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Новости Политика Украины
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Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"

Судья Конституционного Суда Владимир Мойсик не намерен уходить в отставку. Ранее его призвали уйти в отставку депутаты Верховной Рады.

Об этом он сказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, судья признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации. При этом Мойсик отрицает, что эта ситуация привела к конфликту интересов при рассмотрении им дела о некоституционности полномочий НАПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект Разумкова по е-декларированию выглядит как компромиссный вариант: ситуацию надо смягчить, - судья КС Мойсик

В отставку уходить судья также не собирается.

"Нам фактически предлагают оставить Украинское государство без Конституционного суда. Такого не может быть. Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтоб должен был уходить в отставку", - заявил Мойсик.

Кроме того, он отрицает обвинения политиков, что судьи КСУ работают в интересах России.

"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?", - отметил судья КСУ.

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Он призывает все стороны не нагнетать конфликт и выработать решение в интересах Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+16
КС Мойсик не намерен уходить в отставку:
Меня и здесь неплохо кормят!
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06.11.2020 14:32
+12
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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06.11.2020 14:34
+11
Это все что нужно знать про ВСЕХ чинуш (и судей, и депутатов и пр.). Ст 5 Конституции Украины: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ ... Народ ему говорит: Иди нах. А оно в ответ: Идите сами нах, Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"
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06.11.2020 14:32
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КС Мойсик не намерен уходить в отставку:
Меня и здесь неплохо кормят!
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06.11.2020 14:32 Ответить
+ спасибо Порошенко что назначил меня судьей КС
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06.11.2020 15:21 Ответить
Это все что нужно знать про ВСЕХ чинуш (и судей, и депутатов и пр.). Ст 5 Конституции Украины: Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ ... Народ ему говорит: Иди нах. А оно в ответ: Идите сами нах, Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил"
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06.11.2020 14:32 Ответить
Народ через своїх представників. Чи так, як в Білорусі? Вийшов народ і не знає що робити.
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06.11.2020 15:00 Ответить
Верно говоришь. Проблема в том, что у этих т.н. "представителей" такое же отношение к мнению народа, как и у этого судьи. И тогда или кровавый Майдан или ... как в Белоруси
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06.11.2020 16:58 Ответить
этих с их таблоидами атомоходами не оттянешь от корыта. так бы в забой рвались, на ниву или на войну.
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06.11.2020 14:32 Ответить
Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?
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06.11.2020 14:34 Ответить
Хорошо что Украина цивилизованная страна,страшно представить чтобы сделали с такими самоуверенными где-нибудь в Киргизии.
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06.11.2020 14:37 Ответить
В цивілізованій країні США в 19 століття народ успішно вішав корумпованих суддів разом з злочинцями яких ті відмазували. І була створена нормальна правова система. Судді почали порушення закону боятися більше ніж впливу кримінального елементу.
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06.11.2020 14:42 Ответить
та даже в Штатах если б какой судебный орган коллективно выдал бы полумное решение, направленное на развал государства, на другой день все были б на допросах у следователей спецслужб
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06.11.2020 14:47 Ответить
Бубочка негайно відосік записуй. Назви представника судівської професії придурком. Чи ти тільки проти представників водійської професії такий борзий?
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06.11.2020 14:37 Ответить
Бггг.. в отставку... да их ломом от корыта не отожмёшь
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06.11.2020 14:38 Ответить
Коломойская сотня?Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил" - Цензор.НЕТ 2780
Судья КС Мойсик не намерен уходить в отставку: "Я не считаю, что хоть на йоту что-то нарушил" - Цензор.НЕТ 8084
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06.11.2020 14:41 Ответить
этот по квоте Порошенко
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06.11.2020 15:01 Ответить
Чёт сдается мне,что они у этого корыта одинаково хрюкают вне зависимости от того, кто по чьей квоте туда назначен пролез. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 9432
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06.11.2020 15:20 Ответить
Вот эта ряха была на Майдане? Возможно и был только по ту сторону барикад.
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06.11.2020 14:43 Ответить
Перевірити всіх родичів бо мама прибиральниця і купа квартир на печерці і не потрібне набу забрати все
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06.11.2020 14:45 Ответить
Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 1172
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06.11.2020 14:46 Ответить
если Мойсык руководил сотней Майдана, есть надежда, что это достойный судья. он не такой как те отщепенцы - сокурсник отравителя Скрипаля(явный враг Украины), литвинов и тупицкий...
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06.11.2020 14:47 Ответить
Але за скасування е-декларування голосував. Хоча - однією з вимог Майдану була "боротьба з корупцією"
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06.11.2020 15:00 Ответить
Беня Коломойский тоже в 2014 героем был а сейчас лютый враг Украины и готов её продать лишь бы бабки платили. Так что нехрен былыми заслугами ,если они были, нынешнюю подлость прикрывать.
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06.11.2020 15:41 Ответить
Не треба було зЁлопам переводити НАЗК з статусу незалежного органа у статус органа виконавчого влади. І все було б гаразд. А так виник конфлікт інтересів...
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06.11.2020 16:41 Ответить
Падло.
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06.11.2020 14:48 Ответить
З такої посади хіба що вперед ногами! Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 9870
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06.11.2020 14:51 Ответить
И ТРАМП вон тоже не хочет уходить!
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06.11.2020 14:53 Ответить
"Як же Украіна буде без конституційного суду?" - та ппц. Солнце впаде на Землю .
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06.11.2020 14:56 Ответить
Я навіть у страшному сні уявити собі не можу,що одного ранку проснуся,а розтлумачити мені Конституцію нема кому.Ще й за такі гроші. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 8408
Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 6379
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06.11.2020 15:10 Ответить
А свиньи почему не в мантиях?
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06.11.2020 15:43 Ответить
"На это я пойтить не могу".
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06.11.2020 14:56 Ответить
Не намерен уходить.Ага значит я шо хочу то и ворочу а контролировать меня нельзя.Да как такое можно в стране война, если забыл.Народ прозябает, выживает на 5 тысяч грмвен а они с жиру бесятся.Безнаказанность приводит до вседозволенности.Власть в украине принадлежит народу.И народ своё слово сказал.Или пошел или ....
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06.11.2020 14:57 Ответить
Перший заступник голови партії «За Україну!». А разве судьи могут быть членами каких-либо партий? Это мешает объективности. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 3942
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06.11.2020 15:03 Ответить
Приличная партия. Голосовала в своё время за Ющенко.
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06.11.2020 15:48 Ответить
Угу.Не за то он на антимайдане майдане кровь проливал.А ща всё возьми и брось. Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 4006
Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 9574
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06.11.2020 15:03 Ответить
А кто же сам и добровольно оторвется от такого сытного корыта? Значит надо найти веские аргументы. Эй, Баканов, из 7 километра уже все ткани реквизировали? Пора бы и серьезно поработать на благо государства.
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06.11.2020 15:04 Ответить
Праваильно сказав суддя. Правильні приймайте закони і виконуйте закони.Все що бажає Зеля, то це всіх вигнати і призначити всіх своїх, щоб злити Донбас. Приймайте рішення по закону, якщо є підстави, то звільняйте і не залякуйте і не лийте помиї.Точно переконаний, що Зеля і його помічники знали за таке рішення готується і скоріше за все навіть самі просили так зробити, бо здається він сам не задекларував 5 млн.?
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06.11.2020 15:05 Ответить
Я згоден! Те, що ця криза не випадкова, а спровокована владою, не має сумніву. Але, не варто, чіпати суддів! І не підігрувати ініціаторам.
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06.11.2020 15:12 Ответить
Принятие судьями антинародного решения, за которое они не несут никакой ответственности, это и есть узурпация власти. Если бы все судьи, ставленники Порошенка (в т.ч. судьи Мойсик и Завгородняя), Тимошенко (судья Сас) и партии «Свобода» (судья Слиденко) проголосовали против антинародного решения, то оно не вступило бы в законную силу. Таким образом, Порошенко, Тимошенко и партия «Свобода» также несут политическую ответственность за принятое КСУ антинародное решение.
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06.11.2020 15:29 Ответить
Пане Олександре. Ви себе почули? Судді, по квоті Порошенко не голосували за це рішення. Голосів було достатньо проголосовавших раніше призначених Януковичем, Верховною Радою і Зїздом суддів. У Вас знову винен Порошенко? А яким боком, якщо все прийнято при Зеленському і з його дозволу?
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06.11.2020 15:42 Ответить
Судді Конституційного суду, які скасували покарання за недостовірне декларування призначались:
-Януковичем - 3;
-парламентом у березні 2014 року -2;
-осінню 2019 року - 2;
за период з 2015 по 2018 рік не по квоті президента
Проти ганебного рішення проголосували 4 судді:.Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.Всі вони були призначені Порошенко.
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06.11.2020 15:47 Ответить
Четверо судей назначенных Порошенко были ПРОТИВ. Кстати возьмите на заметку что Тупицкого в КСУ привёл Янукович а вот председателем его сделал уже Зеленский. И ещё вопрос,это правду говорят "что ни Иванов то ......Иван-дурак"?..
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06.11.2020 15:53 Ответить
Шльопніть його - дешевше буде!
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06.11.2020 15:37 Ответить
Судьи поставленные Порошенко не голосовали за это решение. По договорённости со шмарклей за отмену деклармрования голосовали судьи назначенные Зелей.
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06.11.2020 15:38 Ответить
"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?"- дело не в том.где он Был а в том где он есть сейчас и почемуголосует за решение которое вредит и Украине и ее народу и решение.которому аплодирует рашист стоя с стопарем "боярышни" и с локтем на уровне еполетов
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06.11.2020 15:47 Ответить
Давайте и Кошулинскому не зачтём, что он был добровольцем в АТО, а будем считать что он был только вицеспикер ВР !
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06.11.2020 15:53 Ответить
Возможно ещё Берлин брал и кровь мешками проливал.
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06.11.2020 17:25 Ответить
А никто вас ни в чем не обвиняет! Если бы обвиняли вы бы давно сидели! Просто молча взяли чемоданчики и ушли.....или...место слишком теплое??? В задницу на пуфике не холодно?
А чувствуешь себя патриотом найдем применение в другом месте.
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06.11.2020 15:53 Ответить
У нас уже весь состав ВР так ушёл. Неужели новый состав ВР лучше старого ? Что так и будем выполнять все хотелки шмаркли ? Неужели кто-то ещё думает, что он гарант Конституции ?
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06.11.2020 15:55 Ответить
тварь. в стране где идет война и люди получают по 5000 - 6000 тысяч зарплаты у этого хряуа зарплата 750000.. конечно он не уйдет.
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06.11.2020 16:44 Ответить
Выкинуть пинком под зад.
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06.11.2020 16:54 Ответить
Чувак,ты судья в Украине!Это уже нарушение,бо к вам доверия 10% и то,полагаю эти 10% члены ваших семей.Если у тебя на Олимпе судовой системы Украины занизился порог чувствительности к пердомоноклю и ты не считаешь или не просчитываешь риски,то обратись к психологу.Есть такое псих расстройство,когда твою голову долбит дятел,а ты рад,що птичкам помогаешь Суддя КС Мойсик не має наміру йти у відставку: "Я не вважаю, що хоч на йоту щось порушив" - Цензор.НЕТ 5130
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06.11.2020 19:00 Ответить
подпалите, для начала, ему дом, потом машину, потом морду набейте !! Всё равно до него дойдёт!
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06.11.2020 19:20 Ответить
подпалите, для начала, ему дом, потом машину, потом морду набейте !! Всё равно до него дойдёт! Всё равно всё краденное!!
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06.11.2020 19:20 Ответить
Судья КС Мойсик об отставке:
"Знаете ли вы, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного судейского кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошли вы в жопу!"
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06.11.2020 19:39 Ответить
 
 