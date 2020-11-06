Центр "Бабий Яр" и главные раввины Киева и Украины заявили о возведении мемориальной синагоги на месте трагедии
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Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с главными раввинами Киева и Украины – Яковом Дов Блайхом (Объединение иудейских религиозных организаций Украины) и Моше Реувеном Асманом (Всеукраинский еврейский конгресс) – инициируют возведение мемориальной синагоги на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Открытие запланировано в 2021 году в рамках подготовки 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Об этом сообщает ZN.ua
Возведение мемориальной синагоги запланировано в рамках общего видения Мемориальным центром мемориализации всей территории Бабьего Яра, что также будет включать строительство музея, научного, образовательного центров и благоустройство всей территории мемориального парка.
"Территория заповедника является местом убийства и вечного покоя для более пятидесяти тысяч евреев, ставших жертвами преступного нацистского режима. Сейчас тысячи людей посещают Бабий Яр, чтобы почтить память жертв трагедии и помолиться за усопших, большинство из которых должны быть помянуты по иудейским традициям", – отметил Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины (Объединение иудейских религиозных организаций Украины).
"Создание условий для поминовения и молитвы о погибших является проявлением надлежащей им памяти и уважения, – подчеркнул Моше Реувен Асман, главный раввин Киева и Украины (Всеукраинский еврейский конгресс). – Также наш долг в том, чтобы заботиться о людях, которые посещают Бабий Яр и нуждаются в том, чтобы достойно почтить память и помолиться за упокой своих родных и всех, кто погиб в страшной трагедии Холокоста".
Как отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер, установление церемониальных сооружений в мемориальных парках и в других местах памяти соответствует распространенной мировой практике. Кроме того, возведение таких сооружений предусмотрено действующими планами Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Так, на территории заповедника уже действует православная церковь.
"По нашему убеждению, создание места для проведения церемониальных действий и молитв непосредственно на месте трагедии и упокоения погибших будет способствовать дальнейшему превращению места забвения в место памяти и создаст возможность для ныне живущих потомков жертв трагедии вознести молитву за их упокоение в специально предназначенном для этого месте", – отметил Макс Яковер.
Инициатива находит поддержку у представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО). Соответствующее письмо от ВСЦиРО ожидается на следующей неделе. О своей поддержке уже заявил Председатель ВСЦиРО, Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире как один из страшных символов Холокоста и невинных страданий. Это место пропитано страдальческой кровью десятков тысяч невинных людей, убитых здесь. Ни нынешние поколения, ни те, кто будут жить после нас, не имеют права забыть об этой трагедии. Каждый, независимо от вероисповедания, должен иметь возможность вспомнить о своих близких, людях, которые здесь погибли, почтить память и помолиться за их упокоение, за то, чтобы эта катастрофа не повторилась вновь", - отметил предстоятель ПЦУ.
Напомним, 29 сентября к 79-й годовщине трагедии Бабьего Яра, украинское правительство и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ был подписан министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и членом Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером в присутствии президента Украины.
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- РПЦ, с портретом святого Николашки №2
Только где тех евреев для синагоги найти? Все разъехались.
Головне жидам меморіал.
щось ще бажаєте розповісти нам про нацизм?
Чому тоді така виняткова увага тільки до одного "богообраного" народу?
Нацизм пропагував винятковість німецького народу. А тут, виходить, завуальовано пропагується винятковість єврейського народу. Тобто, подібний нацизм, - тільки в інших формах.
Караїмам та ромам раббаніти не дають ставити памятник?
Там стоять памятник ростріляним ромам, а також алея памяті українців які спасали євреїв.
А найпершими постраждалими від нацистів у Бабиному Яру були психічно хворі. Їх розстріляли першими. Тому планується в межах Меморіалу збудувати невеличке відділення психіатричної лікарні.
Увіковічнимо пам'ять загиблих жертв нацизму.
Ну ничего, Олене Телиге из кирпичей той синагоги мемориал возведем. Наши граждане пострадавшие от немцев куда важнее чем 6 (((миллионов)))
яку придумали (((вони)))
Що білий завжди жив в багні,
Якщо бажаєш жить в багні,
То вір всім (((їм))), а не мені. ©
ніколи не був антисемітом, але щось почали напружувати.
жодної сінагоги там не має бути.
Там погибли представители разньіх народов - и что, каждой конфессии ставить свой храм ?
Или католикам придется ходить в синагоу ?
Некоторьіе народьі способньі устроить сррач даже на собственньі костях.
Надо уметь.
Дмитро Корчинський в ефірі "Шустер LIVE" запитав, чому відзначають 70-річчя, а не 80-річчя трагедії Бабиного Яру, адже розстрілювати в ньому почали ще в 30-х роках минулого сторіччя саме НКВДисти і не лише євреїв, а переважно українців.
"Перш, ніж проходити тест на європейськість, потрібно пройти тест на українськість", - заявив політик.
Крім того, за його словами, насамперед мають вибачитись самі євреї за участь у Голокості проти представників своєї ж національності, а також за знищення українців під час розкуркулювання, Голодомору та Другої світової війни.
"Ми хочемо вибачитись перед євреями, але хотілось би відразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців Кагановичем, євреями НКВД", - наголосив Корчинський.
Синагога Минора в Днепре .
Теперь такое будет в Киеве . Как быть с миллионами Украинцев, замученных голодом в 19331 - 33 г.г. кагалом . Где их память на Земле Украины (вопрос).
с 1930 г.г. по 1934 г.
Косиор Станислав Викентьевич,
с 1932 г. генеральный секретарь
ь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - малоросс.
Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - еврей.
Хатаевич Мендель Маркович,
один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей.
Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей.
Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей.
Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс, ярый украинизатор.
Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей.
Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступилЛазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана,