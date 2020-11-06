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Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада может рассмотреть президентский законопроект № 4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" на следующей пленарной неделе (17-20 ноября), заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я думаю, что должны возвратиться к вопросу законопроекта президента № 4288 о роспуске судей Конституционного Суда. По процедуре мы это сможем сделать только на следующей пленарной неделе", - сказал Корниенко журналистам в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что достаточно много голосов в поддержку данного законопроекта, и добавил, что народные депутаты, поддерживающие этот законопроект, продолжают убеждать своих коллег, что это важный элемент восстановления доверия к судопроизводству.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+7
Не доходят до сосновоголових предупреждения от стран G7, что нельзя топтаться по Конституции ?
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06.11.2020 15:13
+4
Вот у жабеня подгорает,а еще и Байден на подходе...
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06.11.2020 15:20
+4
Пусть вносят, но не нарушают законы, Конституцию в ее нынешней редакции.
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06.11.2020 15:20
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Не доходят до сосновоголових предупреждения от стран G7, что нельзя топтаться по Конституции ?
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06.11.2020 15:13 Ответить
Ну положим изменения в Конституцию можно внести двумя путями - конституционным большинством Рады или всенародным референдумом.
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06.11.2020 15:17 Ответить
Пусть вносят, но не нарушают законы, Конституцию в ее нынешней редакции.
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06.11.2020 15:20 Ответить
Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3194
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06.11.2020 15:13 Ответить
Вот у жабеня подгорает,а еще и Байден на подходе...
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06.11.2020 15:20 Ответить
Не тільки разогнать а притягнути за зраду до кримінальної відповідальності,бо ці тварини в мантіях підірвали устрій держави і довіру до судочинства. Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске КС на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1863
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06.11.2020 15:20 Ответить
ТЕ, ЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАВ ПРО ПІДГОТОВКУ РІШЕННЯ КС І ПРО ЙОГО ЗМІСТ, ПІДТВЕРДИЛИ УП ДЖЕРЕЛА В "СЛУЗІ НАРОДУ".


"Чому Тупицький в такому шоці від того, що його так топлять?
Бо вони ПИСАЛИ РІШЕННЯ В КОНТАКТІ З ОФІСОМ.
Але в останній момент у Єрмака вирішили, що це надто небезпечно і повісили все на суддів.
Ті забирають весь негатив, а Єрмак отримує підставу перетрясти КС.
ВСІ ВСЕ ЗНАЛИ", - розповідає один із впливових депутатів "Слуги народу". https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
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06.11.2020 15:28 Ответить
Ну найбільше негативу серед політиків сьогодні на Єрмаку. Наступні йдуть Зєля і Пєця порівну. КС десь далеко позаду у цьому рейтингу
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06.11.2020 15:32 Ответить
Зюзя и Петро несравнимые величины. Сравнивать Президента и Бубенчика как то смешно
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06.11.2020 15:37 Ответить
Судді КСУ, призначені Порошенком, не підтримали скандальне рішення про електронне декларування -
Центр протидії корупції
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06.11.2020 15:42 Ответить
Щоб роспустити КС треба міняти Конституцію. А це 300+1. Інакше буде підстава для імпічменту.
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06.11.2020 15:30 Ответить
Эти граждане хотят вместе со своим придурошным вождём в тюрьму за покушение на конституционный строй?
ну вперёд!
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06.11.2020 15:41 Ответить
С одной стороны страна агрессор РФ с другой стороны КС представляют угрозу Украине.Создается впечатление, что КС задался целью уничтожить Украину. Поэтому в данном вопросе поддерживаю Зеленского, что КС необходимо разгонять. Другое дело, как это сделать, это уже вопрос техники. Ждать от нынешнего КС чего ни будь хорошего уже не стоит.
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06.11.2020 15:48 Ответить
Каре , вы читать умеете?
" ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗНАВ ПРО ПІДГОТОВКУ РІШЕННЯ КС І ПРО ЙОГО ЗМІСТ"

И поэтому именно ОН и представляет настоящую угрозу Украине.
КС если и разгонять, то вместе сним. Потому как они подельники
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06.11.2020 15:57 Ответить
Замість того щоб посадити корумпованих судів КС суду до тюрми, Зеленський підім'яв під себе право розганяти КС суд порушуючи Коснтитуцію? Вже раз він ВР розігнав незаконно. Люмпенам сподобалось як у них свиснули землю з під ніг. Яке має право голорва виконавчої влади назначати суддів чи розганяти їх? Приведіть їх заплати і пенсії до нормальних це 30 000 заплата і 3000 пенсія - і все. Ця зелена сволота хоче вкинути в кріла КС суду свої креатури, якіих їм підберуть 17 хабадних олігархів. На цьому вся реформа і завершиться. А остолопи відкриють роти, коли побачать як їх в котре облапошила влада фарисеїв. Ну , ну!
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06.11.2020 15:59 Ответить
Такого брехливого преЗедента і його команди в Україні ще не було.
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06.11.2020 16:23 Ответить
И одновременно посадить Чувасизого.
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06.11.2020 16:53 Ответить
Лошара,после перезапуска парламента его захватят рошеновцы с регионалами а влепят Зеле импичмент и посадки будут с ним.. Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2158
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06.11.2020 18:32 Ответить
Зе артист робить вигляд,що нічого не знав про розгляд КС питання е-декларування і тут треба було реагувати відразу,а може це все зроблено спецом,а тепер ще відтерменування проголосовування ВР ще на два тижня і це також по вказівці окремих осіб.
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06.11.2020 19:05 Ответить
 
 