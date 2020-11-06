Решение по вопросу конституционности Антикоррупционного суда еще не готово: даже не получены ответы от научных учреждений, - судья-докладчик КС Мойсик

Судья-докладчик Конституционного Суда Владимир Мойсик заявляет, что решение о конституционности Высшего антикоррупционного суда еще не готово. Заявление политиков, о том, что в ближайшее время КСУ может признать ВАКС неконституционным, не соответствуют действительности.

Об этом он сообщил РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Как этом можно заявлять, если я даже это дело не ставлю на слушания в закрытом режиме, так как оно еще не готово? Еще даже не получены ответы от научных учреждений и государственных институций. Сейчас же еще ничего нет. По Антикоррупционному суду нет даже о чем говорить", - утверждает он.

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Мойсик отметил, что после получения ответов от государственных и научных учреждений будет подготовлена концепция, а затем проект решения по делу о конституционности ВАКС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что КСУ может в ближайшее время признать неконституционным создание ВАКС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.