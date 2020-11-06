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На данный момент в Украине заняты 18 тысяч коек для больных COVID-19, 23 тысячи - еще в резерве, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На данный момент в Украине заняты 18 тысяч коек для больных COVID-19, 23 тысячи - еще в резерве, - Шмыгаль

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что на сейчас заполненность койкомест для больных COVID-19 составляет 18 тысяч человек. В резерве есть еще 23 тысячи коек.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"За прошедшую неделю количество коек было увеличено на 2,2 тысячи. Сейчас заполненность койкомест составляет 18 тысяч человек, 23 тысячи коек еще в резерве. Два дня назад на совещании с руководителями областей было поручено увеличить количество койкомест еще на 25 тысяч", - отметил глава правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что областные госадминистрации должны также подготовить дополнительные помещения.

"Это могут быть спорткомплексы, выставочные залы, которые должны быть оборудованы всем необходимым на случай, если количество больных будет и дальше расти", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, по состоянию на 5 ноября количество задействованных аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 638.

"В целом по стране размещено 4876 аппаратов ИВЛ. То есть, использование идет на чуть больше 12% от общего количества", - подчеркнул премьер.

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Топ комментарии
+2
Что у них с математикой, сначала пишут что занято 70% коек и теперь что в резерве больше чем занято.
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06.11.2020 14:47
+1
Вероятно от ковида умер знаменитый одессит Михаил Жванецкий.Земля пухом сатирику от Бога.
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06.11.2020 14:47
+1
Они отчитываються о большом количестве выздоровивших, люди радуются, но болезнь эта лечится около месяца. Зная наших скорей всего стали выписывать недолеченных массово, а что с ними потом дома будет какие осложнения никого ж волновать не будет.

Вообще лечить воспаление лёгких на дому...
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06.11.2020 14:53
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Еще чаша до дна не допита..) Радужная перспектива.
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06.11.2020 14:47 Ответить
Что у них с математикой, сначала пишут что занято 70% коек и теперь что в резерве больше чем занято.
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06.11.2020 14:47 Ответить
Они отчитываються о большом количестве выздоровивших, люди радуются, но болезнь эта лечится около месяца. Зная наших скорей всего стали выписывать недолеченных массово, а что с ними потом дома будет какие осложнения никого ж волновать не будет.

Вообще лечить воспаление лёгких на дому...
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06.11.2020 14:53 Ответить
Вероятно от ковида умер знаменитый одессит Михаил Жванецкий.Земля пухом сатирику от Бога.
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06.11.2020 14:47 Ответить
надо раздавать каждому больному памятку - больница это не санаторий (министр степанов), хочется полежать на койке в больнице - неси ее с собой, а то попривыкали...
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06.11.2020 14:52 Ответить
У закарпатцев пусть спросит, сколько у них в резерве. Да, в принципе, и у всех остальных. Может оно имело ввиду резерв мест на кладбище?
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06.11.2020 14:52 Ответить
Койки вместе с местами в коридорах посчитали? А кислород к ним как будет доставлен, только на бумаге?
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06.11.2020 15:06 Ответить
проснулись?
я расписывая весь свой треш..лечение..по симптомам..тут идиоты ржали.....
ну что теперь ржите....
да знакомая спрашивает ты за чей счет лечишься??
дура беспросветная адепт зеленского

за коломойско1шутка
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06.11.2020 15:08 Ответить
поэтому кому за 60 - не берут категорически, уроды!
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06.11.2020 15:13 Ответить
Тут подвійна вигода: економія місць для платників податків і економія пенсійного фонду за рахунок падіжу пенсіонерів.
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06.11.2020 17:19 Ответить
падеш - это у скота, а правельно "за счет смертности пенсионеров", хотя .... наверное падежа, мы пенсионеры уже хуже скота(((
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06.11.2020 18:05 Ответить
А где это сам ый резерв находится? Значит больных из Харькова , из Киева, из Черновцов направлять в резерв, только не довезут, в скорых бензин кончится. А вот и не смешно, плакать хочется.Какой резерв и где? Резерва нет в Одессе- хотят переоборудовать морвокзал и санаторий, нет в Харькове, а он он - есть резерв.
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06.11.2020 18:02 Ответить
 
 