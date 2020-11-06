РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
50378 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1734 15
карантин (15793) Словакия (245) тест (247) Шмыгаль Денис (1749) COVID-19 (17504) коронавирус (16340)

В Украине словацкую модель массового тестирования на COVID-19 можно применять в городах "красной" зоны, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине словацкую модель массового тестирования на COVID-19 можно применять в городах "красной" зоны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как можно применить словацкую модель массового быстрого тестирования на коронавирус. Ее можно использовать в отдельных городах "красной зоны".

Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Кабинета Министров заявил, что Украина заказала 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии.

"Заказаны и будут завезены в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", - сказал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Словакии у половины населения взяли анализы на COVID-19

Шмыгаль подчеркнул, что ими можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Он добавил, что правительство проводило консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть "красные" зоны", - сказал премьер.

Напомним, в Словакии с населением в 5.4 млн чел. в течение выходных в рамках массового тестирования населения на коронавирус проверили 3 625 332 человека. Заражение подтвердили у 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1%.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
Если Стёпу устраивает такая вероятность (фактически 50 на 50), предлагаю своё вариант - быстрый и совершенно бесплатный. Построить граждан и рассчитать на первый-второй. Первых назначить больными. Вероятность попадания будет такая же, как у Стёпы с закупленными тестами.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:36
+2
Спалился 60 процентов. Шмырь, фирму назови которую закупаете. Нах 1 миллиард с фонда воруете?
показать весь комментарий
06.11.2020 16:49
+2
ШМЫГАЛЬ ВРЁТ НЕПРЕРЫВНО. Как и степанов с ляшко...
показать весь комментарий
06.11.2020 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если Стёпу устраивает такая вероятность (фактически 50 на 50), предлагаю своё вариант - быстрый и совершенно бесплатный. Построить граждан и рассчитать на первый-второй. Первых назначить больными. Вероятность попадания будет такая же, как у Стёпы с закупленными тестами.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:36 Ответить
В Украине пандемия тестов, а не коронавируса. Чем больше тестируют, тем больше неверных результатов и рост заболеваемости, что на руку нашим зеленым сатанистам. Создатель тестов ПЦР сказал - этот тест не годится для диагностики коронавирусов. Кстати, сегодня многие ученые вообще отрицают вирусную инфекцию. А коронавирусную пневмонию называют химическим пневмонитом, то есть отравлением диоксидом азота. Это отравление идентично клинике "коронавируса", все симптомы сходятся. Диоксид азота появляется при распылении этого отравляющего вещества из химтрейлов. Во многих странах в городах, где много источников электромагнитного излучения и химтрейлы, идет массовая гибель птиц и повышенная заболеваемость пневмониями. Это нужно изучить и прекратить отравлять людей, но зеленые роги не будут этого делать.
показать весь комментарий
06.11.2020 18:21 Ответить
В прошлые выходные тестировали всю Словакию
Помогали военные
Министр здоровья Словакии лично делал тесты
Помогали врачи из Австрии и Венгрии.

В эти выходные второй раунд тестов , повторный тест
Все ,кто пропустил первый тест , на второй не допускаются и обязаны отсидеть дома 15 дней на карантине
Магазины уже работают, Школы только онлайн, рестораны закрыты
показать весь комментарий
06.11.2020 16:37 Ответить
Говорят что уже оттестировали Люксембург
Готовят к тестам Великобританию - пилотный проект начнут с Ливерпуля
показать весь комментарий
06.11.2020 16:39 Ответить
Толку от Ваших тестов, если Вы даже школы закрыть не можете.
показать весь комментарий
06.11.2020 16:38 Ответить
В Словакии все экспресс тесты сделали за счёт государства .
показать весь комментарий
06.11.2020 16:41 Ответить
В Словакии пенсам с 65 лет с 9-11 утра сделали вход в супермаркеты. Остальным нельзя в это время. В Украине власть этого предложения в упор не слышит
показать весь комментарий
06.11.2020 16:42 Ответить
Спалился 60 процентов. Шмырь, фирму назови которую закупаете. Нах 1 миллиард с фонда воруете?
показать весь комментарий
06.11.2020 16:49 Ответить
понятно, чьи уши торчат : Словацкая модель застрелила миллионера из-за его российской любовницы
показать весь комментарий
06.11.2020 16:49 Ответить
Мир театр а люди актеры...
показать весь комментарий
06.11.2020 17:36 Ответить
ШМЫГАЛЬ ВРЁТ НЕПРЕРЫВНО. Как и степанов с ляшко...
показать весь комментарий
06.11.2020 18:05 Ответить
Статья 28. Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
показать весь комментарий
06.11.2020 18:16 Ответить
а сколько же стоить тестирование будет? Сегодня мой ребенок прилетел в борисполь - тест 1500грн! Как вам?
показать весь комментарий
06.11.2020 19:19 Ответить
МОЖНО?
Может НУЖНО?
показать весь комментарий
07.11.2020 01:10 Ответить
ШМЫГАЛЬ ПРИВЫЧНО ПОСВИСТЕЛ - и всё... До дела у них доходит редко... С опозданием на 3-5 месяцев... То ли дело, когда речь о личном. Напр., о регистрации медиц. фирмы на жену Степанова в день назначения министром. Тогда всё решается за минуты......
показать весь комментарий
08.11.2020 14:43 Ответить
 
 