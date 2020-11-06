Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко
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Верховная Рада может рассмотреть президентский законопроект № 4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" на следующей пленарной неделе (17-20 ноября), заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Я думаю, что должны возвратиться к вопросу законопроекта президента № 4288 о роспуске судей Конституционного Суда. По процедуре мы это сможем сделать только на следующей пленарной неделе", - сказал Корниенко журналистам в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что достаточно много голосов в поддержку данного законопроекта, и добавил, что народные депутаты, поддерживающие этот законопроект, продолжают убеждать своих коллег, что это важный элемент восстановления доверия к судопроизводству.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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"Чому Тупицький в такому шоці від того, що його так топлять?
Бо вони ПИСАЛИ РІШЕННЯ В КОНТАКТІ З ОФІСОМ.
Але в останній момент у Єрмака вирішили, що це надто небезпечно і повісили все на суддів.
Ті забирають весь негатив, а Єрмак отримує підставу перетрясти КС.
ВСІ ВСЕ ЗНАЛИ", - розповідає один із впливових депутатів "Слуги народу". https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
Центр протидії корупції
ну вперёд!
" ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАВ ПРО ПІДГОТОВКУ РІШЕННЯ КС І ПРО ЙОГО ЗМІСТ"
И поэтому именно ОН и представляет настоящую угрозу Украине.
КС если и разгонять, то вместе сним. Потому как они подельники