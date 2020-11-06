В Украине словацкую модель массового тестирования на COVID-19 можно применять в городах "красной" зоны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как можно применить словацкую модель массового быстрого тестирования на коронавирус. Ее можно использовать в отдельных городах "красной зоны".

Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава Кабинета Министров заявил, что Украина заказала 2 млн быстрых тестов, которыми тестировали население Словакии.

"Заказаны и будут завезены в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", - сказал глава правительства.

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Шмыгаль подчеркнул, что ими можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Он добавил, что правительство проводило консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.

"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть "красные" зоны", - сказал премьер.

Напомним, в Словакии с населением в 5.4 млн чел. в течение выходных в рамках массового тестирования населения на коронавирус проверили 3 625 332 человека. Заражение подтвердили у 38 359 участников тестирования, что составляет около 1,1%.