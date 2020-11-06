Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак

Государство задолжало "Укрзализныце" миллиарды за льготные пассажирские перевозки. Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

По его словам, в компании ожидают компенсацию со стороны государства и местных властей значительных сумм за пассажирские перевозки по железной дороге.

"Например, Министерство образования, которое сейчас является нашим большим должником, практически более миллиарда гривен нам задолжало за перевозку своих льготных пассажиров. Поэтому мы в диалоге для того, чтобы нам государственные органы соответствующие и органы местного самоуправления компенсировали те затраты, которые мы осуществляем на перевозки пассажирские", - рассказал Жмак.

Он отметил, что сейчас убытки от пассажирских перевозок "Укрзализныця" покрывает за счет доходов от грузовых, которые составляют 80% дохода компании.

"Пассажирские перевозки - это больше социальный аспект. Конечно, мы не можем их разделить, если мы будем развивать грузовые, а пассажирские остановим. Поэтому мы будем делать как раз синергию с доходными грузовыми, с тем, чтобы поддержать должным образом надлежащий сервис, надлежащую услугу пассажирских перевозок", - сообщил Жмак.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил о необходимости реформировать "Укрзализныцю", разделив компанию на отдельные бизнесы.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.