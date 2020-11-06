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Выборы в США: Байден обходит Трампа в штате Пенсильвания, победа в котором гарантирует ему президенство
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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания после обработки 95% бюллетеней.
Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
В настоящее время у Байдена в Пенсильвании уже на 5,5 тыс. голосов больше, чем у Трампа. До сих пор в этом штате лидировал как раз Трамп.
В случае если Пенсильвания останется за Байденом и Трампу не удастся успешно оспорить результаты голосования в этом и других штатах, кандидат от демократов наберет достаточно выборщиков для избрания президентом США.
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Доречі, давно вже хотів у вас поцікавитись, та все ніяк не випадало слушного моменту: як там самопочуття вашого друга - сон та апетит зараз в нормі?