Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания после обработки 95% бюллетеней.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время у Байдена в Пенсильвании уже на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.

В случае если Пенсильвания останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.

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