Украина выполнила 4 из 10 структурных маяков Меморандума с МВФ, - Марченко
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Министерство финансов ожидает до конца этого года транш от МВФ в рамках действующей программы stand-by.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил глава ведомства Сергей Марченко.
"Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное", - рассказал министр.
Марченко отметил, что Украина уже выполнила 4 структурных маяка программы, и выполнение еще двух - на финальной стадии.
"Мы уже выполнили четыре из десяти структурных маяков Меморандума с МВФ. Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей , которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.
Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний. Это, кстати, было одним из проблемных вопросов, и сейчас оно снято (принято постановление КМУ от 26 октября 2020 № 996 "Некоторые вопросы оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики")", - рассказал Марченко.
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АРИФМЕТИКА НАНЕСЛА ОТВЕТНЫЙ УДАР. Проект бюджета был проголосован. В нём дыра в 300 миллиардов гривень, сокращение финансирования армии, повышение финансирования МВД и ДБР и некоторых других структур, которые умеют выполнять команды "к ноге", "апорт", "фас порошенка". Впрочем, для наших постоянных читателей это не является сюрпризом - о готовящихся изменениях в бюджет мы уже предупреждали, и как обычно оказались более или менее правы и т точны.
ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ. (Хуже, чем сифилис.) Нам напоминают, что 2-го декабря 2019 года, Владимир Зеленский похвастался, что найдено "интересное решение", чтобы следующей зимой понизить тарифы на отопление почти вдвое. Возьмите платёжку. Посмотрите в платёжку. Посмотрите в честные глаза президента. Посмотрите снова в платёжку. Снова посмотрите в честные глаза президента.
Теперь подойдите к зеркалу, и посмотрите на отражающегося в нём лоха и терпилу. Это и есть интересное решение.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦИФР. Загуглите слова "збиток за півроку" и посмотрите на результаты.
11 миллиардов - у "Нафтогаза", 18 миллиардов - у "Укрэнерго", 4 миллиарда - у "Укрнафты", 2 миллиарда - у "Укрэксимбанка", 8.8 миллиардов - у "Укрзалізниці".
Теперь подойдите к зеркалу и посмотрите на отраждающегося в нём лоха и терпилу.
ОПЯТЬ МЫШИ ВИНОВАТЫ. Государственная аудиторская служба Украины снова обнаружила пропажу тысяч тонн зерна, и на сотни миллионов гривень просроченных продовольственных товаров, которые теперь только выкинуть.напомним, что мыши уже съели 250 тысяч тонн зерна один раз, и 2700 вагонов зерна второй раз - и всё время в Госрезерве. Что делать - не ясно. Может, кошек завести? Ну или место проклятое.
НУ ТУПЫЫЫЫЕ! Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине кредиты на ремонт дорог. Конечно, было бы смешно внезапно их потратить на медицину. Это было бы иронично и исполнено вселенской гармонии. Но их, конечно, тупо сп*здят. Да, я обещал не матюкаться. Но я думаю, этот случай, когда их не разворуют, не украдут, не стащат, не стибрят, не уведут, не подрежут, не свистнут - а именно сп*здят.
Чем думает ****, давая деньги долбо*бам - совершенно непонятно. Да, я обещал не матюкаться. Но я думаю, это тот случай, когда деньги дают не дурачкам, не остолопам, не балбесам, не дурикам, не тупакам, не глупышкам - а именно долбо*бам.
Как говорится, из песни слова не выкинешь.
Доброе утро!
А що там у ПП - А що там у ЄС
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73.6 млрд. гривен внутренних заимствований ? А бумаги для рисования гривны вам хватит? Долговые обязательства на 1-й кв. 2021 - 135,56 млрд гривен
Про це інформує пресцентр Національного банку України.
Зменшення міжнародних резервів відбулося внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку, пояснюють у НБУ.
Загалом динаміку резервів упродовж вересня визначали операції уряду з управління державним боргом, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
"Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381,0 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 78,0 млн дол. США - на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 188,0 млн дол. США (в еквіваленті)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, для згладжування коливань у бік знецінення гривні Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол. США.
а могла б і три