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Наемники РФ дважды нарушили "тишину" на Донбассе: били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ дважды нарушили "тишину" на Донбассе: били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - Минобороны

По состоянию на 12:00 6 ноября зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, утром, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь в районе Авдеевки, а вблизи Новолуганского осуществил несколько очередей из стрелкового оружия.

"Потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Попасной. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб

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зараз наш гламурний шибздік саріку напішет!
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06.11.2020 13:29 Ответить
пускай каждый из будущих кандидатов в президенты Украины знает - как письков говорит - русня будет защищать паспорта ими розданные в любом случаи - и хватит на этом спекулировать внутри Украины - точка
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06.11.2020 13:29 Ответить
выводы очевидны - как мне кажеться
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06.11.2020 13:30 Ответить
это письков говорит уже который год подряд...
но кое-кому выгодно это не слышать, как и каждодневные "неприцельные и провокационные" !!!
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06.11.2020 13:36 Ответить
Клоун устойчивый брехун
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06.11.2020 15:34 Ответить
Ну и смысл подыгрывать оккупантам, назовите как есть не наемники РФ а регулярная армия РФ
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06.11.2020 13:44 Ответить
Дев'ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п'ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри. Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли.
Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета.
Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я захисника задовільний.
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06.11.2020 15:03 Ответить
 
 