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"ЕС" требует прекратить давление не врача из Черновцов Ольгу Кобевко, которую вызвали на допрос за ее заявление о нехватке кислорода в больнице

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"ЕС" требует прекратить давление не врача из Черновцов Ольгу Кобевко, которую вызвали на допрос за ее заявление о нехватке кислорода в больнице

Партия "Европейская Солидарность" раскритиковала действия властей в Черновцах против врача-инфекциониста Ольгу Кобевко, которая заявила о том, что пациенты, больные COVID-19, из-за нехватки кислорода в больнице, самостоятельно покупают кислородные баллоны.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"На Буковине врач, который более 8 месяцев спасает людей от пандемии СOVID-19, вынуждена отбиваться от местных властей и правоохранителей из-за публикации об условиях труда медицинских работников.

По информации территориальной организации, врач-инфекционистка областной клинической больницы Ольга Кобевко вынуждена тратить время для разъяснений участковому инспектору райотдела полиции касательно ее публичного осуждения ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами во время пандемии, в частности касательно обеспечения местной больницы кислородом", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Черновицкая территориальная организация партии "Европейская Солидарность" осуждает такие действия власти, требует прекратить давление на людей в белых халатах, не мешать им выполнять свою работу и взяться наконец за надлежащее обеспечение медицинских учреждений для борьбы с COVID-19.

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Топ комментарии
+12
Вона своєю правдою бруднить чистий образ "нарідного" зЕзідента- великого будівельника доріг і розпилювача ковідного фонду. НехАрАшо.
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06.11.2020 16:16
+10
Нє, ну ти знатний рабатяга.
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06.11.2020 15:48
+6
Богуцкая , действительно сумасшедшая , как и многие из шоблы зелёных
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06.11.2020 16:30
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сделайте хоть что то, а то только балаболить можете
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06.11.2020 15:41 Ответить
Нє, ну ти знатний рабатяга.
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06.11.2020 15:48 Ответить
Богуцкая , действительно сумасшедшая , как и многие из шоблы зелёных
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06.11.2020 16:30 Ответить
Вона своєю правдою бруднить чистий образ "нарідного" зЕзідента- великого будівельника доріг і розпилювача ковідного фонду. НехАрАшо.
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06.11.2020 16:16 Ответить
Може ЄС в курсі, де моя шкарпетка загубилась? )
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06.11.2020 16:38 Ответить
В твоих обосраных трусах.
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06.11.2020 17:28 Ответить
Ну це вже залёт Петя.Москальские методы.И такие мелочные.Ну ты и чмо. "ЕС" требует прекратить давление не врача из Черновцов Ольгу Кобевко, которую вызвали на допрос за ее заявление о нехватке кислорода в больнице - Цензор.НЕТ 4507
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06.11.2020 19:21 Ответить
"ЕС" требует прекратить давление не врача из Черновцов Ольгу Кобевко, которую вызвали на допрос за ее заявление о нехватке кислорода в больнице - Цензор.НЕТ 7194
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06.11.2020 19:42 Ответить
а вот с каого это фуя какой то участковый мусор имеет право вызывать и опрашивать Врача - знаем Кобевко , по поводу ее высказывания по факту...- что , есть производство че гото ...., на каком основании - кто открыл , и по чьему "указу", наверное сраколиз никчема именованый зЭ-оСачук подсуетился...., от гидота...
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06.11.2020 21:12 Ответить
...давление НЕ врача? А кого тоді? "ЕС" требует прекратить давление не врача из Черновцов Ольгу Кобевко, которую вызвали на допрос за ее заявление о нехватке кислорода в больнице - Цензор.НЕТ 8003
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06.11.2020 22:02 Ответить
Хах. Кислород? А в Чернигове подтвержденные больные могут на рентген легких попасть только по записи через месяц, подключив все свои связи, как при **@ном совке. Бесплатное тестирование на ковид- вообще нереально- т**я с симптомами просто не запишут на тест, чтоб не портить статистику потобласти. Платные тесты мало кто делает- область одна из беднейших в стране, да и смысла в них не понимают.
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07.11.2020 01:01 Ответить
 
 