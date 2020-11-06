РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
45360 посетителей онлайн
Новости Общество
1354 11
перевозки (254) Укрзализныця (1222)

Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак

Государство задолжало "Укрзализныце" миллиарды за льготные пассажирские перевозки. Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

По его словам, в компании ожидают компенсацию со стороны государства и местных властей значительных сумм за пассажирские перевозки по железной дороге.

"Например, Министерство образования, которое сейчас является нашим большим должником, практически более миллиарда гривен нам задолжало за перевозку своих льготных пассажиров. Поэтому мы в диалоге для того, чтобы нам государственные органы соответствующие и органы местного самоуправления компенсировали те затраты, которые мы осуществляем на перевозки пассажирские", - рассказал Жмак.

Он отметил, что сейчас убытки от пассажирских перевозок "Укрзализныця" покрывает за счет доходов от грузовых, которые составляют 80% дохода компании.

"Пассажирские перевозки - это больше социальный аспект. Конечно, мы не можем их разделить, если мы будем развивать грузовые, а пассажирские остановим. Поэтому мы будем делать как раз синергию с доходными грузовыми, с тем, чтобы поддержать должным образом надлежащий сервис, надлежащую услугу пассажирских перевозок", - сообщил Жмак.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил о необходимости реформировать "Укрзализныцю", разделив компанию на отдельные бизнесы.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
разве что ценными туалетными бумагами...
показать весь комментарий
06.11.2020 14:50
+2
Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак - Цензор.НЕТ 2610
показать весь комментарий
06.11.2020 14:50
+2
Извените, на дороги ушло. Большая стройка. Сам Бубочка. Понимать нужно.
показать весь комментарий
06.11.2020 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разве что ценными туалетными бумагами...
показать весь комментарий
06.11.2020 14:50 Ответить
Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак - Цензор.НЕТ 2610
показать весь комментарий
06.11.2020 14:50 Ответить
Извените, на дороги ушло. Большая стройка. Сам Бубочка. Понимать нужно.
показать весь комментарий
06.11.2020 14:52 Ответить
Выплатят все внешние долги, и начнут платить внутренние.
Мы ожидаем, что государство выплатит миллиарды, которые задолжало за льготные пассажирские перевозки, - Жмак - Цензор.НЕТ 6858
показать весь комментарий
06.11.2020 14:55 Ответить
когда кто-то говорит "государство", хочется стукнуть этого "кого-то" по голове и провести длинную лекцию на тему того, что от абстракций (государство) можно получить только абстракции (абстрактные обещания).
Хочешь денег - говори конкретно, кто из зелёной сволочи сейчас сидит в правительстве, какая конкретно фамилия у ответственного человека в министерстве образования, которое вам не платит положенное.
показать весь комментарий
06.11.2020 14:58 Ответить
у этого "государства" планы может быть именно такие - обанкротить "укрзализныцю", чтобы потом продать с молотка каким-то коломойским.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:00 Ответить
Никакой "дыры" в госбюджете нет, есть дефицит в 300 млрд грн - Шмыгаль

21.08.2020, 11:46
показать весь комментарий
06.11.2020 15:01 Ответить
Всі як шакали накидаються на бюджет. А коли піарились перед виборами та стукали себе в груди доказуючи як ви ссуки любете народ та пенсіонерів і пільговиків України, ви Шо падли не знали, що за все треба буде платити з державного бюджету?! Ні в одній країні немає стільки пільговиків як у нас. Навіть у кацапні і там пенсіонери платять за проїзд.
показать весь комментарий
06.11.2020 15:23 Ответить
Ожидайте...
показать весь комментарий
06.11.2020 16:46 Ответить
Государство -то выплатит, но не при этой власти--эти только воруют!
показать весь комментарий
06.11.2020 19:34 Ответить
опятьвсе украинцы должны заплатить за всяких халявщиков. когда уже уберут из нашего лексикона слово льгота
показать весь комментарий
06.11.2020 20:01 Ответить
 
 