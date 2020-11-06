Украина выполнила 4 из 10 структурных маяков Меморандума с МВФ, - Марченко

Министерство финансов ожидает до конца этого года транш от МВФ в рамках действующей программы stand-by.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявил глава ведомства Сергей Марченко.

"Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное", - рассказал министр.

Марченко отметил, что Украина уже выполнила 4 структурных маяка программы, и выполнение еще двух - на финальной стадии.

"Мы уже выполнили четыре из десяти структурных маяков Меморандума с МВФ. Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей , которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний. Это, кстати, было одним из проблемных вопросов, и сейчас оно снято (принято постановление КМУ от 26 октября 2020 № 996 "Некоторые вопросы оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики")", - рассказал Марченко.

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