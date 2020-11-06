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Новости Политика Украины
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Киев (11120) Кличко (2395) местные выборы (1118) мэр (522) ТИК (36)

Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком

Городским головой Киева вновь избран Виталий Кличко.

Об этом заявили в пятницу в Киевской городской территориальной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным главой горизбиркома Валентиной Корольковой данным, на выборах 25 октября Кличко поддержали 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТИК должны до конца сегодняшнего дня установить результаты местных выборов, - ЦИК

В связи с тем, что действующий мэр набирает более 50% голосов, второго тура выборов мэра в Киеве не будет.

За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек, пишет РБК-Украина.

За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.

За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателя.

За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.

Андрея Пальчевский от "Победы Пальчевского" поддержали 38 360 человек.

За Игоря Смешко от "Силы и чести" проголосовали 22 418 избирателей.

За Александра Омельченко от "Единства" проголосовали 21 542 человека.

Николая Томенко от "Родной Украины" поддержали 15 039 человек.

За Андрея Ильенко от "Свободы" проголосовали 14 519 человек.

Борислав Береза ​​от "ЕкоПартии" получил 7 448 голосов.

Юрия Левченко от "Народовластия" поддержали 6 570 человек.

Егора Фирсова от "Экологической альтернативы" поддержали 2 759 человек.

За Виктора Петрука от "Общественного движения "Хвиля" проголосовали 1 844 человека.

Максим Гольдарб (самовыдвиженец) получил 1 659 голосов.

За Сергея Шахова от "Нашего края" проголосовали 1 608 человек.

Михаила Поживанова от "Радикальной партии" поддержали 1 388 человек.

Диана Гранцева (самовыдвиженец) получила 844 голоса.

За Елену Филонову от "Вместе сила" проголосовали 456 человек.

Сергей Гусовский "За будущее" получил 319 голосов.

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Топ комментарии
+29
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Отака муйня зебілята, а пам`ятаєте , як на початку заскоку Зе на трон, Богдан все з Зе хотіли Кличка накаутнути з мера. І де зараз Богдан, не забаром там буде і Зе , тільки далі у проФФесора в Ростові, бацати на піаніно мурку в шапіто. Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 7855
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06.11.2020 15:58
+27
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 8041
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06.11.2020 15:56
+25
по информации из Министерства Обороны, ПВО города Киева уже неделю пытается сбить неизвестный воздушный аппарат в желтом плаще с зеленым зонтиком, который летает в небе столицы..
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06.11.2020 16:00
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И считали недолго. Недельку всего
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06.11.2020 15:54 Ответить
Та майже дві. 12 діб всього.
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06.11.2020 16:31 Ответить
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 8041
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06.11.2020 15:56 Ответить
..зато полетала на метле, аж у самом Киеве..)
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06.11.2020 17:51 Ответить
Ну с учётом того какие были остальные кандидаты-однодневки, я даже не удивлён...
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06.11.2020 15:56 Ответить
А як же пані мем... 😀
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06.11.2020 15:56 Ответить
ну и хорошо. у Пальчевского я надеюсь 49% ??))
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06.11.2020 15:57 Ответить
Виталя не пальцем сделан
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06.11.2020 15:59 Ответить
комментарий отмечен как спам
а рукой
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06.11.2020 16:29 Ответить
Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Отака муйня зебілята, а пам`ятаєте , як на початку заскоку Зе на трон, Богдан все з Зе хотіли Кличка накаутнути з мера. І де зараз Богдан, не забаром там буде і Зе , тільки далі у проФФесора в Ростові, бацати на піаніно мурку в шапіто. Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 5309 Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком - Цензор.НЕТ 7855
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06.11.2020 15:58 Ответить
Байден взял Пенсильванию !
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06.11.2020 15:58 Ответить
Поздравляю Байдена
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06.11.2020 16:01 Ответить
А Трампу только остаётся взять справку у психиатра чтобы не посадили
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06.11.2020 16:01 Ответить
Пока еще не публиковали результаты по штату, пруфы в студию. По последним данным на 16-00, Байден пока лидирует 49,39% на 49,37%.
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06.11.2020 16:22 Ответить
Ще не взяв Пенсільванії, тільки в лідери вийшов; але в Джорджії - фініта: залишилось тисячу порахувати, і тисяча переваги.
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06.11.2020 16:35 Ответить
Поздравляю Кличка! официальный результат
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06.11.2020 16:00 Ответить
по информации из Министерства Обороны, ПВО города Киева уже неделю пытается сбить неизвестный воздушный аппарат в желтом плаще с зеленым зонтиком, который летает в небе столицы..
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06.11.2020 16:00 Ответить
Рушійна сила апарату- пердячий газ.
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06.11.2020 16:02 Ответить
Предлагаю Верещук назначить мэром Бортнической станции аэрации !
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06.11.2020 16:04 Ответить
А где же "перемога Пальчевского"? ! А как дышал!"
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06.11.2020 16:08 Ответить
а Попов на ватних аналах мертвечука готується до дебатів. Його дресирують відповідати на запитання глядачів.
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06.11.2020 16:30 Ответить
Бідний Київ. Спотворений, перенаселений, не придатний до нормального життя.
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06.11.2020 16:44 Ответить
Я живу в Київі. Нормальне місто, не гірше за європейськи столиці, а я була майже у всії, від Братислави до Лісабона.
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06.11.2020 18:04 Ответить
Если бы была, то не писала бы такой херни.
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06.11.2020 18:21 Ответить
100% ,для этого необходимо хотя бы зедебилам в Варшаву съездить или в Братиславу.
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06.11.2020 19:15 Ответить
Вітаю пана Кличка.
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06.11.2020 16:46 Ответить
Учитывая, что в Киеве проживает 3,7 млн человек, то это меньше даже 10 %, вобщем, жестокая реальность! Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 9309
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06.11.2020 16:54 Ответить
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В Киеве давно уже больше чем 3,7млн)
И реальность такова что городу, с пидаликом, писец 😞
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06.11.2020 17:12 Ответить
Кличко, конечно же, ушлепок. Но это лучше, чем пальчевский или верещук.
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06.11.2020 17:21 Ответить
Это называется выборы без выбора)
Этим и объясняется низкая явка
Если бы была графа: " не підтримую жодного з кандидатів" то за это проголосовала бы точно половина города
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06.11.2020 18:21 Ответить
хорошо.
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06.11.2020 17:35 Ответить
Как точненько ему натянули результат!!!
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06.11.2020 18:19 Ответить
Натянули зедебилов и жозепистов,это точно.
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06.11.2020 19:17 Ответить
Поразка Пальчевського-Мертвечука
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06.11.2020 18:40 Ответить
Кращого мера в Києві ще не було.
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06.11.2020 18:54 Ответить
бедный Киев!
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06.11.2020 23:47 Ответить
Багатий.
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07.11.2020 01:35 Ответить
Багатий той. Хто землі роздає...
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07.11.2020 02:02 Ответить
виталька - уперед!
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06.11.2020 18:59 Ответить
Киян слід поважати хоча б за те,що верещучку,ватну тварину,прокинули так,що на десятеліття запам'ятає!!!
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06.11.2020 19:19 Ответить
лично ко мне мэр киева отношения как мэр не имеет никакого. но я доволен им, и что он переизбран видя то шобло ***** что там балатировалось...а из хороших кто там был... так ХОРОШЫЙ ЧЕЛОВЕК это не профессия! КЛИЧКО УЖЕ С ОПЫТОМ. во всех странах ему рады и все знакомы ему ,владеет украинским нормально...ну нет ему равных кто бы и что там не ржал над его там иногда высказываниями...*как известно святые не обитают на земле....а на небесах... всё то неважно...главное чтобы уважаемый был в мире и денег давали инвестиции меру и приезжали к нему гости знаменитости и бизнесмены...остальные то сепары то придурки то просто хорошие парни... так что я поздравляю КЛИЧКО С ПОБЕДОЙ, о лучшем мечтать то можно мэре. но только во снах...как то так... Кличка переобрано мером Києва: в першому турі за нього проголосували 50,52%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 809
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06.11.2020 19:46 Ответить
А мені по-"""р, хто буде красти в Києві!
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06.11.2020 19:58 Ответить
Хуже вже бути не може.
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07.11.2020 02:04 Ответить
 
 