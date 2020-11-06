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В Украине с 9 ноября установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

По сравнению с прошлой неделей, в эту зону вошло Запорожье.

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В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидзонирование: в красной зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области 01

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В "оранжевую" зону вошли все другие регионы.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

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Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В "желтую" и "зеленую" зоны не входит ни одна административная единица.

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Закривайте школи як у Польші - там навіть молодші класи на дистанційному. Після того, як діти вийшли з канікули почався різкий спалах ковід !
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06.11.2020 13:41 Ответить
Ну, наши сельские школы приносят больше вреда, чем чему-то обучают.
Их надо переводить на постоянное дистанционное обучение и раз в неделю привозить в города для общения с нормальными учителями.
Но там проблема с интернетом, а библиотеки закрыли.
Вчера имел удовольствие общения с сельскими учителями - это катастрофа.
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06.11.2020 14:18 Ответить
Все ходят без масок!!! В Аптеке все толпятся один к одному и 60% без масок, а у кого-то и у самих аптекарей открыт нос!

Даже допустим группа риска пенсы, которые теоретически могут изолировать я, но за лекарствами и в магазин ходить необходимость, диабетики без лекарств не могут.

Не сделали часы покупок для группы риска, кто-то добровольно не обязательно но ходил бы по часам, не контролируют наличие масок!

Ну и вирус распространяется как раз в такую погоду, ну и школы и дети тоже.

Они не думают о людях, свозили больных со всего мира для чего? Это все при нашей медицине....
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06.11.2020 14:20 Ответить
Карту раскрасили, молодцы, как для уровня интеллекта 5=летнего ребёнка.

Но мне казалось, что к 50-летним мужчинам на должностях министров требования должны быть немножко выше.
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06.11.2020 13:43 Ответить
Они теперь рулят зонами,как дядя Степа светофором.
Рассуждать Степан не стал -
Светофор рукой достал,
В серединку заглянул,
Что-то где-то подвернул…
В то же самое мгновенье
Загорелся нужный свет.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!
Можно подумать,что от цвета зоны что то меняется.Харьков в красной, а живем, как в зеленой
Да и повсюду так.Никто их не слушает и ничего не предпринимает. Только лишнюю галочку поставят, что Минздрав работает. )
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06.11.2020 14:19 Ответить
Ліжка вже навіть не переставляють, а лиш перефарбовують...
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06.11.2020 19:49 Ответить
Журналистка Ольга Герасимьюк сообщила о внезапной смерти от коронавируса COVID-19 своего коллеги Александра Старикова.
Мужчины не стало в Бердянске (Запорожская область). Переживаниями из-за трагедии и воспоминаниями о друге Герасимьюк поделилась на личной странице в Facebook. Она отметила, что еще совсем недавно Стариков подбадривал ее во время болезни и призывал скорее поправляться.

https://www.obozrevatel.com/society/gerasimyuk-ob-umershem-ot-covid-19-zhurnaliste-esche-vchera-byil-i-net.htm
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06.11.2020 19:50 Ответить
зачем эти бредовые художества? Украина в красной зоне уже давно целиком, если даже при таком мизерном тестировании столько выявленных больных.
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06.11.2020 22:01 Ответить
 
 