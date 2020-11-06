Приватизировать АЭС невозможно, и нагнетание такой информации является информационной диверсией, - Минэнерго

Министерство энергетики подчеркивает, что приватизировать НАЭК "Энергоатом", атомные электростанции или ядерные установки невозможно, а правительство рассматривает только вопросы корпоратизации госкомпании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, пишут Украинские новости.

В министерстве обращают внимание на то, что во время обсуждениия корпоратизации "Энергоатома" на совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля от 27 октября действительно речь шла о "частной собственности", но исключительно в контексте преобразования госпредприятия в частное акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого будут в собственности государства.

"Это стало основанием ошибочной интерпретации некоторыми СМИ и даже представителями "Энергоатома" как возможности владения частными лицами. Это не так", - акцентируют в Минэнерго.

В министерстве напоминают, что еще несколько лет назад в "Энергоатоме" так же признавали необходимость перехода от унитарной формы в акционерное общество со 100% государственной собственностью, как для привлечения международных инвестиций в развитие атомной энергетики в Украине, так и для обеспечения полноценного участия АЭС в новом формате энергорынка.

Путь корпоратизации прошли уже "Укргидроэнерго", которое 16 лет назад преобразовано из государственного предприятия в ЗАО, а также "Укрэнерго", которое в прошлом году также получило статус ЗАО. Оба предприятия остались в собственности государства и успешно работают.

"Так же как "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго", "Энергоатом" был и остается в собственности государства, со всеми ядерными установками. К тому же, в январе 2020 года правительство внесло "Энергоатом" в перечень государственных активов, не подлежащих приватизации, что лишний раз подтверждает абсурдность слухов о его приватизации", - отмечают в министерстве.

Минэнерго просит экспертов, журналистов и представителей "Энергоатома" "не играть словами ради хайпа и не распространять дезинформацию".

"Приватизация как "Энергоатома" в целом, так и его ядерных установок невозможна, а распространение и нагнетание такой информации выглядит как намеренная информационная диверсия против госкомпании", - подчеркивают в министерстве.

В свою очередь председатель экспертного совета Минэнерго Сергей Чех обращает внимание, что приватизировать "Энергоатом" не позволяет законодательство.

"У нас жесткое законодательство, соответствующее мировым требованиям. Единственным оператором, который может безопасно и надежно эксплуатировать ядерные установки – является "Энергоатом". Персонал этой государственной компании имеет личные лицензии на выполнение определенных работ. Поэтому информация о приватизации - это искусственная спекуляция", - говорит Чех.

Он так обратил внимание на другие спекуляции, распространяющиеся в медиа относительно атомной отрасли: якобы ограничивается генерация "Энергоатома".

"В 2016-2017 годах на Энергоатом, по моему мнению, было возложено слишком много обязанностей по производству электроэнергии, что сказалось и на надежности работы. И сегодняшние 50% производства всей электроэнергии страны атомными электростанциями - это не много и не мало, это производственная норма, которая должна быть. Она обеспечивает процесс производственного восстановления, а задача рынка - обеспечить доходами весь цикл деятельности", - пояснил Чех.

При этом "Энергоатом" должен был бы дополнительно нарастить производство электроэнергии зимой, но не смог этого сделать из-за срыва ремонтной кампании. "Ссылались на нехватку средств. Но есть много других причин, например, срывы тендеров и неритмичное поставки материалов и запчастей. А это уже организационный, а не финансовый вопрос", - отметил эксперт.

Он также выразил удивление тем, что руководство "Энергоатома" премирует себя же в то время, как госкомпания скатилась в убытки 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года.

Напомним, за время карантина премии получили и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин (зарплата в апреле-мае 420 тыс. грн), его заместители Герман Галущенко (зарплата в августе - 278 тыс.), Якоб Хартмут (зарплата в августе - 255 тыс.). Также премию получил и.о. генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Максим Зорин, ответственный за реализацию стратегии продаж электроэнергии "Энергоатомом" на рынке "на сутки вперед". Отмечалось, что премирование совпало со временем, когда за "Энергоатомом" стали замечать махинации на рынке, в частности искусственную продажу атомной электроэнергии бизнесу за бесценок. Среди покупателей электроэнергии "Энергоатома" - бизнес Игоря Коломойского.

Также сообщалось, что "Энергоатом" блокировал антикоррупционную проверку НАПК, а теперь блокирует назначение наблюдательного совета.

При этом руководство "Энергоатома" готовит соглашение с россиянами на 73 млрд грн по достройке Хмельницкой АЭС.