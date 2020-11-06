Зеленский в рамках рабочего визита на Луганщине встретится с воинами на передовой, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говоритсяв сообщении.

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