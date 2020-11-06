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Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания после обработки 95% бюллетеней.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

В настоящее время у Байдена в Пенсильвании уже на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.

В случае если Пенсильвания останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.

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Топ комментарии
+66
Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство - Цензор.НЕТ 7533
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06.11.2020 16:28
+50
Не зря рыжий подкацапник визжал что бы остановили подсчёт голосов. Чувствовала крыса кремлёвская свой конец...Кацапня на форумах лютует усераеца...все за Трампа топят..
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06.11.2020 16:26
+46
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ЭПОХУ КОУНОВ!!!


БАЙДЕН ПРИЙДИ - ВОВУ ЗАБЕРИ!!!
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06.11.2020 16:26
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The Washington Post сообщает, что Секретная служба США усилила охрану кандидата в президенты Джо Байдена, который всё больше отрывается в голосовании от действующего главы государства.
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06.11.2020 18:08 Ответить
Воздушное пространство над домом кандидата в президенты США Джо Байдена объявлено закрытой зоной и взято под особый контроль военных... это фактически признание победы Байдена на выборах главы государства. такі справи...
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06.11.2020 18:09 Ответить
Ничего это не значит, кандидатов охраняют так же как президентов.
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06.11.2020 20:37 Ответить
чем дальше тем кацапня становится все груснее. знает монголоидное племя что Бидон прийдет и порядок наведет. а это значит кырдык изгойной засрашке.
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06.11.2020 18:17 Ответить
Моделайзер нехай знову займається своїми конкурсами краси, він у цьому великий фахівець, нарцис сраний.
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06.11.2020 19:06 Ответить
в связи с победой байдена путин срочно заболел болезнью паркинсона
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06.11.2020 19:33 Ответить
Хто нибудь ещё слышит вой на масковских болотах или это мне показалось ??? Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 9086 Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 4009
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06.11.2020 19:41 Ответить
Этот вой у них пестнєй зов'йотся Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 2144
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06.11.2020 21:38 Ответить
Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 7728
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07.11.2020 00:07 Ответить
Мне сегодня понравился вой у Подоляки))) Еще вчера он распинался о победе рыжего, а сегодня, что Америке пипец и она расколется из за "массовых фальсификаций")))
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07.11.2020 00:20 Ответить
Бай Бай Трамп!
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06.11.2020 19:51 Ответить
Чисто скачки.Руби бабло на лошадях Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 1186
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06.11.2020 19:54 Ответить
А хто ставив на кульгаву конячку? Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 6004
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06.11.2020 21:40 Ответить
Даже не знаю.Мне тут один раз,предложили выбрать патрон с какого друга завалить.Я такой,думаю,ну щоб не мучался с сорокпятки прикинь?Так они его с пушки расстреляли. Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 8887
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06.11.2020 21:47 Ответить
Шо не понял?Пушка сорокапятка,а не калибр под Кольт Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 5669
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06.11.2020 21:52 Ответить
А, нарешті второпав ))
Доречі, давно вже хотів у вас поцікавитись, та все ніяк не випадало слушного моменту: як там самопочуття вашого друга - сон та апетит зараз в нормі?
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06.11.2020 22:10 Ответить
Брехать не стану,но на заметку взяв.Путаэ людей на Цензоре Вибори в США: Байден обходить Трампа в штаті Пенсільванія, перемога в якому гарантує йому президентство - Цензор.НЕТ 9761
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06.11.2020 22:15 Ответить
а неплохо так Пенсильвания отстрелялась - bull eye.
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06.11.2020 20:26 Ответить
Так Невада тоже за Байдена, рыжий клоун нах.
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06.11.2020 20:36 Ответить
Цікаво, якщо деменційний дідо Байден виграє і загнеться до 20.01.2021, то президентом стане тьотка Камала чи все-таки ні, бо приведення до присяги не було і будуть нові вибори ?
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06.11.2020 20:46 Ответить
Беня ау😷. Жди волшебный пендель😄
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06.11.2020 21:44 Ответить
Кацапи злились в шизофренічному розпачу разом з нашими трампістами. Нарешті, вони об'єднались, рудий додік їх таки об'єднав.
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06.11.2020 22:16 Ответить
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