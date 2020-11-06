"Выборы по-американски. Локдаун по-украински": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят выборы в США и нужно ли вводить локдаун в Украине

Сегодня, 6 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", зрителей ожидает эксклюзив - первое выступление нацгвардейца Виталия Маркива после освобождения из итальянской тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также эксклюзивно в выпуске ведущий Савик Шустер объяснит, как проходили выборы в США, и покажет, кто стал бы президентом Украины в 2010 году, если бы у нас голосовали за американской избирательной системой.

В частности, политики будут говорить о влиянии, которое окажут на Украину важнейшие выборы в мире.

И будут обсуждать нужно ли вводить локдаун в нашей стране.

Гостями студии станут: АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины; ВИТАЛИЙ МАРКИВ, военнослужащий Национальной гвардии Украины, освобожден из итальянской тюрьмы; МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины; АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, премьер-министр Украины (2014-2016); ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии ВО "Батькивщина"; СЕРГЕЙ РАХМАНИН, председатель фракции партии "ГОЛОС"; ДАВИД ААРАХАМИЯ, председатель фракции партии "Слуга народа"; ПЕТР ПОРОШЕНКО, лидер партии "Европейская солидарность", Президент Украины (2014-2019);

МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации; ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; УИЛЬЯМ ТЕЙЛОР, Временный поверенный в делах США в Украине, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2006-2009); ; ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020) ОЛЬГА ТОКАРЮК, соавтор документального фильма "Между двух огней".