В Украине с 9 ноября установлено новое эпидзонирование: в "красной" зоне 12 облцентров, Житомирская и Полтавская области. КАРТА
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В Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В "красную" зону вошли: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
По сравнению с прошлой неделей, в эту зону вошло Запорожье.
В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
В "оранжевую" зону вошли все другие регионы.
Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.
Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.
В "желтую" и "зеленую" зоны не входит ни одна административная единица.
Пожалуйста, подождите...
Их надо переводить на постоянное дистанционное обучение и раз в неделю привозить в города для общения с нормальными учителями.
Но там проблема с интернетом, а библиотеки закрыли.
Вчера имел удовольствие общения с сельскими учителями - это катастрофа.
Даже допустим группа риска пенсы, которые теоретически могут изолировать я, но за лекарствами и в магазин ходить необходимость, диабетики без лекарств не могут.
Не сделали часы покупок для группы риска, кто-то добровольно не обязательно но ходил бы по часам, не контролируют наличие масок!
Ну и вирус распространяется как раз в такую погоду, ну и школы и дети тоже.
Они не думают о людях, свозили больных со всего мира для чего? Это все при нашей медицине....
Но мне казалось, что к 50-летним мужчинам на должностях министров требования должны быть немножко выше.
Рассуждать Степан не стал -
Светофор рукой достал,
В серединку заглянул,
Что-то где-то подвернул…
В то же самое мгновенье
Загорелся нужный свет.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!
Можно подумать,что от цвета зоны что то меняется.Харьков в красной, а живем, как в зеленой
Да и повсюду так.Никто их не слушает и ничего не предпринимает. Только лишнюю галочку поставят, что Минздрав работает. )
Мужчины не стало в Бердянске (Запорожская область). Переживаниями из-за трагедии и воспоминаниями о друге Герасимьюк поделилась на личной странице в Facebook. Она отметила, что еще совсем недавно Стариков подбадривал ее во время болезни и призывал скорее поправляться.
https://www.obozrevatel.com/society/gerasimyuk-ob-umershem-ot-covid-19-zhurnaliste-esche-vchera-byil-i-net.htm