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Зеленский в рамках рабочего визита на Луганщине встретится с воинами на передовой, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства встретится с военнослужащими, которые находятся на передовых позициях", - говоритсяв сообщении.
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