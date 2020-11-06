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"Выборы по-американски. Локдаун по-украински": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят выборы в США и нужно ли вводить локдаун в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Выборы по-американски. Локдаун по-украински": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят выборы в США и нужно ли вводить локдаун в Украине

Сегодня, 6 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", зрителей ожидает эксклюзив - первое выступление нацгвардейца Виталия Маркива после освобождения из итальянской тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также эксклюзивно в выпуске ведущий Савик Шустер объяснит, как проходили выборы в США, и покажет, кто стал бы президентом Украины в 2010 году, если бы у нас голосовали за американской избирательной системой.

В частности, политики будут говорить о влиянии, которое окажут на Украину важнейшие выборы в мире.

И будут обсуждать нужно ли вводить локдаун в нашей стране.

Гостями студии станут: АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины; ВИТАЛИЙ МАРКИВ, военнослужащий Национальной гвардии Украины, освобожден из итальянской тюрьмы; МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины; АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, премьер-министр Украины (2014-2016); ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, лидер партии ВО "Батькивщина"; СЕРГЕЙ РАХМАНИН, председатель фракции партии "ГОЛОС"; ДАВИД ААРАХАМИЯ, председатель фракции партии "Слуга народа"; ПЕТР ПОРОШЕНКО, лидер партии "Европейская солидарность", Президент Украины (2014-2019);
МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации; ЮРИЙ БОЙКО, сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; УИЛЬЯМ ТЕЙЛОР, Временный поверенный в делах США в Украине, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2006-2009); ; ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 – март 2020) ОЛЬГА ТОКАРЮК, соавтор документального фильма "Между двух огней".

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Меньше бы таких передач и савиков, то меньше было бы дезинформации и сплетни не распускали.
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06.11.2020 16:33 Ответить
Для локдауна нужны деньги, и что бы экономика работала, а у нас бюджет отмывают на гос.облигациях финансовой пирамиды под 15%, страны прибалтики и Польша платит 1%,пререплачивая примерно 6-7 миллрд. $ в год, подымая спрос на % ставку НБУ и без того высокой, правда сейчас понизили до 6%, или тупо бюджет пилят, как на дорогах и Зе э/э, уже на армию финансы сокращают в бюддете этого гола, а о медицине и образовании и говорить не прихолится, зато поставки Зе э/э по гарантированным тарифам государством в 3 раза выше Европейских планируют увеличит на 15%, что это за инвесторы это обнальщики бюджета.
Какой локдаун будем работать за нищенскую зарплату, пока эпидемия без надлежащего финансирования медицины всех не выкосит.Правда Зеленский зуб давал, что учителя будут получать 4 тыс.$ и это без пособия по эпидемии, как делают в Европе, куда мы шли и наконец пришли в конец.
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06.11.2020 17:36 Ответить
"Вибори по-американськи. Локдаун по-українськи": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вибори в США і чи потрібно запроваджувати локдаун в Україні - Цензор.НЕТ 5457
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06.11.2020 19:44 Ответить
Лох даун статті такі пише. Ще б китайських слів напхали. Своїх мало.
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06.11.2020 20:58 Ответить
 
 