00:08 Ответить
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