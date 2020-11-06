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Новости Политика Украины
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ВР (10582) депутат (1301) маска (139) штраф (567) Монастырский (240)

Спикер делает замечание, а полиция на выходе из Рады вручает протокол, - "слуга народа" Монастырский о том, как будут штрафовать нардепов за отсутствие маски

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер делает замечание, а полиция на выходе из Рады вручает протокол, - "слуга народа" Монастырский о том, как будут штрафовать нардепов за отсутствие маски

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский рассказал, как можно будет привлекать к ответственности депутатов за неношение маски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Нардеп напомнил, что в альтернативном принятому сегодня закону о штрафах за неношение масок предлагалось также установить, что если работники госучреждений, в том числе, народные депутаты, нарушают масочный режим, то они должны иметь за это повышенную ответственность.

"Я вижу возможным привлечение народных депутатов за неношение маски в зале Верховной Рады... Как это обеспечить? Это можно, например, спикер делает соответствующее замечание человеку. Если человек не реагирует, официальное видео в Верховной Раде фиксирует нарушение депутатом режима ношения масок, а Верховная Рада является общественным зданием. И тогда полиция может на выходе из Верховной Рады вручить протокол такому народному депутату", - сказал Монастырский.

Единственным вопросом, по его словам, остается то, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, постановление о привлечении к ответственности составляется на месте совершения правонарушения.

"Поскольку полиция не имеет доступа в зал Верховной Рады, - здесь есть вот у меня вопрос чисто практический", - отметил председатель комитета.

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06.11.2020 16:36 Ответить
Афигенная демократия - штрафуют даже депутатов! А они же в метро и трамваях не ездют! Теоретически только друг-дружку могют заражать! И кому-то жалко это дерьмо?
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06.11.2020 16:41 Ответить
Депутан, особливо опзж, СН, інших можна шрафувати навіть в масках
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06.11.2020 16:50 Ответить
нардепам штрафы смешны, как нам наши зарплаты. Подумаешь.
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06.11.2020 16:50 Ответить
Ше одна стаття доходів для спікера...
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06.11.2020 16:54 Ответить
Фронда против ковидных в раде это круто. Страна должна знать своих героев в борьбе за права людства. Сегодня самый лучший день , сегодня битва с дураками. А спикеру дискусия не нужна ему только штрафы как и всем продажным ковидным.
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06.11.2020 16:58 Ответить
Тех, кто принимает законы а их не соблюдает нужно штрафовать в 100 кратном размере.
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06.11.2020 17:02 Ответить
Спикер делает замечание
Типа бойтесь лохи наказания- даже депутатов не милуют... Понты для колхоза!
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06.11.2020 17:33 Ответить
При вході до ВР кожному депутату потрібно одіти "маску вірності" і не знімати до закінчення пленарних засідань.Тоді вони може зрозуміють,як лікарі на протязі робочої зміни не знімають захисний костюм,рятуючи простих українців.
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06.11.2020 20:04 Ответить
 
 