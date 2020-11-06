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Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец"

Власти Одесской области больше не рассматривают спорткомплекс "Олимпиец" в качестве резервной базы для размещения больных коронавирусной инфекцией в случае переполнения больниц третьей волны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", об этом сообщил заместитель председателя ОГА Вячеслав Овечкин.

По его словам, никаких работ в "Олимпийце" не ведется, там продолжается спортивный процесс.

"Мы определили в качестве объектов для разворачивания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова", - отметил он.

В то же время директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева подчеркнула, что сегодня ситуация с ковидом контролируемая, свободный коечный фонд есть, к тому же разворачиваются новые места для больных.

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Напомним, спортсмены и тренеры, занимающиеся на "Олимпийце", выступили категорически против использования его для госпитализации пациентов с COVID-19.

Как сообщалось ранее, мобильные госпитали планируют разворачивать по Украине в трех местах - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.

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Топ комментарии
+1
А тут дурачье переспрашивало меня: а где, если не в Олимпийце???

Я ж говорил, что город большой - найти можно.

Морвокзал - реально на сегодня абсолютно бесполезное сооружение (к сожалению). Ну и санаториев полно.
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06.11.2020 14:54
+1
А нахрена сейчас морвокзал? Куда с Одессы плавать?
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06.11.2020 15:01
+1
А Труханову или Кивалову слабо разместить больных у своих бесчисленных маетках
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06.11.2020 15:45
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Стадіон так стадіон! Там навіть для екскаватора місця вистачить.
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06.11.2020 14:48 Ответить
Какой стадион?
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06.11.2020 14:56 Ответить
В Одесі "Чорноморець".
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06.11.2020 15:11 Ответить
А Труханову или Кивалову слабо разместить больных у своих бесчисленных маетках
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06.11.2020 15:45 Ответить
А тут дурачье переспрашивало меня: а где, если не в Олимпийце???

Я ж говорил, что город большой - найти можно.

Морвокзал - реально на сегодня абсолютно бесполезное сооружение (к сожалению). Ну и санаториев полно.
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06.11.2020 14:54 Ответить
А нахрена сейчас морвокзал? Куда с Одессы плавать?
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06.11.2020 15:01 Ответить
Ну, а я разве не так выразился?
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06.11.2020 15:05 Ответить
Ну почему к сожалению? Станции дилижансов тоже пропали. Это прогресс батеннька!
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06.11.2020 15:08 Ответить
И гостиница на Морвокзале сколько лет, как пустая стоит!
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06.11.2020 19:58 Ответить
Там внутри жопа. Местами даже потолки обвалились.
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06.11.2020 21:24 Ответить
Это понятно, но косметику за полгода можно было сделать? Китайцы за неделю с нуля...
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06.11.2020 23:09 Ответить
На пор вокзале поддерживаю а рядышком в акватории можно криветочную ферму сделать и трупики скармливать! Больных COVID-19 в Одессе планируют размещать на морвокзале и в санатории, а не в спорткомплексе "Олимпиец" - Цензор.НЕТ 5092
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06.11.2020 15:00 Ответить
в мор вокзале норм и море и вокзал и криветки продают..шавуху
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06.11.2020 15:21 Ответить
Морвокзал? А еще есть ЖД вокзал, общественные туалеты. Ну да, забыл про аэропорт.
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06.11.2020 18:33 Ответить
Умер Жванецкий. Как жаль, как жаль. Единственный автор, читая которого, слышишь его интонацию и голос.
Одесса теряет лучших, зато г труханов со скориком здоровы и даже ковид их не берет.
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06.11.2020 21:25 Ответить
На кладбище они собираются размещать одесситов. Подельник трухи , хозяин похоронного бюро пеструев, уже места готовит по двойному тарифу.
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06.11.2020 23:18 Ответить
 
 