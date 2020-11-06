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Зеленский (10027) Луганщина (1972) военнослужащие (2439)

Зеленский в рамках рабочего визита на Луганщине встретится с воинами на передовой, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский в рамках рабочего визита на Луганщине встретится с воинами на передовой, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говоритсяв сообщении.

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Топ комментарии
+10
Зеленский в рамках рабочего визита на Луганщине встретится с воинами на передовой, - ОП - Цензор.НЕТ 2011
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06.11.2020 13:31
+8
Воїнів відберуть за ростом, та привезуть заздалегідь???
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06.11.2020 13:36
+7
У нього вже запитували про це вояки, так з ним сталась істерика.
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06.11.2020 13:32
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видно с охраной ))))
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06.11.2020 13:24 Ответить
- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, - начал оправдываться Швейк, - потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.(с)
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06.11.2020 13:45 Ответить
Напевне позиції перенесуть ближче до обласного керівництва. Це в стилі Зєлєнского. Павла, може бути як варіант облаштовано бутафарські позиції. Ще ближче до Києва.
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06.11.2020 14:15 Ответить
Без сумніву, ці позиції будуть передові позаду.
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06.11.2020 15:04 Ответить
Пусть узнают как этот дрЫщ от 4 повесток откосил и гавнокомандующим стал....
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06.11.2020 13:26 Ответить
У нього вже запитували про це вояки, так з ним сталась істерика.
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06.11.2020 13:32 Ответить
детальніше!
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06.11.2020 13:38 Ответить
"Іди в армію і захищай Батьківщину!" : Зеленський жорстко звернувся до ветерана АТО.
Новий скандал."

https://korupciya.com/idy-v-armiyu-i-zahyshhaj-batkivshhynu-zelenskyj-zhorstko-zvernuvsya-do-veterana-ato-novyj-skandal/
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06.11.2020 14:00 Ответить
контрольный в Ж не помешает...
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06.11.2020 13:39 Ответить
поехал порадовать очередным не лоховским разводняком?
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06.11.2020 13:30 Ответить
Просто урізноманітнити меню, свого роду як пікнік на природі.
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06.11.2020 15:06 Ответить
Зеленский в рамках рабочего визита на Луганщине встретится с воинами на передовой, - ОП - Цензор.НЕТ 2011
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06.11.2020 13:31 Ответить
Це воно нині в футболці з коротким рукавчиком швендяє?
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06.11.2020 13:34 Ответить
нє... то старі фото... літнього вояжу (кажуть... під Маріуполем))))
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06.11.2020 13:38 Ответить
поедет штрафовать вояк за зажмуреного сепара??
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06.11.2020 13:34 Ответить
Воїнів відберуть за ростом, та привезуть заздалегідь???
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06.11.2020 13:36 Ответить
Зивчайно ж ні, таких відібраних під його зріст "військових" цей недомірок за собою возить.
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06.11.2020 14:11 Ответить
Теперь воины могут смело ему скзазать - Бубочка.... Ты ЛОХ!
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06.11.2020 13:38 Ответить
"Передовая" за сколько км от ноля находится?
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06.11.2020 14:16 Ответить
Хорошо, всё правильно.
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06.11.2020 14:55 Ответить
"Відосік на тему :" НеЛох на пєрєдовой"...
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06.11.2020 15:11 Ответить
 
 