"ЕС" требует прекратить давление не врача из Черновцов Ольгу Кобевко, которую вызвали на допрос за ее заявление о нехватке кислорода в больнице

Партия "Европейская Солидарность" раскритиковала действия властей в Черновцах против врача-инфекциониста Ольгу Кобевко, которая заявила о том, что пациенты, больные COVID-19, из-за нехватки кислорода в больнице, самостоятельно покупают кислородные баллоны.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине врач, который более 8 месяцев спасает людей от пандемии СOVID-19, вынуждена отбиваться от местных властей и правоохранителей из-за публикации об условиях труда медицинских работников.

По информации территориальной организации, врач-инфекционистка областной клинической больницы Ольга Кобевко вынуждена тратить время для разъяснений участковому инспектору райотдела полиции касательно ее публичного осуждения ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами во время пандемии, в частности касательно обеспечения местной больницы кислородом", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Черновицкая территориальная организация партии "Европейская Солидарность" осуждает такие действия власти, требует прекратить давление на людей в белых халатах, не мешать им выполнять свою работу и взяться наконец за надлежащее обеспечение медицинских учреждений для борьбы с COVID-19.

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